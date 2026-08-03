福建厦门受访男子「没有颈部」画面疯传！医生揭马德龙病成因及治疗 长期饮酒都中招

昨日，一段关于福建厦门「卫莱·海鸥台青实习实训培训基地」负责人林庆同接受访问的影片在社交平台 Threads 及媒体疯传，其「没有颈部」画面引起网民震惊，不少人误以为影片是由 AI 生成。经知情人士及医疗专家指出，这其实是罹患了罕见的「马德龙病」（Madelung's disease），亦即良性对称脂肪瘤病。

受访男子特殊颈部惹猜测 确诊患上罕见马德龙病

林庆同日前出面说明基地落实情况时，其极度粗壮的颈部与肩膀线条在网上引发热烈讨论。网民纷纷猜测其是否甲状腺出问题或基因突变，甚至怀疑影像经过 AI 虚拟生成；随后有现实中认识他的网民出面澄清，证实他天生体型如此并非虚构。据了解，这种罕见病症主要特征为皮下脂肪组织在颈部、肩膀等部位出现弥漫性且对称性的沉积，医学上称为良性对称脂肪过多症，因由德国外科医生马德龙（Otto Wilhelm Madelung）首次详细描述而得名。

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中年男性容易中招！与长期酗酒有强烈且密切关系

马德龙病的发病率约为二万五千分之一，其中男性的患病率较女性高出足足30倍，患者多数为中年男性。虽然此病成因至今尚未完全明朗，但医学界普遍认同其与长期酗酒存在极为密切的关系。除了男性之外，女性亦有机会发病。英国曾有一名持续饮酒长达四十年的64岁妇人，因背部隆起类似驼峰的物体而求医，医生检查发现其颈部与手臂均长满囊肿，确诊患上马德龙病。该名妇人求医时更伴随意识混乱及酮酸中毒等罕见致命并发症。研究显示，此病可能与患者体内的肾上腺脂肪分解功能受损及褐色脂肪组织异常积聚有关。

福建厦门「卫莱·海鸥台青实习实训培训基地」负责人林庆同接受访问的影片在社交平台 Threads 及媒体疯传，其「没有颈部」画面引起网民震惊，不少人误以为影片是由 AI 生成。

外科手术切除为主要治疗方案 术后严格戒酒防复发

马德龙病目前主要是透过外科手术切除积聚的脂肪组织并采取严格的戒酒措施。在临床手术治疗方面，所有患者通常均需在全身麻醉下进行，医生会根据病变的不同部位采用开放性手术、抽脂术，或两者结合的方式进行切除。由于肿瘤并无完整包膜，手术时必须精确切除皮下至深层肌群表面的脂肪组织，并同时注意适当保留皮下正常的脂肪，以免引致皮肤缺血坏死。患者在术后若能彻底戒除酒瘾，配合医生治疗，便能有效重塑外观并控制病情发展。

资料来源：综合资料

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