深夜总想食宵夜？医生揭开饥饿真相教你3招分辨「情绪饥饿」用一杯水自测食欲程度

都市人感到肚饿的原因其实有很多种，但「肚饿」并不一定代表身体真的需要食物。营养功能医学专家刘博仁医生日前在Facebook专页分享一个案例，指出不少人在晚上突然想找东西吃，未必是身体缺乏热量，而是大脑与情绪在发出求救讯号。

45岁妇工作压力大 诱发夜间食欲心理

刘医生分享，日前一位 45 岁的女性前来求诊，并困惑地表示自己每天晚上九点左右，总是忍不住想找食物吃。尽管晚餐吃得相当正常，但到了入夜，依然非常渴望吃饼干、朱古力甚至即食面。该名女士一度担心是自己的胃口变大，但刘医生告诉她，很多时候感到饥饿的并非胃部，而是大脑。

经详细问诊后发现，该名女士近期工作繁重、压力极大，且每天往往要到深夜一点才能入睡。刘医生指出，很多都市人误以为肚饿只是单纯的热量不足，但事实上，人类的食欲除了由胃部控制外，大脑、荷尔蒙、睡眠质素以及个人情绪均扮演着关键角色。

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睡眠不足致促进食欲的「饥饿素」浓度上升

当人体承受巨大压力时，体内会分泌较多皮质醇，这种荷尔蒙会让人更容易渴望摄取甜品、淀粉类或高热量食物。另一方面，睡眠不足会导致促进食欲的「饥饿素」（Ghrelin）浓度上升，同时令抑制食欲的「瘦素」（Leptin）浓度下降，使人在生理上自然更容易感到饥饿。因此，人在疲惫时真正需要的往往不是多吃一件蛋糕，而是多睡一小时。

此外，还有一种常见的情况称为「情绪性饥饿」。不少人在心情欠佳、工作压力大、感到孤独或看电视时，会习惯性地将食物塞进口中。这种嘴巴不停进食的行为，并不代表身体真正需要热量，很多时候人们只是希望透过食物带来片刻的心理安慰。

拆解肚饿原因

3招自我检视分辨「生理饥饿」、「情绪饥饿」

为了帮助市民分辨自己是「生理饥饿」还是「情绪饥饿」，刘医生建议在想吃东西时，可以先问自己3个问题：

第一，如果眼前只有一只普通的熟水煮蛋，自己是否愿意吃？如果内心回答「不愿意，我只想吃蛋糕」，那极可能并非生理上饥饿。第二，思考是否刚吃完正餐不到两小时，又开始想吃东西？第三，试试先饮一杯清水或散步十分钟，观察那股食欲是否会逐渐消退。在很多情况下，经过短暂休息或补充水分后，那种突如其来的饥饿感便会自然消失。

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刘医生强调，真正照顾身体健康，不仅仅是严格控制进食份量，更重要的是理解自己「为什么想吃」。有时候身体需要的只是适当休息、陪伴，或是放下当天的压力，而非打开雪柜找食物。真正的健康，不仅是学会如何饮食，更是学会理解自己的身体。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁

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