港队跳绳代表化身物理治疗师！将军澳医院开办跳绳班 助发展迟缓儿童进行复康训练

将军澳医院物理治疗部儿科门诊的周旨健，除了是驻院物理治疗师，本身更是一名花式跳绳运动员，去年他在院内开办儿童跳绳班，将兴趣与专业完美结合，透过简单有趣的跳绳动作，助发展迟缓学童进行复康训练。

港队跳绳代表化身物理治疗师

据医管局7月刊物《HASLink 协力》报道，在将军澳医院物理治疗部的儿科门诊治疗室内，驻院物理治疗师周旨健（Jin）正耐心教导小朋友跳绳。每一下跃动，都有助训练孩童的肢体协调、心肺功能及下肢肌肉力量。然而，当Jin卸下这身工作服，其身影瞬间轻快如风——从容跃入绳圈中，交叉回旋、高低变化，动作流畅得令人屏息。原来，Jin的另一个身分是花式跳绳运动员，更曾于2024年亚洲跳绳锦标赛中勇夺表演杯项目季军。

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披港队战衣出战亚洲赛 悟出沟通与默契

小学三年级那年，Jin首次接触花式跳绳，自此结下长达16年的不解之缘。在其运动生涯中，最难忘的一刻莫过于首次披上港队战衣出征亚洲赛。当时他与20名队友合力完成一套长达6分钟的表演，极度考验动作难度、团队合作及音乐配合。比赛过程却波折重重，Jin忆述：「临近比赛之际，队友相继不适或受伤，因此我们要不断调整招式，反复练习。这次经历不但考验我与队友的解难能力和默契，亦让我明白沟通的重要性。」

除了是运动员，Jin更因受到教练启发而成为一名花式跳绳教练。他分享道：「我的家人曾希望我暂停跳绳，专心准备中学文凭试。但我不想放弃，便自己储起零用钱交学费。然而，我的教练却没有收下，他对我说：『你有心学，我便支持你。』并继续无私指导我。」教练不计回报的付出，深深打动了Jin，亦在他心中埋下传承的种子。如今，Jin将这份精神延续到自己的学生身上：「当我看见我的学生遇到经济困难时，我不会吝啬绳材和训练支出。只要我有能力，定会尽我所能帮助他们。」

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将军澳医院开办跳绳班 助发展迟缓儿童进行复康训练

运动员与教练的双重角色，在Jin的物理治疗工作上起著相辅相成的作用。在同事及上司的支持下，他自去年起在将军澳医院内开办儿童跳绳班，透过简单的花式跳绳动作，帮助发展迟缓的小朋友进行复康训练。「花式跳绳的招式有时十分复杂，但教导小朋友时，我会用简单易明的句子帮助他们理解动作。同时，我将训练分为不同阶段：先由基本功开始，例如甩绳、直跳，循序渐进到『跳前绳』，待完全掌握后，再学习简易的脚部花式动作，甚至跳大绳来训练团队合作。」

对Jin而言，专业与兴趣从来都不需分割，两者反而互相成就了他的工作和人生。展望未来，他期望在花式跳绳与物理治疗两方面持续精进：「我想成为一个更好的物理治疗师，把跳绳班发扬光大，帮助更多患者健体和复康。作为运动员，我会继续力争上游，争取更好的成绩。」

资料来源：《HASLink 协力》

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