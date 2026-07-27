男士精子健康 妇产科医生建议「每2至3天排精一次」揭2大常犯禁忌影响质素

HOY TV 健康节目《健康关注组》早前（22日）一集深度解构男士精子迷思。节目主持人向妇产科专科廖琳娜医生提出不少夫妇心中的疑问：坊间有说法指男士射精太频繁或太稀疏，均会影响精子质素，进而影响女士是否容易成功怀孕，究竟这两者之间是否确实存在关联？妇产科专科廖琳娜医生明确指出，这并非单纯的坊间迷思，而是有明确医学根据的真实情况。

长期积存精子会加速细胞老化 DNA碎片增加导致精子活性下降

廖医生指出，不少忙碌的都市人因生活习惯较为被动，误以为「积存一个月不射精」就能集中火力「一击即中」，但事实上这种做法对受孕大为不利。

廖医生分析指这个常犯禁忌的后果，若男士射精间隔太长（例如整整一个月不排精），精子长时间停留于睾丸及附睾内会逐渐衰老。老化精子的 DNA 碎片比例会显著增加，从而导致整体精子质素大打折扣。虽然长时间不排精可能会使单次射精的精液份量看起来较多，但当中精子的整体品质与游动活性均极不理想，反而不利于胚胎的正常受精与发育。

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过度频繁射精消耗男士体力 建议每2至3天排精一次

相反地，若行房或射精过于频繁（如每天甚至一天多次），男士的体力会面临过度消耗，容易产生身体疲劳感。更重要的是，男士体内制造精子的速度根本无法跟上消耗频率，这会导致每次射精中的精子总数大幅减少，浓度不足同样会降低受孕的成功率。

廖医生建议最适宜的频率为每两至三天行房或排清一次精子。这种间隔能完美平衡精子数量与男士体力消耗，同时给予身体充足的时间制造品质优良的新鲜精子。在受孕机制方面，精子进入女性体内后一般可存活约 48 至 72 小时。因此，维持每 2 至 3 天一次的行房频率，能确保女性体内随时备有具活性的精子等待排卵，从而显著提高受孕机率。

对于专家提出的建议频率，不少网民表示「每两天一次比想像中频密」，原本以为一星期一次便已足够。亦有网民留言指出，实际行房频率仍需视乎男方的年龄层以及个人的健康状况而定，适度调整方为上策。

职业司机长期久坐引发热邪伤精 中医揭两大禁忌

除了射精频率外，职业习惯亦对男士精子质素有深远影响。坊间常讨论职业司机长期坐着是否会影响精子质素，李骞贤中医师指出，男士若要维持优良的精子质素，下体位置应严格避免长期处于过热状态，因为「热邪」极易伤害精气。中医学上有两种情况不建议男士进行：第一种是「热极伤精」，例如频繁浸温泉、蒸桑拿或下体长期处于高温闷热环境，都会直接令精子质素变差，并显著提升精子畸形率。第二种是「湿热下注」，职业司机因工作需要经常久坐，导致下半身气血循环欠佳，极易积聚湿气；若加上日常饮食偏向燥热，便会形成湿热下注之象，令精液变得过于浓稠、精子活动度变慢，最终难以正常游动至卵子受精。

资料来源：《健康关注组》

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