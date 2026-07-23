夏天咳嗽不停 新冠流感同步夹击加上冷气温差 医生警告：持续三周未愈需警惕

踏入夏季，无论在餐厅、办公室、商场甚至医院，总听到身边不断有人咳嗽。重症科医生黄轩指出，今年夏天的咳嗽并非单一原因，而是多种呼吸道病毒同时流行，加上环境因素，令「咳不停」成为不少人的共同困扰。

4类原因导致夏季咳嗽

夏季咳嗽｜1. 新冠病毒仍然活跃

近期新冠确诊个案持续增加，部分患者以喉咙痛、咳嗽、发烧为主要症状，亦有患者仅出现持续干咳。广东省疾病预防控制局在7月中公布2026年6月全省法定传染病疫情概况，数据显示，新冠感染报告发病达26,117宗、死亡0宗。

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夏季咳嗽｜2. 甲型流感夏季未散

在人潮密集、旅游频繁的季节，甲型流感仍然存在传播风险。衞生署表示，香港已踏入流感季节，目前主要流行的是甲型H3流感，占59%；其次为甲型H1流感，占23%；以及占18%的乙型流感。

夏季咳嗽｜3. 其他呼吸道病毒活跃

鼻病毒、腺病毒、副流感病毒、人类间质肺炎病毒（hMPV）等其他呼吸道病毒，同样是近期门诊常见的咳嗽成因。

夏季咳嗽｜4. 环境因素加剧

夏天室内外温差大、冷气使用频繁、空气污染、过敏原增加，以及病毒感染后遗留的咳嗽（Post-viral cough），都可能令咳嗽持续数周。

3周未愈须注意

黄轩医生提醒，若咳嗽超过3周，同时伴随高烧、呼吸困难、胸痛、咳血或血氧下降，便不应只当作普通感冒，应尽快求医检查。

资料来源：黄轩医生

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