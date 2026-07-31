打瘦瘦针会甩头发？「休止期脱发」压力大、快速减肥都关事 专家教5招避免脱发及肌肉流失

近年俗称「瘦瘦针」的减肥针剂非常流行，营养功能医学专家刘博仁在Facebook专页发文指出，不少女性在使用瘦瘦针后体重固然显著下降，但副作用却是洗头时掉发量大增、发缝变宽，肌肉量亦大幅下跌。

瘦瘦针模拟肠道荷尔蒙抑制食欲 热量摄取大幅减少

瘦瘦针的主要原理，是透过作用于 GLP-1 或 GIP 受体，模拟人体进食后由肠道分泌的荷尔蒙。药物主要透过三大途径发挥作用：第一，作用于大脑食欲中枢以降低饥饿感与对食物的渴望；第二，延缓胃部排空速度，让人更容易产生饱腹感且维持更久；第三，促进胰岛素分泌并控制血糖。

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临床数据显示部分使用者出现脱发 蛋白质摄取不足好关键

针对打瘦瘦针会否引致脱发的问题，刘博仁表示有可能，但不是每个人都会发生。根据 Semaglutide 的减重临床试验资料，约有 3% 的使用者出现脱发情况；而 Tirzepatide 的药物资料亦显示脱发发生率约在 4% 至 5% 左右，且女性通报比例明显较高。

2026 年刊登于《英国医学杂志》（BMJ）的大型研究指出，使用 GLP-1 类药物发生非疤痕性脱发的相对风险确实较高；专家强调其绝对发生率依然相当低（每千人每年约增加 3 至 9 例），研究仅证明两者存在关联，尚不能直接证明药物会直接伤害毛囊。

脱发原因包括：体重下降过快令身体优先将能量留给心脏及大脑等重要器官；蛋白质摄取不足导致缺乏构成头发的主要成分「角蛋白」；食量大减引致铁、锌、维生素 D 及 B12 等微量营养素缺乏；以及呕吐等肠胃副作用引致脱水与营养不良。此外，甲状腺异常、缺铁性贫血或雄性秃等原有的生理因素亦可能叠加影响。

「休止期脱发」毛囊并非永久受损

临床上，体重下降同时伴随脱发的最常见解释为「休止期脱发」。当身体经历快速减重、热量或蛋白质严重不足、精神压力大时，大量毛囊会提早由生长阶段进入休止期，因此脱发通常会在快速减重后的两至三个月才突然变得明显。

若脱发主要是由快速减重或营养不足引起的休止期脱发，在减重速度恢复稳定、营养补充充足后，由于毛囊并未受到永久性破坏，多数人的头发会在3至6个月后逐渐重新长出来。专家提醒，如果出现斑秃（圆形秃）、头皮红肿疼痛、疤痕，或是脱发持续超过半年仍未改善，则需要前往皮肤科作进一步详细检查。

中高龄者肌肉减少 影响基础代谢

任何大幅度的体重减轻，无论是节食、手术或使用药物，均可能在减少脂肪的同时流失瘦体组织（包括肌肉与水分）。研究显示，使用 GLP-1 类药物减去的体重中，瘦体组织约占总减重量的 20% 至 30%。若体重快速下降的同时出现握力变差、走路容易疲倦或身体组成检测显示骨骼肌下降，便不能单凭「体重变轻」来判断减重成功。特别是对于中高龄人士而言，肌肉一旦流失，将会严重影响基础代谢率、血糖利用能力、身体平衡及日后的生活自主能力。

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5个建议控制减重速度 每餐优先摄取蛋白质

要避免脱发与肌肉流失，专家提出以下5个建议：

切勿将「吃得越少」当作效果越好，建议将每周减少原体重的 0.5% 至 1% 视为合理范围，避免刻意极端节食。

减重期间每日蛋白质建议达到每公斤体重 1.2 至 1.6 克，分散于各餐食用，可选择鸡蛋、鱼肉、鸡肉、鲜奶、豆腐及豆浆等；慢性肾病患者则需经医生评估。

每周安排两至三次阻力训练（如深蹲、弹力带或哑铃训练），配合日常步行，给予肌肉足够刺激。

掉发不一定源于生物素缺乏，盲目大剂量补充更可能干扰甲状腺抽血检验；若脱发持续应寻求医生进行铁蛋白、甲状腺及营养状况检测。

除了测量体重，应定期追踪骨骼肌量、体脂率及握力，全方位评估健康状况。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁

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