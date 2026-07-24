坐公厕惹「椰菜花」？台女控诉无性行为也中招 称有严重心理阴影、梦见再感染

近日有网民分享在欧洲使用公厕后，感染俗称「椰菜花」的生殖器疣，即使多年没有性行为，仍不幸中招，留下长期阴影。HPV无处不在，甚至可能与性生活无关。事件令人关注HPV的传播途径与预防方法。有医生向《星岛头条》指出，HPV传播途径不只性接触，呼吁男女主动接种疫苗，绝不能掉以轻心。

公厕用后两个月 肛门长出椰菜花状肉芽

该名台湾女网民在社交平台发文，指数年前游欧时，某晚喝醉后冲入公厕，直接坐上马桶如厕。回台两个月后，肛门附近开始冒出像椰菜花的肉芽，起初以为是疹子，自行涂药膏无效。直至去诊所检查后，才确诊为生殖器疣（椰菜花）。事主强调，数年来没有性行为，毛巾自备，唯一可能的感染途径就是那次使用公厕。

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医生推测，当时前一名使用者刚离开，病毒仍存活于马桶表面，加上事主皮肤有微小伤口、免疫力较差，令极低机率的感染发生。可见HPV无处不在，甚至可能与性生活无关。

事主其后接受雷射手术，配合药物治疗及接种HPV疫苗，至今未复发，但留下严重心理阴影，称「虽然到现在都没有复发，但却留下长期的阴影和焦虑，菜花就像忧郁症一样千方百计困扰著我，例如梦到屁股长满菜花，或又回到那间厕所」，患病经历令人心酸。

医生拆解：HPV传播不只性接触

方阳医生曾向《星岛头条》表示，HPV不一定只经由性行为传播，亦有机会经间接接触受污染环境表面而感染，因此保持良好个人卫生非常重要。方医生提醒，病毒可透过手部接触及口交传播，即使全程正确使用安全套，由于HPV经皮肤与皮肤接触（包括外阴周围未被安全套覆盖的部位）传播，仍无法完全阻隔。

事实上，医学技术无法追溯病毒传播方向，男性感染后抗体水平极低，较女性更易出现「持续感染」，自身免疫力难以清除病毒。HPV潜伏期可长达十年以上，病毒可在体内隐藏多年而无任何症状，感染时间难以追溯，因而增加社区传播风险。加上，HPV并非女士专属，男士同样属于高风险族群，高危型HPV可引致阴茎癌、肛门癌及口咽癌，男性感染后果往往更为严重。

呼吁男男女女主动接种疫苗

方医生指，安全套无法完全阻隔HPV，病毒可经未被覆盖的皮肤接触传播，即使正确使用安全套，仍有感染风险。低危型HPV引致的生殖器疣极难彻底根治，容易反复复发，患者长期承受巨大心理压力。一旦恶化为头颈癌，治疗过程可能影响吞咽及说话功能，甚至改变面容，严重影响生活质素及自信。他呼吁，无论男女，都要接种疫苗、定期检查、保持良好卫生习惯。

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