睇演唱会必备软糖！日本「文旦糖」被封尿意救星 原理公开 中医教3招防尿急

不少市民都曾遭遇坐长途车无处如厕，或是观赏长达三小时的电影及演唱会时突然尿急的尴尬困境。最近，一款睇演唱会必备的日本柚子味软糖在社交平台 Threads 上引发热烈讨论，不少网民分享指出，在入场前食用几粒即可全程免受尿意困扰，无须中途离场，能安心睇足全程。甚至有传言指食用糯米糍或糯米饭亦有相同延迟水分吸收的效果，非常适合长途车或长片观影时食用。

睇演唱会必备软糖！医生：糯米吸水能力极其有限

这款被誉为「尿意救星」的糖果名为「BonTan 饴」（日本文旦糖），其表面包裹著一层米纸或糯米纸。虽然有试食过的网民表示其风味相当清新好食，但亦有市民抱怨质地较为「黏牙」。究竟这款软糖是否真的具有防尿急的神奇功效？日本泌尿科专家为大家亲自拆解背后的医学原理！

针对网络上流传「糯米纸能吸收水分从而减少尿意」的说法，日本所泽伊曾野诊所院长、泌尿科医生矶野诚指出，目前医学界并没有明确的科学证据支持这一观点。矶野医生解释，虽然糯米确实具备一定的吸水特性，但一盒软糖所含有的糯米纸份量极少，单凭该份量根本不足以在体内产生显著的吸水效果。

不过，矶野医生补充，当多个复合因素叠加作用时，确实有可能让人的尿意暂时减弱。其中一个关键在于交感神经的反应。软糖中的甜味与柑橘酸味能有效刺激人体交感神经，进而促使膀胱肌肉放松并使尿道括约肌收缩。当膀胱获得更大的扩张空间时，产生的尿意自然会随之暂时减轻。

最近，一款睇演唱会必备的日本柚子味软糖在社交平台 Threads 上引发热烈讨论，不少网民分享指出，在入场前食用几粒即可全程免受尿意困扰，无须中途离场，能安心睇足全程。(セイカ食品提供)

分泌唾液能抑制喝水欲望

另一方面，当口中含著糖果时，会持续促进唾液分泌。这不仅能令口腔维持湿润、降低想喝水的欲望，更可能间接增加体内抗利尿激素的分泌，减少尿液形成。

矶野医生强调，最关键的因素或许来自于「心理暗示」。在无法随意离开座位的封闭环境下，不安与紧张的情绪往往会放大尿意；当大脑相信「只要吃了这款糖果就不会想去厕所」时，这种安心感能有效分散注意力，达到减轻尿意的效果。

中医师教3大防尿急建议 避免喝含咖啡因饮品

对于坊间有软糖可以抑制尿意，注册中医师李广冀向《星岛头条》解释有关作用，并分享如看演唱会前想要减少尿意，应避免食哪些利尿食物。

1. 酸甘化阴，收敛固摄

根据中医「酸甘化阴」理论，酸味与甜味（甘味）结合能促进体内津液生长。生成的津液具有「收敛」与「固摄」的作用，能帮助固摄下焦津液，减少体内水气过度下趋或累积，从而达到减少尿意、缓和尿急的效果。

2. 甘以缓之，舒缓急迫

「甘以缓之」是指甘甜味道（如糖果中的麦芽糖或糯米成分）具有补脾健中、缓急止痛的作用。甘味能舒缓因情绪紧张引致的平滑肌痉挛，放松膀胱及尿道的紧绷感，从而减轻急迫的尿意，带来身心放松（Relax）的感觉。

3. 疏肝理气，气化得宜

糖果中所含的柑橘类果皮香气（挥发油）具有「疏肝理气」的功效。中医认为小便频数有时是由于情绪紧张或压力过大所致。透过疏解肝气、调理气机，能纾缓紧张情绪，使气化功能恢复正常，进而减少因精神因素引起的频尿与尿意感。

对于看演唱会前如何避免急尿，李广冀医师建议应避免饮用含咖啡因及具利尿作用的饮品：

避免利尿饮品： 应避免饮用含咖啡因及具利尿作用的饮品，例如绿茶、咖啡，以及薏米水、绿豆水、玉米须水或相关汤水，以免加速排尿。

注意场馆环境： 演唱会场馆内冷气通常较强，人体毛孔收缩会使排汗量减少，水分大多转由尿液排出，在低温环境下更容易产生尿意。

适量补水原则： 入场前切勿过量饮水，但也不必完全禁水，若口渴时适量补充少许水分即可。判断水分是否足够，可以观察尿液颜色——若尿液呈浅黄色，即代表体内水分已十分充足，无需再额外大量补充。

资料来源：泌尿科医生矶野诚、中医师李广冀