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夏日防中暑！又热又湿增加热衰竭风险 即学急救5步 用酒精抹身竟然有错？

医生教室
更新时间：10:03 2026-07-29 HKT
发布时间：10:03 2026-07-29 HKT

踏入炎夏，天文台频频发出酷热天气警告，高温天气持续。长时间在户外活动或工作，容易增加热衰竭甚至中暑的风险。香港夏季不仅炎热，湿度亦偏高，双重夹击下中暑风险大增，大家必须提高警觉，慎防中暑。

中暑｜高温高湿夹击 影响生理调节 

处于酷热环境下，我们的体温会自然上升，身体机能会透过增加排汗及加快呼吸来降温。然而，当环境温度及相对湿度过高时，生理调节功能便会受阻，减慢散热情况。若身体无法有效散热以控制体温，便会引发热衰竭，甚至中暑。

【同场加映】脱水症状

 

中暑｜警惕热衰竭 慎防恶化

中暑并非毫无先兆，患者通常会先经历热衰竭，常见症状包括：

  • 头晕
  • 头痛
  • 口渴
  • 恶心
  • 气促
  • 大量出汗
  • 面色苍白
  • 四肢无力

若情况恶化，体温急升至摄氏41度或以上：

  • 排汗量会逐渐减少甚至完全停止
  • 皮肤变得干燥红热
  • 可能出现全身痉挛或昏迷
  • 造成生命危险，绝不能掉以轻心

中暑｜谁是高危人群？

以下人士因生理调节能力较弱或受环境因素影响，属于较易中暑的高危群组，需特别留意：

  • 婴儿及小童
  • 长者
  • 孕妇
  • 长期病患者（如心脏病或高血压患者）
  • 户外或体力劳动者
  • 过胖人士

中暑｜6招日常防护

1. 留意天气警告

当酷热天气警告生效时，应尽量避免长时间进行户外活动。

2. 穿着合适衣物

选择轻薄透气、浅色及松身的衣物，以利排汗及减少吸热。外出时应撑伞或佩戴阔边帽，并在需要时戴上太阳眼镜。

3. 补充足够水分

多喝水或适当的电解质饮料，补充流失的水分与盐分。避免饮用含酒精或咖啡因的饮品（如咖啡及浓茶），以免产生利尿作用，加速身体水分流失。

4. 避免剧烈运动

高温、大量出汗及疲劳会额外消耗体力，应避免在酷热天气下进行剧烈运动或长途远足。

5. 妥善安排时间

尽量将户外活动安排在清晨或傍晚较凉快的时段。活动期间若感不适，应立即停止活动，并尽快求医。

6. 调整工作安排

若必须在炎热环境下工作，应尽可能在工作地点加设遮蔽处，并定时于阴凉处休息，避免长时间曝晒。

中暑｜护理急救5步骤

若怀疑身边有人中暑，请谨记以下急救步骤：

应该：

  1. 保持冷静，立即致电「999」召唤救护车。
  2. 若身处室内，即时开启风扇或冷气调节室温；若在户外，尽快将患者从高热环境中移至阴凉通风处。
  3. 松开患者衣物并让其平躺休息。若出现呕吐，应让患者侧躺，以保持呼吸道畅通
  4. 以湿毛巾为患者抹身，透过水分挥发促进排汗，协助散热降温。
  5. 如中暑人士清醒，可让其慢慢饮用清水或电解质饮品，补充失去的水分。

不应该：

  1. 使用酒精为患者抹身降温。
  2. 在患者未完全回复清醒时，让其饮食。

香港夏季潮湿炎热，大家进行户外活动时务必做足防暑措施，时刻注意水分补充及活动时间。只要多加留意身体发出的警号，便能安然度过炎夏，避免中暑。

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师程志文

    延伸阅读：夏天高温易有高血压 眼睛充血/头痛恐是警号 附3招降温补水

     

     

     

    程志文香港都会大学护理及健康学院讲师简介:

    注册护士，拥有香港大学护理硕士学位，累积丰富临床及护理教育经验，积极推广社区健康教育。

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