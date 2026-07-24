港女3年不剪不染捐17cm头发助台湾癌友 好友患乳癌成契机 盼更多人响应

「终于把留了三年的头发捐出去。」香港女生Deer在社交平台分享自己的捐发经历，引来不少网民关注。她将长及腰的「黑长直」秀发剪下，寄往台湾的癌症机构，制作成假发送给因化疗而脱发的癌友。这份跨越地域的善意，源于好友确诊乳癌的消息：「我想不透，生活健康的她们，为何未够30岁就要面对化疗脱发。」

好友患癌成契机 为捐赠3年「不剪不染」

Deer在个人Instagram发文回忆，当初决定捐发，是因为一位好朋友突然告知患上乳癌，随时会因化疗失去头发。同时，她又认识一位师姐同样因乳癌而脱光头发。「我不知道如何安慰朋友，她很怕没有头发。」而这份心痛与无力感，让她决定用最直接的方式——留长自己的头发再捐出，为有需要的人提供一顶具真发丝的「假发」，为化疗癌友在苦中带来一点甜。

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相信不少许多女生都有共鸣——留长头发是极度需要耐性与时间。Deer的头发曾经染过，为了符合捐赠条件，她刻意留长再剪走染过的部分，三年来坚持不染不烫，维持一头完全不合适自己的「黑长直」，并比以前更注重头发健康。剪发当天，她坦言「有些不舍，也怕很丑」，剪完确实太短，但「头发会再长，最重要是我的头发能帮到人」，这份心意比甚么都美。

香港暂无捐发渠道 善心可跨越地域

目前香港未有正式接受捐发制作假发的机构，Deer选择寄往台湾并捐给「中华民国癌病肿瘤患者扶助协会」。她分享，这间机构的门槛相对较低，申请过程不算复杂：

长度只需15厘米 ：大约一部iPhone电话的长度。其他机构一般要求30厘米，她刚好捐出16至17厘米。

：大约一部iPhone电话的长度。其他机构一般要求30厘米，她刚好捐出16至17厘米。 接受染色头发 ：一般机构只接受自然黑发，但此机构接受啡色调的染色头发，只要不是刚染完即可。

：一般机构只接受自然黑发，但此机构接受啡色调的染色头发，只要不是刚染完即可。 有层次亦可捐 ：机构会将发色相近的头发拼接处理，毋需全部同一长度。

：机构会将发色相近的头发拼接处理，毋需全部同一长度。 透明度高：机构清楚列明捐款及头发用途，地址公开，让海外捐赠者更有信心。

她认为「做善事，亲力亲为比较好」，并呼吁有心人不必因程序而却步。她提醒有意捐发的市民，剪发前要先告知发型师，对方会懂得处理。寄出前需将头发洗净吹干，用密实袋装好，再以挂号邮寄至台湾。若想收到感谢证书，可在公文袋上写上姓名及电邮。

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癌症机构：短发/自然卷/白头发/有剪Layer均可捐

中华民国癌病肿瘤患者扶助协会在网上指出，因为癌友有成人、幼童、不同性别之分，收集不同长度可制作更多样化的假发，毋须每次将长发剪短消耗。自然卷或发色不黑（如咖啡、红、黄）、甚至有剪层次的头发（大部分长度够15厘米）亦可。

因为假发需4至8人发量才能完成一顶，发质相近便可合并使用。白头发会被师傅筛选取出，分岔部分亦会修剪，长度不足的部分也会被处理，不影响整体捐赠。协会强调，假发制作完成后，会 完全免费 送给有需要的癌友，癌友只需加入协会并通过资格审查即可。

乳癌年轻化 早期发现存活率高

Deer在帖文中亦提到，乳癌越来越年轻化，但若及早发现，存活率其实很高。她列出常见病征，呼吁女性多加留意：

乳房出现分泌物

乳头凹陷

两边乳房大小不一

乳房出现硬块但不痛

若有以上情况，应尽快到医院检查。她希望透过自己的分享，鼓励更多人关心身边人，并以行动支持癌友：「我不知道多少人会看到这段文字，但至少希望你们能关心身边的人，多做善事。」3年时间成就的不止一顶假发，更可能是一份为别人重建自信的珍贵礼物。

资料来源：deer_dearrre@IG（获授权转载）

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