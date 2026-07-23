32岁港女头皮「胎记」突然凸起 确诊第三期黑色素瘤 拒悲观在Threads记录抗癌日记：多聆听自己的身体！｜健康专访

大学毕业、找一份理想稳定工作——原本是许多人再平凡不过的人生蓝图，对32岁林小姐（Lulu）而言也是如此。不过，一次寻常的辞职决定，却意外敲响了她过去一直忽视的身体警号，将她推向了未知的抗癌战场。面对治疗，她没有在人前高喊励志口号，内心透彻道：「很多人说我很坚强、很勇敢，但我觉得这只是做回份内事。病来了，就要去解决。因为每个人有自己的课题的时候，都要自己去处理。」

离职前常规检查 始知「头皮粉刺」为黑色素瘤

从细到大，Lulu 头皮右边就存在一颗「痣」。由于长在耳朵及太阳穴附近的头皮深处，又有发丝覆盖，这颗颜色偏淡、范围较大的痣，过去一直被她当成普通胎记。直到 2024 年前后，这颗平坦的痣突然开始向上凸起，质地变硬。「一开始摸起来有点像粉刺，我还试过挤它，流了血以为挤掉了，后来却又长出来。」Lulu 坦言当时对癌症缺乏认知，洗头时虽会摸到，但也以为只是普通肉瘤。

直到 2024 年 10 月中旬，在上一间公司任职了七年的 Lulu 决定辞职。离职前最后两周，她抱著「不要浪费公司医疗福利」心态，顺手预约了皮肤科医生，想把这颗影响洗头的小肉瘤切除。

【同场加映】 5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访

独自消化噩耗：为甚么会是我？

皮肤科医生随即为她进行了约半小时的小手术切除并缝合，同时将组织送往化验。两三天后的清晨，诊所护士打来电话，希望她下午务必回诊一趟。她独自推开诊所大门，皮肤科医生凝重地说：「林小姐，这个消息不是一个好消息。」化验结果证实为恶性黑色素瘤。医生随即帮她紧急转介至中环的专科医生。离预约还有两个小时，Lulu 一个人走在热闹的人行道上，最后走进一家餐厅坐下。「那天我自己一个人坐在那里吃东西，一路都在想：为甚么会发生在我身上？」Lulu 回忆道。她没有家族癌症病史，坚持运动，更是吃素多年的「海鲜素」奉行者，鲜少接触煎炸油腻食物。医生也感到诧异，黑色素瘤在亚洲人身上本就罕见，常见部位多为手脚或脚底，大多与长期晒伤有关；像她这样生长在有头发覆盖的头皮位置，案例极少。

花费 30 万私院切瘤 男友不离不弃包容脆弱

经进一步检查，Lulu 的黑色素瘤已扩散至第一颗淋巴，公立医院诊断为第三期。同时，胸腔的 PET Scan 也亮起刺眼的异常讯号，需要透过手术取出化验。为了争取治疗时机，她选择在私家医院接受长达 6 至 7 个小时的大型手术。医生切除了她头皮上的肿瘤与周边淋巴，并在她大腿与腹部交界处划开伤口，取下一块皮肤移植覆盖至头皮；同时，胸腔外科团队也开刀取出了她胸腔内的淋巴，一连串手术花费近 30 万港元。

漫长黑夜里，男友成了她最坚实的后盾。在 Lulu 入院的三天两夜里，男友即使手部受伤，依然每天大清早开车守在病房外。「他很理性，他跟我说：『你不是没得救，医生说了有步骤，我们现在就一步一步去解决。』」在 Lulu 养病半年、对未来感到迷惘时，男友也从不给她「赶快振作」的压力，默默包容所有脆弱。

患病期间，身边亲友的慰问，有时反倒成了无形的重量。被问到亲友的安慰是否会带来压力？Lulu 坦言，病痛当前最大的压力反而是术前奔波求医、应对家人关心的过程。为了不让情绪失控，她选择直到今年年初病情稳定后，才陆续向身边朋友坦白病情。「我觉得很多事情需要先自己一个人去消化。如果自己心情还没平复就去告诉别人，我很怕见到对方喊，自己又想喊。」她补充，比起被旁人投以「好可怜」、「好惨」或「好勇敢」的眼光，她更希望自己能以平静的心态娓娓道来，「有时候有啲病嚟了，你就要去应付，其实冇咁多空间谂自己情况有几worse。」

【同场加映】 癌细胞扩散上脑 66岁退休工程师北上接受质子治疗 命悬一线寻找生存机会：最想多谢太太对我嘅照顾！｜健康专访

在 Threads 记录抗癌日记 用经历成为暖心树洞

手术后，Lulu 转至屯门及天水围公立医院开始了为期一年、12次的免疫治疗。幸运的是她的身体适应良好，今年初逐步重回排球场上挥汗。在朋友鼓励下，她开始在 Threads 记录自己的抗癌日记：「不贩卖正能量，只做同路人嘅真实树洞。」

正是这份真实，抚慰了许多黑暗中的同路人。贴文发布后，不少年轻的癌友私讯她交流。Lulu 才惊觉，原来有这么多年轻人独自承受著患癌的恐惧，甚至不知道政府有提供伤残津贴、心理辅导或两元乘车优惠：「他们都觉得我很勇敢，分享了这件事。写出来，就像把心里压著的那块大石头扔了下来。」

重新定义「最好的生活」呼吁年轻人多聆听自己身体

经历过患病洗礼，32岁的 Lulu 重新审视了自己的人生。曾经的她，渴望在事业上一路攀升，甚至规划过创业开小吃店；而现在，她把脚步放慢了下来：「以前会想一直往上爬，现在觉得，能找到一份应付日常开支、自己又喜欢的工作就很好。人不用永远那么激进。」回看离职与发现患病的巧合，Lulu 笑道：「如果我当时没有辞职，大概会一直拖下去，拖到肿瘤烂了、头痛了才去理会。有时候真的觉得冥冥之中有安排。」

对于同样在年轻时面临疾病或人生巨变的同路人，想跟他们说甚么？ 她淡淡地表示：「我觉得是聆听自己的身体，不是叫你不要做身体检查，也不是叫你无视身体检查的结果，但如果真的感觉到自己身体有些毛病发作了，就要去正视。」

文：Daniel

延伸阅读：皮肤癌常见征状+高危因素