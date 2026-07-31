急性胆管炎｜94岁胡枫昏迷4日走过鬼门关！拆解3大常见症状及治疗方法

现年 94 岁 TVB 资深艺人胡枫（修哥）昨日（30日）于社交平台发布影片亲自交代健康近况，透露早前曾因急性胆管炎引发胆石堵塞而紧急入院，更一度入住深切治疗部（ICU）昏迷长达 4 天，幸好顺利战胜病魔康复出院，由新抱伴同拍片向大众报平安。急性胆管炎属于严重外科急症，了解3大常见症状，若未及时治疗更可引发可致命的败血症。

胆石堵塞引发急性胆管炎危急 昏迷4天强大意志保命

胡枫的新抱于影片中透露，家人早前为免外界过度担心及打扰医院运作，仅对外称胡枫患上新型冠状病毒及流感。然而，事实上胡枫是因急性胆管炎引发胆石堵塞，病情非常危急，被即时送往伊利沙伯医院深切治疗部抢救。期间胡枫因呼吸困难需要进行插喉，并陷入昏迷整整 4 天。医生形容胡枫此次是在「天堂打了一个转」，更大赞他福大命大。胡枫忆述于昏迷期间，脑海中不断浮现家人、朋友及契仔契女的片段，凭借强大的求生意志最终苏醒过来。大病初愈的他特别感谢医护人员的悉心照料，并表示会更加珍惜与亲朋好友见面的机会。

胆管受阻易诱发严重感染 病情急速恶化恐致败血症

根据荃湾港安医院资料，胆管是人体输送及引流胆汁到肠道以帮助消化食物的唯一通道。当胆管出现阻塞时，极易诱发细菌感染并导致急性胆管炎。若病情恶化更可能出现脓毒，当细菌进入血液后可引致致命的败血症。由于急性胆管炎的病情可在极短时间内急转直下，因此属于严重急症，必须即时入院接受紧急治疗。

临床上，胆管阻塞主要源于「胆石」以及「胆管狭窄」两大成因。当患者本身患有胆石，每次胆囊挤出胆汁时，小胆石可能会随之流出并卡在总胆管，造成闭塞并滋长细菌引发发炎。此外，当胆囊内充斥较大颗的胆石，胆囊每次需要加大力度收缩，长期下来会令胆囊壁变厚，增加胆囊发炎及黏连胆管的风险。至于胆管狭窄方面，常见原因包括胆管道、胰脏或十二指肠肿瘤引致的挤压，亦有少数属于良性狭窄或手术创伤所致。

急性胆管炎3大典型症状 餐后上腹痛为警号

急性胆管炎好发于 50 岁以上人士，超过7成患者起初会出现右上腹疼痛、发高烧及黄疸这3大典型症状。患者的上腹疼痛常见于进食后 1 至 2 小时内发作，亦有患者会在心窝与肚脐之间感到胀闷，疼痛感甚至会反射至右肩胛骨。年长患者尤其危险，因为他们可能不会出现典型症状，而是直接出现心跳加速、低血压，甚至因败血症休克而导致多器官衰竭。

胆管炎10大常见症状

胆管炎的症状包括：

右上腹疼痛

发烧

黄疸

肝脾肿大

腹水

下肢水肿

皮肤变黑

高胆固醇

腹泻、脂肪便

体重减轻

胆管炎引发并发症症状

肝硬化：胆管炎会使胆汁回流到肝脏造成肝损伤，长期下来会增加肝硬化风险。

胆结石：胆管炎也可能使胆汁阻塞，进而硬化成为胆结石，会造成剧烈疼痛并增加感染的风险。

胃食道静脉曲张：多由肝硬化引起，肝硬化的瘢痕组织会使肝门静脉阻塞，进而使胃食道静脉曲张，一旦出血病人可能因失血过多昏迷死亡。

感染：急性胆管炎会增加感染风险，可能造成腹膜炎和败血症等严重疾病，未及时治疗病人可能因多重器官衰竭而死亡。

资料来源：荃湾港安医院、康健知识库

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