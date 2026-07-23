冲击波治疗可纾缓筋膜炎？脊医拆解聚焦式/扩散式技术 揭坊间仪器陷阱：「有震动就是治疗」恐伤身

在现今快节奏的都市生活中，痛症几乎成了每个香港人的「随身物」。注册脊医王俊华向《星岛头条》分享，近年冲击波治疗（Shockwave Therapy）在临床上的应用愈趋普及，无论是运动员或长期久坐的上班族，均对这项技术寄予厚望。然而，随著相关仪器在坊间美容院、推拿店甚至健身房的广告铺天盖地，他特别拆解这项治疗的原理与风险，提醒市民冲击波属于严谨的医疗仪器，专业诊断与安全性绝对不容妥协。

冲击波的原理是甚么？

王医生指出，冲击波并非普通的按摩仪，而是一种高能量声波。当身体软组织受伤后，若修复过程因血液循环不良或反复劳损而停滞，例如慢性肌腱炎，患处会形成杂乱的疤痕组织，导致长期疼痛。冲击波的原理在于「破坏与重建」，透过高能量震波产生物理应力，精准地令患处产生受控的「微创伤」，从而骗过大脑，重新启动停摆的自愈机制，诱导血管新生并带动代谢循环。同时，高能量震波能干扰痛觉受体的传导，达到即时止痛的临床效果。

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冲击波有效治疗5大痛症

王医生表示，冲击波对于处理「筋腱钙化」及「慢性劳损」有极佳表现，常见的适应症包括：

冲击波有效治疗5大痛症

冲击波有效治疗5大痛症：

足底筋膜炎：针对早上落床脚踭著地第一步的剧痛，冲击波能有效松解紧绷的筋膜。

网球肘、高尔夫球肘：修复长期过劳导致的肌腱变性与慢性炎症。

五十肩与肩夹挤症候群：帮助松解黏连的关节囊，改善活动度。

钙化性肌腱炎：透过震波物理性地击碎积聚的钙化物。

深层肌肉劳损：例如斜方肌（肩颈）或竖脊肌（腰背）的深层激痛点（Trigger Points）。

冲击波治疗中的聚焦式/扩散式有何分别？

市民未必清楚，冲击波其实分为两大类，选择时必须根据病灶深度而定：

聚焦式（Focused）：能量能穿透深层组织，精准打击钙化点或深层筋腱，通常由医疗人员操作，对严重痛症效果更佳。 扩散式（Radial）：能量呈放射状散开，适合处理表层肌肉放松。

他提醒，坊间许多非医疗机构提供的多为低能量或扩散式设备，若用来处理深层的筋腱钙化，效果往往差强人意。

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坊间冲击波治疗仪器藏陷阱

目前市面上冲击波广告繁多，不少人误以为「有震动就是治疗」，这其实存在极大风险：

诊断不明确：冲击波并非万灵丹。若痛症源于骨折、神经受压、急性发炎或感染，盲目施加冲击波只会适得其反，令病情恶化。 操作不当风险：若治疗位置太接近大血管或神经丛，由非专业人员操作可能导致不必要的损伤。 严格禁忌症：若将冲击波施加于孕妇、已安装心脏起搏器者、凝血功能障碍或患处有肿瘤的患者身上，后果极其严重。

把握「黄金康复期」防复发

王医生指出，一个完整的冲击波疗程通常需6至8次，每次相隔2至5天。治疗时患者会感到「酸麻胀痛」，痛感维持在6至7分属理想水平。治疗后，患处可能出现短暂红肿或轻微瘀伤，此乃正常生理反应。

他经常提醒病友，冲击波只是「开启康复的大门」，后续必须配合功能性伸展与姿势纠正，才能标本兼治，防止痛症复发。最后，王医生重申，冲击波是治痛利器，但必须建立在正确的医疗诊断之上。市民在选择治疗前，务必咨询专业医护人员，确保「对症下药」，切勿让盲目的治疗增加身体的负担。

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