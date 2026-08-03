有白头发等于「身体抗癌」？ 日本研究： 毛囊干细胞启动防癌机制 营养师力推护发3宝

有白头发等于「身体抗癌」？不少市民一看到头上出现白发，便马上染发遮掩。据英国《每日邮报》引述一项刊登于国际权威期刊《自然细胞生物学》研究指出，长出白发不仅是人体衰老的标志，更代表著身体正在积极对抗头皮毛囊中可能引致癌症的细胞突变，避免其恶化为黑色素瘤。

白头发｜日本研究：毛囊干细胞启动「自毁程序」防范癌症扩散

由日本东京大学团队进行的小鼠实验发现，毛囊中的黑色素干细胞（负责生长成赋予头发及皮肤颜色的黑色素细胞）一旦检测到任何可能导致癌症的 DNA 损伤迹象，便会自动进入「细胞老化」的自我毁灭模式。这项机制虽然会使干细胞永久关闭并导致头发失去颜色变白，但却极为关键。因为研究证实，这些干细胞一旦发生致癌病变且未被及时关闭，便会迁移至皮肤表层并演变成恶性黑色素瘤，进而可能扩散至全身。领导研究的西村惠美教授表示，毛囊细胞能在基因受损初期及时自我关闭，正是人体预防癌症发生的重要屏障。

白头发｜周围毛囊释放蛋白质增加致癌风险

这项研究亦同时解答了一个重要疑问：若毛囊干细胞能在基因受损时即时停作，为何面对过度阳光照射（即恶性黑色素瘤最大成因）时却无法发挥保护作用？东京大学团队发现，当毛囊细胞暴露于紫外线时，无法顺利引发上述的保护性反应。相反，紫外线会刺激周围毛囊释放出一种名为「KIT 配体」的蛋白质，这种蛋白质会直接阻断传递给缺陷细胞的关闭讯号，导致异变细胞继续分裂，大幅增加形成黑色素瘤的风险。

白头发｜小鼠毛发生长机制与人类不同 研究成果存局限性

虽然这项发现为癌症预防带来全新方向，但研究团队亦强调目前研究成果仍存在一定局限性。由于小鼠的毛囊生长周期与人类并不相同，小鼠毛囊每隔数周便会同步生长，其黑色素干细胞的分裂频率远高于人类。此外，人类确诊黑色素瘤的平均年龄为 60 至 70 岁，时间上远晚于多数人开始长出白发的年纪；加上头皮黑色素瘤在人类皮肤癌个案中仅占 2% 至 5%，且多局限于皮肤外层，因此要将此机制完全应用于人类癌症治疗，仍有待后续更多临床研究证实。

有白头发等于「身体抗癌」？

白头发｜多吃3种食物护发 预防脱发

营养师高敏敏曾分享，要护发避免脱发，可多吃以下3种营养素食物。另有1种食物要小心，多吃会引发脱发危机：

护发营养及食物｜1. 维他命B群

作用：促进蛋白质合成，有助头发生长和修复

推介食物：绿色蔬菜、全谷饭、燕麦胚芽、瘦肉、奶

护发营养及食物｜2. 维他命C

作用：对抗压力、形成发内胶原蛋白

推介食物：番石榴、莓果（例如：士多啤梨、蓝莓）、橙、苹果

护发营养及食物｜3. 优质蛋白质

作用：发丝最重要的基底

推介食物：鱼类、肉类、蛋、豆类

高敏敏指，除了营养素摄取不足，不正常的节食方式也会导致营养不良，头发首当其冲。她提醒，除了摄取上述营养素，也尽量避免吃生蛋。因为生蛋白含有的抗生物素，会阻碍生物素吸收，引发脱发危机。

资料来源：《自然细胞生物学》、营养师高敏敏

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