擦屁股人人都识？ 专家教3招正确洁臀 便便难清走系肠胃警号？擦到「全白」未必代表干净
更新时间：16:02 2026-08-02 HKT
发布时间：16:02 2026-08-02 HKT
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去完厕所擦屁股，这个看似简单不过的日常动作，原来大有学问。错误的擦拭方式不仅清洁不彻底，更可能因过度用力而损伤皮肤，甚至引致尿道感染、肛门发炎、痔疮恶化等问题。正确擦屁股，你又识唔识呢？
专家教3招正确洁臀
广州市第一人民医院皮肤科孙广政医生在个人IG专页分享，臀部皮肤皱褶较多，若只顺着同一方向擦拭，只能清洁部分区域，容易残留脏物。他传授3个正确擦拭要点：
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左右手交替擦拭：确保每个角落都清洁到位。
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纸巾沾水再擦：针对较干燥、难以清洁的残留物，沾点水或使用湿纸巾可令清洁过程更顺畅。
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控制力道：臀部皮肤较为娇嫩，用力过猛容易破皮，增加感染风险。
「擦到全白」是否过度清洁？
美国毒理专家招名威教授曾在个人专页分享，自己习惯擦到卫生纸不再残留任何粪便痕迹才放心。但他解释，肉眼看不见残留物并不代表完全干净，若过度用力重复擦拭，更可能导致肛门周围皮肤红肿、破皮甚至流血。最简单的方法是观察气味，若仍有异味即代表未彻底清洁。
便便难擦是肠胃警讯
他指出，若大便细软、黏滞，难以一次擦净，可能与肠胃湿热有关。常见成因包括：
- 嗜吃大鱼大肉、高油脂、高蛋白食物
- 爱喝冷饮、冰品
- 饮食不节制，暴饮暴食
这些习惯会令肠道菌丛失衡，坏菌增加、好菌减少，影响肠胃运化功能，肠壁黏膜亦难以有效阻挡毒素入侵。为避免清洁不当及肠道问题，他建议：
- 慎选卫生纸，避免使用质地粗糙或过薄的产品，以免破皮受伤。
- 考虑使用免治马桶或纯水湿纸巾，提高清洁效果。
- 补充足够水分及膳食纤维（蔬菜、水果），避免便便不健康、持续黏肛门。
- 留意排便频率，正常范围为每日3次至每3日一次，过度频繁或超过3日未排便均属异常，应咨询医生。
- 摄取益生菌，维持肠道健康。
资料来源：皮肤科孙广政医生、美国毒理专家招名威教授
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