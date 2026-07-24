世界杯后遗症致失眠？医生教食1款番茄助眠 补充4大营养放松血管

2026年世界杯赛事圆满落幕，长达一个月的狂欢过后，本港不少球迷开始浮现「世界杯后遗症」。年逾40岁、任职企业高管的资深球迷陈先生表示，赛事期间他每晚设定闹钟，坚持于凌晨3时或5时起床观看直播。尽管世界杯已结束多日，其生理时钟仍未能恢复正常，连续数晚出现严重失眠，更因此拖累日间的工作表现。不少网民表示：「现在半夜 4 点会自动醒来」，更有网民直言：「作息时间大乱，严重影响工作。」

许多人为了助眠与纾压，不惜花费重金购买各式保健食品，却忽略了日常生活中唾手可得的蔬果，其实就蕴含着珍贵的睡眠辅助成分。对于解决失眠问题，家庭医学科医生陈欣湄曾经分享，她在日本便利店发现了一款含有高浓度 GABA 的基因编辑番茄，而市场上常见的红熟牛心茄（Beef Tomato）同样含有这种有助放松身心的天然成分，市民不必远赴日本，在屋企附近的街市就能轻松购得。

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GABA为大脑天然抑制性神经传导物质

陈欣湄医生说明，GABA（γ-胺基丁酸）听起来像化学保健品成分，但其实它是人体会自行合成的胺基酸，亦天然存在于许多日常食物当中。她指出，GABA 是大脑主要的「抑制性」神经传导物质，适量摄取有助于放松神经、安定情绪。

根据日本一项小型临床研究发现，摄取约 50 毫克的 GABA 可以显著降低与压力相关的生理指标，包括压力荷尔蒙「皮质醇」以及唾液中的 chromogranin A 均出现下降趋势。这亦是日本机能性表示食品将 GABA 列为「缓解暂时性压力」有效成分的核心依据之一。

牛心茄富含天然GABA 持续摄取比单次大量摄取更有效

不过，陈医生补充指出，市民完全不需要特地飞往日本购买该款番茄，因为日常市场上售卖的牛心茄本来就富含 GABA，是常见水果中少数天然含有该成分的优质选择之一。她分享自己的日常习惯是每天至少食用 2 颗牛心茄，这并非因为 2 颗能达到某个绝对的治疗剂量，毕竟番茄的 GABA 含量会因品种及成熟度不同而有所差异，而是将其视为每日稳定累积 GABA 的便利食物来源。

陈医生强调，正如我们不会靠单一餐饭补齐一整天所需的维他命一样，摄取 GABA 亦是同理，日常持续累积比一次性大量补充更为务实有效。她建议市民可切片当作餐后水果食用、制作新鲜沙律，或是加入汤品中烹煮，均是极佳的生活习惯。

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