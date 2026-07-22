猎奇医美？韩国兴起打「尸皮针」回春 用死者皮肤制胶原蛋白 美国FDA未批准多国诊所抢先提供？

打医美针越来越普遍，但由尸体皮肤提炼而成的抗老针，你又敢不敢打？近年韩国医美界掀起「从遗体捐赠者的皮肤提取胶原蛋白」再制成抗老针剂，称可以逆龄兼重返20岁。目前这款「尸皮针」已引入南韩、新加坡、日本、美国等地，更有网红打完大赞「皮肤更滑溜」、「媲美BB嫩肌」。

尸皮针｜遗体皮肤制成胶原蛋白、称重建肌底

外媒报道，这项名为 Elravie Re2O（意即Return to your 20s）的疗程，自2024年底推出以来迅速引起关注，Re2O是先从美国遗体捐赠者身上采集皮肤，送往实验室去除所有细胞物质，仅留下「细胞外基质」——即含有胶原蛋白、弹性蛋白、玻尿酸和黏著性糖蛋白的「天然支架」，让患者自身的皮肤细胞依附并生长。

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首尔DoD皮肤科诊所的皮肤科医生Kim Han-saem表示，处理过的皮肤组织已去除所有细胞，目的在于防止免疫排斥和过敏反应。与传统皮肤促进剂（如Rejuran丽珠兰）仅刺激皮肤产生弹性蛋白和胶原蛋白不同，Re2O不仅发出修复信号，而是提供结构性支架，帮助重建皮肤基底。

尸皮针｜网红热捧 大赞皮肤滑溜、媲美BB肌

在首尔接受疗程的化妆师NamVo在TikTok分享：「我真希望自己有打镇静剂，因为真的痛死了。但到了第三天，看起来就像初生宝宝嫩肌。虽然过程折磨，但我百分百愿意再来一次。」

（图：madeinkorea____@TikTok、namvoglow@TikTok）

另一名接受疗程的Tiktok网红Sara Yoon则表示，效果显著：「如果你的年纪稍长，皮肤偏干且较薄，值得尝试，你会看到更立即的效果。外国Reddit上亦有用户分享：「第二周，我明显感觉脸部触感有显著变化，皮肤非常滑溜细致。到了第六周，毛孔细致的效果不容否认，粉底均匀滑过，不再卡在凹洞里——对我的肤质来说简直是终极胜利。」

尸皮针｜遗体捐赠方是否知情？未获美国FDA批准？

有批评者质疑，当这些组织可用于乳房重建或烧烫伤治疗等重要重建手术时，是否应将其用于医美用途。制造商表示，仅使用已取得医美用途同意书的捐赠组织，但遗体捐赠者是否完全理解其用途，仍引发伦理关注。

在监管方面，在韩国此类产品被归类为「人体组织」而非「医疗器材」，无需食品医药品安全部门批准、即可供应，这解释了它为何迅速「爆红」同时也引发争议。部分诊所在透明度与沟通上亦存在问题，首尔DoD皮肤科诊所医疗总监Lee Joon医生指：「诊所有义务揭露原料来源，但有些诊所却使用『顶级胶原蛋白』等委婉说法。」

目前，Re2O尚未获得美国食品药物管理局（FDA）的批准，目前除了南韩，新加坡和日本等地也已引进，部分纽约的医美诊所已经开始提供这项疗程，制造商希望能在2027年正式将这项疗程引入美国市场。

尸皮针｜英国监管严格 短期内难上市

业界指出，这类产品在英国会被归类为药品，必须通过药物及保健产品管理局（MHRA）的严格评估，且MHRA不太可能批准这类产品在英国使用。Lee Joon医生亦认为，英国在规范下，对使用遗体组织用于医美注射的门槛要高得多。

目前英国已有许多合法且争议较小的胶原蛋白刺激疗程，当中的重组胶原蛋白在实验室中以基因工程细胞生产，非取自人体或动物组织，被视为更安全、更道德的注射替代方案。

资料来源：综合报道

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