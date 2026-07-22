左撇子比较聪明吗？研究揭基因秘密 语言沟通、表达能力较出众

社会上关于左撇子（惯用左手者）一直存在迷思，例如左撇子是否比较聪明。究竟左撇子是天生遗传，还是后天养成？英国科学家最近发表研究指出，成功找到与左撇子相关的人类 DNA（脱氧核糖核酸）首批基因指令，证实遗传基因可能是决定大脑习惯使用左手还是右手的关键因素。

基因指令决定惯用手偏好 大脑语言区域优势区分

研究发现，相关的基因指令不仅决定了手的偏好，更与人类大脑的结构与功能有着密切联系，特别是主管语言功能的大脑区域。领导该项研究的英国牛津大学研究小组指出，由于基因对大脑结构的影响，左撇子在语言表达能力方面可能具备更强的潜力与优势。

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研究人员分析40万人数据 证实左撇子源于遗传

研究小组详细分析「英国生物库」（UK Biobank）中 40 万人的完整基因组序列数据。研究人员发现，在 40 万名参与者中，有超过 3.8 万人是左撇子，该比例与全球人口中左撇子的整体比例完全吻合。研究团队更成功锁定 4 个与左撇子相关的遗传区域，并将这项重大突破发表于权威医学杂志《大脑》（Brain）上。研究小组成员杜奥教授（Gwenaëlle Douaud）向外媒表示，这是人类首次证实惯用左手还是右手确实存在遗传因素。

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细胞骨架改变脑白质结构 左撇子患失智症低于右撇子

根据「英国生物库」志愿者的脑部扫描结果显示，细胞内由蛋白质构成的「细胞骨架」（cytoskeleton）正在改变脑白质的结构。这是科学家首次在人脑影像中，清晰看见惯用左手与右手者在细胞骨架上的差异。研究指出，左撇子的大脑左右半球连接性更好，特别是在主管语言的区域，大脑协调性更佳。研究人员推断，左撇子的语言沟通与表达能力可能更加出众。此外，研究亦提及左撇子在健康上的微妙差异。数据显示，左撇子患上精神分裂症的比例略高，但罹患失智症的机率则略低于习惯使用右手的人。

基因指令决定左右手偏好 大脑语言区域因此更具优势

国际研究证实智力测试优势 左撇子受试者完成速度更快

除了牛津大学的研究外，过往多项国际研究亦支持左撇子具有独特优势。早在 2007 年于巴基斯坦进行的一项研究已显示，左撇子受试者在智力测试中的表现更为出色，完成测试的速度亦比右撇子更快；而 2019 年的另一项研究亦再次证实，两者之间确实存在基因层面的本质差异。

政坛与演艺界名人不乏左撇子 威廉王子以此感自豪

古今中外，各个领域均不乏优秀的左撇子名人。在政坛方面，美国前总统奥巴马（Barack Obama）以及英国前首相卡梅伦均是左撇子。在演艺界中，加拿大流行乐天王 Justin Bieber 同样是左撇子，有趣的是，他人生中的第一支结他原本是右撇子专用，使他在弹奏时屡屡受挫，直到其母亲为他买了一支左撇子专用结他后，才正式开启了他的音乐天赋；而天后 Lady Gaga 不论是写字还是握麦克风唱歌，亦习惯使用左手。至于在英国皇室成员中，威廉王子（Prince William）亦是一名左撇子，据悉他更对此身分深感自豪。

资料来源：Effect of Handedness on Intelligence Level of Students

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