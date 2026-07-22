48岁港妈晨间手指僵硬懒理数月 确诊类风湿关节炎 专家教6招促进身体修复

发炎是人体免疫系统「护身」的重要机制。轻微关节不适，不少人选择「拖吓先」，但若持续数月未愈，可能并非单纯劳损，而是身体警号。香港都会大学护理及健康学院高级讲师朱贤文博士指出，慢性炎症若处理不当，可演变为免疫系统疾病，呼吁大众勿轻视。

晨僵数月未改善 终确诊类风湿关节炎

48岁的陈太任职物流公司行政助理，平日长时间使用电脑，下班后要照顾两名子女和年迈母亲，一直自觉身体状况良好。陈太约两年前开始，早上起床时中指与食指关节感到僵硬，起初约十多分钟后便纾缓，她以为是打字过度所致，亦只当作肌肉疲劳，未有特别理会。

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惟数月后陈太的情况恶化，晨僵时间延长至超过半小时，且多个关节出现肿胀和疼痛。经多次求医及服用止痛药未见好转，医生怀疑涉及免疫系统问题，转介风湿病科后确诊为类风湿关节炎，从症状出现到确诊长达9个月。

发炎是保护机制 长期未愈变慢性

朱博士解释，发炎是人体免疫系统对抗细菌、病毒或外伤的的重要保护机制，能清除有害物质及修复受损组织。但若急性发炎未妥善处理，随时间推移可能演变为慢性炎症，甚至引发免疫系统失调，类风湿关节炎正是其中一种自体免疫疾病。

6大原则促进身体修复

针对慢性炎症，以下6项建议有助控制病情及促进康复：

针对慢性炎症6项建议

1. 摄取充足营养

蛋白质、脂肪及维他命C、D、锌、镁等微量营养素，有助伤口愈合及免疫调节。日常建议多吃鸡蛋、肝脏、三文鱼、深绿色蔬菜及鲜色水果；减少加工、油炸及高糖食物，以免加剧发炎。

2. 促进血液循环

适量温和活动如轻柔伸展、温和按摩，能将氧气及营养送达受伤部位及改善循环，且不会对受伤组织造成额外负担；同时带走代谢废物，有助组织修复。

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3. 确保充足睡眠

深层睡眠时，身体分泌生长激素及褪黑激素等修复物质。若睡眠不足，修复能力下降，康复时间亦会延长。许多运动员在高强度训练后，翌日亦会出现肌肉及关节肿胀，同为炎症，情况与晨僵相近。

4. 减少发炎刺激

康复期间应避免吸烟、饮酒、进食过量油炸或高糖食物，同时避免过度运动、暴饮暴食及长期处于高压环境，以免增加发炎负担。

5. 谨慎选择止痛药

非类固醇消炎药（NSAIDs）虽能纾缓疼痛，但可能干扰正常发炎反应及组织修复，长期使用或影响康复进程、需经医生评估，并配合预防肠胃溃疡药物服用。

6. 避免反复受伤

部分患者服药后痛楚减轻，急于恢复活动，导致患处未完全愈合便再度受损，演变为慢性发炎。受伤部位在复原期间必须得到足够休息；并按需要使用护具、绷带或其他承托装置作保护。康复训练应循序渐进，并在断药后再评估恢复程度，确保真正痊愈。完全康复后，亦应尽量避开引致受伤发炎的诱因。

关节健康 从生活细节开始

身体修复需时，均衡营养、良好循环、充足睡眠、减少刺激、谨慎用药及避免再次受伤，是维持关节健康与促进复原的重要基石。若出现持续晨僵、多关节肿痛等症状，应及早求医，避免延误治疗。

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师 朱贤文博士

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