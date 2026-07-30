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44岁梁芷珮患子宫肌瘤 主要睇中医对症下药 治疗9个月不用开刀接近康复！

医生教室
更新时间：15:00 2026-07-30 HKT
发布时间：15:00 2026-07-30 HKT

现年 44 岁的 TVB 旅游达人梁芷珮（Christy），因主持热播节目《潮什么系列》而深受观众喜爱，事业得意的她家庭生活同样美满。近日，她于社交平台宣布一个好消息，困扰她一段时间的子宫肌瘤问题，在接受中药配合针灸治疗约 9 个月后，最近返回妇科覆诊时惊喜发现肌瘤已大幅缩小至「细到揾唔到」，并大方公开看中医的治疗过程。

经期出血量异常确诊子宫肌瘤 中药配合针灸对症下药

据了解，梁芷珮约在一年前发现经期出血量异常惊人，经妇科详细检查后，确诊子宫内长有一个直径约 4 厘米大的肌瘤。当时主诊医生评估后认为，以其年龄及肌瘤目前的生长位置，若尚未对周边其他器官造成压迫，可考虑先进行定期观察与追踪，未必需要即时安排手术切除。梁芷珮随后决定寻求中医协助，透过服食中药配合针灸疗法双管齐下进行调理。

梁芷珮半年中医调理见显著效果 不用开刀接近康复

梁芷珮早前于 Facebook 发文与网民分享最新康复进展，表示在坚持服用中药及接受针灸半年后，前往妇科覆诊时已发现肌瘤缩小至几乎无法测量。她特别强调该帖文绝非商业广告，而是真心希望让面临同样健康困扰的女性知道中医对她的实质帮助。

梁芷珮早前做检查发现有子宫肌瘤，她没有开刀做手术，而是选择服药、针灸及看中医。日前梁芷珮于IG上载与医师的合照，留言表示：「之前嘅子宫肌瘤，食咗半年药+针灸之后，啱啱妇科检查，个肌瘤细到揾唔到！」她更强调帖文不是广告，表示真的很想网民知道中药帮到她，希望分享可以帮到大家。

 梁芷珮公开子宫肌瘤治疗进度？

妇科癌有甚么常见症状？

据香港癌症资料统计中心资料指，子宫内膜癌子宫颈癌都是本港女性常见的癌症，分别位列第4及9位。子宫体是子宫中间较细小的部分，子宫颈则是子宫底部狭窄的开口，连接阴道。

子宫肌瘤又称为子宫肉瘤或子宫纤维瘤，是一种十分常见的情况。随着超音波检查日趋普遍，很多没有病征的妇女都在检查时发现有子宫肌瘤。

子宫内膜癌症状

  • 早期和中期：阴道异常出血，包括停经前经期长而频密、经血多或经期之间出血；停经后出血，或是停经后阴道出现异常分泌。
  • 后期：症状明显，包括性交和小便时骨盘腔疼痛、大便习惯异常（如便秘）、下腹有硬块、阴道排出脓血。

子宫颈癌症状

  • 早期和中期：早期一般没有症状，中期症状与月经失调相似，例如阴道不正常出血、阴道异常分泌以及性交疼痛。
  • 后期：下腹痛、背痛、大小便困难、血尿、血便、失禁、肾积水、脚肿（淋巴水肿）。

子宫肌瘤症状

  • 多数有子宫肌瘤的妇女都是没有病征。
  • 患者通常会经期过多，少部分患者可能会有经痛。
  • 如果肌瘤很大则可能引致腹痛或腹部隆起，若压著膀胱会令患者有尿频的感觉。

资料来源：香港癌症资料统计中心子宫体癌香港癌症资料统计中心子宫颈癌衞生署

延伸阅读：防妇科癌必吃10种食物 营养师教多吃1种鱼 降患卵巢癌风险

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