夏日狂欢隐患 医生拆解「爆肺」成因 可否坐飞机或潜水？边类人最易中招？

心胸肺外科专科余思远医生同你拆解同深入探讨「爆肺」事项。

Q1：医生，「爆肺」成日讲啦，其实个肺系咪真系好似气球咁爆开？边类人最容易中招？

其实个肺并唔系「爆炸」, 只系有地方漏气. 肺漏气, 气积聚在胸腔, 就系医学名词"气胸"的定义。 边类人最容易中招？咁就要睇个肺本身有冇已知疾病。 如果肺部有已知嘅疾病，就叫做继发性气胸。 本身无任何潜在的疾病, 或者说导致患者气胸的原因并无归类为某一种疾病，就叫做原发性气胸。年轻, 高, 瘦, 食烟的 男士, 原发性气胸的病发率会比较高。

Q2：点解好似好少听女仔会「爆肺」？男女比例系几多？如果系「高大嘅肥仔肥妹」，又属唔属于高危一族？

确实「爆肺」重男轻女得好厉害！ 原发性气胸的男女比例大约是 8:1。 至于点解年轻、高、瘦、嘅男仔特别容易有原发性气胸呢？其实具体嘅成因系不明㗎，有可能系因为呢一类患者，肺嘅顶部容易形成一啲唔正常嘅肺气疱，呢啲肺气泡结构上比较脆弱，容易穿，穿咗就会漏气。

Q3：夏天去船 P、音乐节或者露营，有咩夏日生活习惯会突然引爆呢个「炸弹」？

首先要强调一点：气胸嘅病发可以系冇任何原因嘅。而大部分都系喺静态嘅情况病发，同去船P、玩运动，或者其他生活习惯冇任何嘅关联性。可能有关联性嘅，包括：打台风之前嘅气压变化，听啲好响嘅音乐，或者玩深海潜水。

Q4：去去吓船 P 突然胸口痛，点样分系「中暑、玩得太攰」定系「爆肺」？有咩迹象？

爆肺典型嘅症状包括：突发性嘅心口痛同埋气促 但系导致心口痛同埋气促都有好多唔同嘅原因，千祈唔好尝试自己去判断。如果症状持续，就唔好挂住玩，尽快揾医生睇睇发生咩事。

Q5：如果喺大海中间（船 P）或者深山露营时有人爆肺，身边朋友可以做咩帮手？有冇「黄金时间」？

千祈唔好畀啲医疗剧误导咗你。 气胸嘅诊断，一定系交畀专业嘅医护人员。身边嘅朋友如果觉得有唔妥，就要尽快帮你个friend call白车。 至于有冇所谓嘅黄金时间，就在乎胸腔里面嘅气压有几高。气压太高，会影响血压脉搏嘅稳定，有机会致命。呢个情况叫做「张力性气胸」。一旦确诊, 医生要尽快插针减压同埋插喉放气。

Q6：送到医院后，常规嘅处理程序系点？依家有冇一啲新嘅微创治疗方法？

医生会即时照 X 光确诊。 气胸的初步治疗有三大原则: 改善症状, 肺部复张, 防止恶化 一般来讲，如果患者气喘和心口痛明显，胸腔里面的气较多将个肺压到好扁，或者D气越来越多，令肺部越压越扁，呢D情况就要考虑抽针或者插喉放气。 如果病人持续漏气、复发、或者想长远减低翻发风险，可以考虑做微创手术。用一个至三个细伤口，放入镜头及仪器，切除肺部顶端脆弱嘅小气泡，并进行「胸膜粘连术」，即系俗称嘅黐肺手术。

Q7：迷思一：后生仔身壮力健，爆过一次肺，好番之后系咪就「免疫」唔会再爆？

原发性气胸嘅复发率相当高。如果第一次爆肺只系用保守治疗，一年内嘅复发率高达 50%。如果爆过第二次，第三次爆嘅机会更升到 60% 以上。所以，如果属于高危复发群组，医生通常会建议做微创手术，将返发嘅机会减到3-5%。

Q8：迷思二：爆过肺嘅人，一世都唔可以再坐飞机或者去潜水？

呢个系好多人嘅误解。 坐飞机： 爆肺之后搭唔搭得飞机，依家医学界仲未有共识。一般嘅建议系：刚爆肺后 2 至 3星期内（视乎医生评估及是否已痊愈）尽量避免坐飞机。 深海潜水： 呢个就真系要严格禁止。因为深海潜水嘅气压变动太大，万一喺水底突然爆肺，又出现咗张力性气胸，危险性太高，所以爆过肺又未做手术嘅人不建议再玩深海潜水。

Q9：康复之后，后生仔女喺日常起居、运动保养上有咩要注意？

点样预防复发？ 好返之后就要尽快回复返正常嘅生活，唔需要有乜嘢好特别嘅避忌，因为气胸返唔返发，你预计唔到，亦都通常防止唔到嘅。 如果有食烟习惯嘅一定要尽早戒烟。食烟会破坏肺部组织，会增加气胸同埋其他肺部疾病嘅风险。

撰文：心胸肺外科专科余思远医生

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