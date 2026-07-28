每日17港人确诊肺癌 半数已第4期 专家吁高风险者及早进行LDCT筛查

肺癌是本港最常见的癌症，平均每日约17人确诊，超过半数患者发现时已属第四期，情况令人关注。更值得留意的是，近年非吸烟者罹患肺癌的比例显著上升，当中以女性居多。中大肿瘤学系主任莫树锦教授在一个健康讲座上指出，早期筛查与精准治疗是对抗肺癌的关键，而「不放弃」的态度更是抗癌路上最重要的支柱。

肺癌｜3成肺癌患者为非吸烟者 女性高危

根据医管局香港癌症资料统计中心2023年数据，本港新增肺癌个案达6,111宗，占整体癌症新症16.1%。莫树锦教授表示，虽然吸烟会增加肺癌风险20倍，但非吸烟者患肺癌的趋势亦不容忽视，2022年已有数据显示3成肺癌患者为非吸烟者，当中绝大部分是女性。

【同场加映】肺癌征兆+扩散后症状

他引述2023年英国研究团队「TRACERx」在《自然》期刊发表的报告指出：空气污染物PM2.5吸入体内后，会刺激免疫细胞产生化学物质，加速有基因突变的癌细胞生长，最终演变成肺癌。

肺癌｜LDCT筛查成效显著 早期发现治愈率高

传统2D X光难以侦测1公分以下的肿瘤，尤其当肿瘤被心脏或骨骼遮挡时更难发现。莫教授强调，低剂量胸腔电脑扫描（LDCT）透过3D重组影像，能清晰辨识早期病变特征——磨砂玻璃结节（GGO）。

突破传统X光盲点

他引述台湾「TALENT Study」数据，针对55至75岁、有肺癌家族史的非吸烟人士进行LDCT筛查，约2%发现肺癌，当中96%以上属0期或1期早期肺癌。由中大医学院进行的本地肺癌筛查研究已招募3,000人，预计明年公布结果，期望推动筛查普及。

肺癌｜第3代标靶药配合化疗 延长存活期

在治疗方面，莫教授指出，亚洲非吸烟肺癌患者中，约30%至40%带有EGFR基因突变，标靶药能精准锁定突变位置，抑制癌细胞生长。第三代标靶药（如Osimertinib）已能将无恶化生存期维持两年以上，且耐受性良好。不过，癌细胞最终会产生耐药性。

最新的FLAURA2临床研究显示，在治疗初期采用「化疗加第三代标靶药」的联合疗法，比单用标靶药能将整体生存期延长近10个月，为晚期患者带来突破性希望。

肺癌｜全方位支援患者

除了药物治疗，肺癌患者还需面对心理、人际及财政压力。香港癌症基金会提供免费专业支援服务，涵盖情绪辅导、营养建议及经济援助，全方位关顾患者身心需要。

莫教授寄语：「只要你不放弃，我们就不放弃。」呼吁高风险人士及早进行LDCT筛查，并相信医学进步带来的希望。

肺癌｜6大常见症状

根据本港医管局资料，肺癌是在本港死亡率最高的癌症，2022年共有3782人死于肺癌，占所有癌症死亡人数的25.7%。若出现以下症状，有可能已经患上肺癌，建议同时出现多于一项就应尽快求医：

持续性咳嗽

痰中带血

胸肺反复受到感染或难愈

胸部不适，咳嗽或深呼吸时感到疼痛

食欲不振及体重下降

容易疲倦

若癌细胞已扩散，则可能会出现以下征状：

颈部淋巴核肿胀，颈、面、手均呈肿胀

腹胀、骨痛、头痛

局部脑痫或半身不遂

肺癌｜6大风险因素 1类人风险高20倍

医管局指，吸烟人士患肺癌的风险是非吸烟人士的20倍，其中，二手烟也会使患肺癌的风险较普通人高2至3倍：

吸烟或常吸入二手烟 长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物 长期吸入厨房油烟 经常进食经烧烤、腌制的食物 长期吸入燃烧香烛的烟雾 种族或遗传因素

资料来源：香港癌症基金会、莫树锦教授、医管局

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