44岁梁芷珮患子宫肌瘤 主要睇中医对症下药 治疗9个月不用开刀接近康复！

现年 44 岁的 TVB 旅游达人梁芷珮（Christy），因主持热播节目《潮什么系列》而深受观众喜爱，事业得意的她家庭生活同样美满。近日，她于社交平台宣布一个好消息，困扰她一段时间的子宫肌瘤问题，在接受中药配合针灸治疗约 9 个月后，最近返回妇科覆诊时惊喜发现肌瘤已大幅缩小至「细到揾唔到」，并大方公开看中医的治疗过程。

经期出血量异常确诊子宫肌瘤 中药配合针灸对症下药

据了解，梁芷珮约在一年前发现经期出血量异常惊人，经妇科详细检查后，确诊子宫内长有一个直径约 4 厘米大的肌瘤。当时主诊医生评估后认为，以其年龄及肌瘤目前的生长位置，若尚未对周边其他器官造成压迫，可考虑先进行定期观察与追踪，未必需要即时安排手术切除。梁芷珮随后决定寻求中医协助，透过服食中药配合针灸疗法双管齐下进行调理。

梁芷珮半年中医调理见显著效果 不用开刀接近康复

梁芷珮早前于 Facebook 发文与网民分享最新康复进展，表示在坚持服用中药及接受针灸半年后，前往妇科覆诊时已发现肌瘤缩小至几乎无法测量。她特别强调该帖文绝非商业广告，而是真心希望让面临同样健康困扰的女性知道中医对她的实质帮助。

梁芷珮早前做检查发现有子宫肌瘤，她没有开刀做手术，而是选择服药、针灸及看中医。日前梁芷珮于IG上载与医师的合照，留言表示：「之前嘅子宫肌瘤，食咗半年药+针灸之后，啱啱妇科检查，个肌瘤细到揾唔到！」她更强调帖文不是广告，表示真的很想网民知道中药帮到她，希望分享可以帮到大家。

梁芷珮公开子宫肌瘤治疗进度？

妇科癌有甚么常见症状？

据香港癌症资料统计中心资料指，子宫内膜癌及子宫颈癌都是本港女性常见的癌症，分别位列第4及9位。子宫体是子宫中间较细小的部分，子宫颈则是子宫底部狭窄的开口，连接阴道。

子宫肌瘤又称为子宫肉瘤或子宫纤维瘤，是一种十分常见的情况。随着超音波检查日趋普遍，很多没有病征的妇女都在检查时发现有子宫肌瘤。

子宫内膜癌症状

早期和中期：阴道异常出血，包括停经前经期长而频密、经血多或经期之间出血；停经后出血，或是停经后阴道出现异常分泌。

后期：症状明显，包括性交和小便时骨盘腔疼痛、大便习惯异常（如便秘）、下腹有硬块、阴道排出脓血。

子宫颈癌症状

早期和中期：早期一般没有症状，中期症状与月经失调相似，例如阴道不正常出血、阴道异常分泌以及性交疼痛。

后期：下腹痛、背痛、大小便困难、血尿、血便、失禁、肾积水、脚肿（淋巴水肿）。

子宫肌瘤症状

多数有子宫肌瘤的妇女都是没有病征。

患者通常会经期过多，少部分患者可能会有经痛。

如果肌瘤很大则可能引致腹痛或腹部隆起，若压著膀胱会令患者有尿频的感觉。

资料来源：香港癌症资料统计中心子宫体癌、香港癌症资料统计中心子宫颈癌、衞生署

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