「盲肠」系无用器官？拆解阑尾免疫功能 现代科学揭可稳定肠道菌丛

「盲肠」（阑尾）一向被视为多余器官，「现代演化生物学之父」达尔文就曾指出，人类没有阑尾也能正常生活。但近代研究发现阑尾其实具有一定免疫功能，与肠道健康息息相关。到底阑尾有何作用？切除后会否带来长期影响？《星岛头条》综合了现代科学与免疫学观点，拆解「盲肠」（阑尾）个中奥秘。

「盲肠」无用｜阑尾是甚么？达尔文说法受挑战

「盲肠」正确学名为阑尾，是一条细长管状构造，位于腹部右下方，附著于大肠起始段的盲肠上，属于胃肠道的一部分。不少人在急性腹痛时才首次认识阑尾，因为它一旦发炎，便可能引发剧烈不适。

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「盲肠」无用｜达尔文说法受挑战

英国生物学家达尔文认为阑尾是演化过程中遗留下来的退化器官。然而，近年的研究提出了不同的看法。现代科学中，部分专家相信阑尾确实有其功用阑尾管壁富含免疫组织，含有B细胞和T细胞，协助身体分辨好菌与坏菌；更会产生免疫球蛋白A（IgA），覆盖肠道内壁，帮助维持肠道菌丛平衡与稳定。

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「盲肠」无用｜阑尾炎：常见急症 多数需手术

阑尾炎是指阑尾因阻塞或发炎而引发的疾病，相当常见，分为急性与慢性两类。急性阑尾炎最常发生于10至30岁人士，男性居多。若不及时处理，阑尾可能破裂，导致腹膜炎，情况可大可小。目前标准治疗几乎都是透过手术切除阑尾（阑尾切除术）。

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「盲肠」无用｜切除阑尾有影响吗？

切除阑尾的手术风险主要来自麻醉和伤口感染，不过感染率不高。近年研究则发现，切除阑尾的人血液中免疫球蛋白A与免疫细胞水平往往较低，意味阑尾对人体免疫系统的贡献可能比过去想像的多。不过，除了上述影响，目前并无显著长期健康风险与阑尾切除相关。

「盲肠」无用｜阑尾非废物 但有备无患

阑尾虽非生存必需，但它对免疫系统和肠道生态的贡献已获科学认可。一旦确诊急性阑尾炎，切除仍然是最安全有效的处理方法。平时多摄取益生菌与均衡饮食，有助维持肠道健康，减少发炎风险。

资料来源：Everyday Health、WebMD、VeryWell health、Science Insights

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