平价大脑减压神器！研究证𡁻香口胶助缓解焦虑、提升专注力 竟是考试最佳「减压操」？

生活压力大，是不少都市人的共同困扰。要缓解焦虑，除了冥想、运动或听音乐之外，还有一个「超高性价比」的大脑减压神器——嚼香口胶。多项研究证实，嚼香口胶不仅有助降低焦虑，更可能改善考试表现，甚至改变痛觉感知。

嚼香口胶有效减压 研究：显著降低焦虑感

澳洲纽卡索大学曾发文分享，有研究显示，经常嚼香口胶的人，焦虑感明显低于从不咀嚼者。虽然背后机制尚未完全明确，但动物研究指出，咀嚼动作本身就具有安定情绪的潜在作用。

另一项研究发现，进食香口胶的组别在需要持续投入心智的任务中，注意力和警觉性均有所改善。2019年一项研究更进一步测试规律嚼食对压力、焦虑与考试表现的影响。

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专注力提升 考试前的最佳「脑力操」

研究团队将100名护理系学生分为3组：

连续19天每天嚼无糖香口胶至少30分钟， 连续嚼7天每天嚼无糖香口胶至少30分钟， 完全不嚼。

结果显示，两个嚼食组别的忧郁、焦虑和压力程度显著较低；但只有连续19天嚼食的组别，学业成绩明显优于其他组别。研究人员推测，考前嚼香口胶或有助学生克服考试压力，但对本身专注力欠佳的人，效果可能有限。

或可改变疼痛感知 术后患者疼痛感降低

嚼香口胶的影响或不止于情绪与专注力。161名接受大肠直肠手术患者的研究发现，术后每天嚼四次香口胶的患者，在术后第2至第5天所感知的疼痛程度较低。另一项在土耳其儿童医院进行的试验亦发现，接受静脉穿刺时嚼香口胶的儿童，护士与孩子本人均回报痛感显著减轻。

虽然确切机制尚待验证，但专家推测，嚼香口胶的镇痛效果可能与大脑中涉及血清素的神经元有关——血清素是影响情绪、焦虑及疼痛感知的重要神经传递物质。

选无糖更护齿 轻松养成减压习惯

要将这项习惯融入生活，建议选择无糖香口胶，既减少牙菌斑与蛀牙风险，又能达到减压效果。无需特别时间或场地，随时随地都能进行，堪称大脑最平价的「减压神器」。

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