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点解一放假就病？专家拆解「放电效应」 高压族群有得避？必学5招防假期魔咒

医生教室
更新时间：16:07 2026-08-01 HKT
发布时间：16:07 2026-08-01 HKT

「一放假就病」相信不少人都非常有共呜。工作中「搏杀」足几个月，却不幸地一放假就开始喉咙痛、鼻塞、头痛，所有假期计划只好泡汤！原来，这种「假期魔咒」是确实有科学根据，这现象又称为「放电效应（let-down effect）」或「休闲病」（Leisure Sickness）。

放电效应｜压力后身体反弹 

外媒报道，Henry Legere医生解释，长期处于慢性压力下，身体会持续分泌皮质醇和肾上腺素，进入「战斗或逃跑」模式。免疫系统在此期间会产生变化，睡眠亦受影响，许多人只是不自觉地撑过疲劳和疼痛等不适症状；当压力突然下降时，发炎路径可能反弹，引发偏头痛，潜伏的病毒或呼吸道症状。

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放电效应｜小型研究：3%人常在假期生病

虽然「放电效应」或「休闲病」并非正式医学诊断，但2002年荷兰一项小型研究发现，约3%参与者经常在周末或假期生病，最常见症状包括头痛、疲劳、肌肉酸痛、恶心和感冒症状。研究人员推测，从长期工作状态过渡到放松状态，可能是一个关键因素。

「放电效应（let-down effect）」
「放电效应（let-down effect）」

 

Legere医生指出，这类「假期魔咒」现象具有生物学合理性，尤其对责任重大、表现卓越的个体，假期首几天就是慢性压力「要还债」的时候。

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放电效应｜5大策略防止假期病

专家建议，与其把假期当作「开关」般切换，不如采用以下方法，帮助身体顺利过渡：

  1. 逐步完成工作：避免冲刺到最后一刻，预留时间处理重要项目，减少压力累积。

  2. 保护睡眠：旅行前数天确保充足休息，让身体有时间恢复。

  3. 保持水分：旅行前后注意补充水分，帮助身体适应环境变化。

  4. 限制饮酒、稳定咖啡因：避免过量饮酒，保持咖啡因摄取习惯相对稳定，以防戒断性头痛。

  5. 轻松运动：旅行日进行散步或伸展等轻量活动，帮助身体适应转变。

放电效应｜别把假期行程排太满

Legere医生提醒，最好把假期当作为自己「充电」的训练，而非「每一分钟都要填满活动」。下次计划假期时，尽量安排一日缓冲时间，让身体和心理适应放松节奏，慢慢进入休假状态，让身体真正获得休息，享受一趟无病无痛的旅程。

 

资料来源：New York Post

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