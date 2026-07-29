浸大免费中医服务2026｜解决失眠焦虑问题！招募18至65岁人士 即睇参加资格/报名方法

香港都市人普遍关注的失眠问题以及生活压力，焦虑及抑郁等精神健康隐患日益严重。香港浸会大学（浸大）现正公开招募受情绪及睡眠困扰的市民，免费提供为期六星期的中医药治疗及专业辅导服务。《星岛头条》整理有关计划的详细资料、合资格条件及报名方法，有需要的人士不妨了解一下！

浸大免费中医精神健康服务 跨专业结合中医药与心理辅导

香港浸会大学中医药学院临床部在赛马会慈善信托基金的慷慨捐助下，与新生精神康复会携手合作，共同推出名为「赛马会杏林『心』间计划」的健康项目。这亦是全港首个将中医药应用于治疗睡眠及精神疾病的大型社区服务，旨在运用中医药治疗改善失眠、焦虑或抑郁困扰。

该计划将免费为患有轻度至中度抑郁、焦虑及失眠症状的香港市民，提供为期 6 星期诊症服务，当中包括专业中医诊断、中药处方，以及结合中医与心理辅导的综合治疗方案。

填写问卷即报名，查询热线 3411-2094，点击连结可填写报名问卷，或电邮至[email protected]

(赛马会杏林「心」间计划@Facebook)

招募18至65岁香港居民参加 有失眠或疲倦等症状可申请

在参加资格方面，计划主要招募符合条件的市民，参加者需预先填写问卷进行初步筛查，最终资格将由专业团队严格评估并作出最后决定。

基本对象 ：年龄介乎 18 至 65 岁的香港居民。

症状要求 ：经评估问卷证实经历轻度至中度的抑郁、焦虑或失眠症状。自觉有以下一项或多项症状困扰者均可申请： 失眠或嗜睡 经常感到疲倦 焦虑或抑郁 压力过大 记忆力下降 口干 头痛头晕 肌肉疼痛

能力与意愿 ： 能够理解并依照中文书面及口头指示完成评估问卷。 签署并愿意提供知情同意书。



正服药或接受心理治疗者不宜参加 多项慢性病及神经疾病人士不适用

为了确保研究安全性与评估精准度，计划设有严格的排除标准，以下人士不适合参加：

药物及疗程因素 ： 正服用西医或中医处方的安眠或舒缓情绪药物者。 正接受心理辅导、认知行为治疗等帮助安眠或舒缓情绪之疗程者。 正在参加其他临床试验者。

生理及特殊状态 ： 现时或准备怀孕，或正在哺乳的女性。 有中药过敏史者。 有酒精或药物滥用史者。 现时存有自残或伤害自己想法与行为者。

既往及慢性疾病 ： 现时或曾经患有精神分裂症、躁郁症、创伤后应激障碍（PTSD）等精神疾病者。 患有失智症、帕金森氏症、脑部肿瘤、癫痫症等神经系统疾病者。 患有癌症、中风、心脏病、末期肝病或肾病等严重慢性疾病者。



资料来源：赛马会杏林「心」间计划

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