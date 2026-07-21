IU健康亮红灯！耳疾恶化宣布暂停活动 盘点耳咽管开放症成因与治疗 患者会听到呼吸心跳回音？

韩国人气女歌手IU（李知恩）日前宣布，因「耳咽管开放症」症状恶化，原定于今年9月举行的演唱会及新专辑宣传活动将暂停及延期。她在粉丝论坛上发布长文，透露此病已困扰她多年，最近状况反复，甚至影响唱歌时的音准与状态。IU更内疚地表示：「因为我的耳朵状况，可能毁了大家原本应该幸福的2026下半年，真的非常抱歉。」

IU演唱会延期、自曝耳咽管开放症恶化

IU在文中提到：「耳朵的状况时好时坏，非常反复无常，最近几天症状不分昼夜持续出现，唱歌时难以找到最佳状态。」她坦言，虽然日常生活未受太大影响，但作为歌手，演唱会活动范围大、容易流汗，专家评估后认为现阶段举办演唱会确实过于勉强。她向粉丝致歉：「我知道Uaena们一直在期盼九月，但连我自己都觉得，以目前的状态来说，九月演唱会可能真的负荷不了。

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IU承诺会积极治疗，并尽全力提升身体状态，目标是在2027年与粉丝再次相见。她强调，新专辑的制作与内容不会消失，只是延后数月。她写道：「请大家再稍等一会儿，我会快点好起来，展现幸福唱歌的模样给大家看。」

耳咽管开放症是什么？

耳咽管是一条连接鼻咽与中耳腔的通道，主要功能是平衡中耳压力与排出积液。当耳咽管无法正常关闭时，便会形成「耳咽管开放症」，令鼻咽与中耳之间形成空腔，导致患者听到自己的呼吸声、心跳声，甚至说话时出现回音，严重影响听力与歌唱表现。

IU发布长文：

大家好，UAENA（유애나）们，好久不见，你们过得好吗？这真的是久违的问候了。虽然在6月的幕后花絮中，曾透过语音讯息跟大家聊过一些事情，但这段时间我忙著准备专辑、排练演唱会、拍摄广告，也很认真运动，转眼间生日已经过了快两个月，时间真的过得好快。最近拍了一组风格独特（而且我非常满意！）的专辑封面照，这次的专辑与许多新工作伙伴合作，感觉自己也发现了新的面貌，正全力以赴进行专辑的收尾工作。 最近遇到了一件让我苦恼的事情，所以我一拖再拖，每天总是往后延。但现在好像到了该说出来的时机了，于是我鼓起勇气写下这篇文章。其实不想让Uaena们担心，但很抱歉还是要告知大家这样的消息。原定今年9月在高阳体育场举行的演唱会，最终决定难以如期举办。 事实上，困扰我多年的「耳咽管开放症」症状最近恶化了。虽然我一直有在注意和管理，但似乎也受到天气的影响，回顾过去几年，我可能是太专注于工作，没有好好照顾自己的身体状况。耳朵的状况时好时坏，非常反复无常，最近几天症状不分昼夜持续出现，唱歌时难以找到最佳状态。虽然日常生活未受太大影响，但作为歌手，演唱会活动范围大、容易流汗，专家评估后认为现阶段举办演唱会确实过于勉强。但我会尽全力不让等待的时间变得太长，会尽快以新专辑和演唱会与大家见面。我会积极治疗，采取所有可行的措施，全力以赴在下半年提升身体状态，至少确保2027年的开端能与大家在一起。我一定会拼命努力的。 其实原本计划以今年高阳演唱会为起点，时隔多年举行全国巡演，原本打算在高阳与Uaena们热情相见。现在因为我的耳朵状况，可能毁了大家原本应该幸福的2026下半年，真的非常抱歉。 因为我的第六张正规专辑的主要宣传活动也是以演唱会和巡演为主，与巡演密不可分，因此专辑的发行时间也只好无奈延期。隔了这么久回来却带来这么多遗憾的消息，我知道Uaena们一定很难过，真的很对不起，这份歉意不是一句抱歉就能表达的。 我现在患有的疾病，并不是那种会非常疼痛或影响日常生活的重症。只是因为身为歌手，在需要以最佳状态为观众带来幸福演出的情况下，我判断目前不太适合。所以请大家不要过度担心「IU是不是病得很严重？」，因为是久违的正式回归，我和公司都准备了很多，现在却要延期，真的非常遗憾，对所有人也感到无尽的抱歉。 新专辑真的很棒，无论是题材、合作团队、故事，还是正规专辑规模的各种活动和演出，这些都不会消失，只是延后几个月而已。延期的这段时间，我们会把能准备更好的部分准备好，一定会以更棒的作品和让Uaena们满意的活动回归，请大家不要太难过。请大家再稍等一会儿，我会快点好起来，展现幸福唱歌的模样给大家看。七月会再来跟大家聊聊各种事情，下次来的时候会是开朗的样子。

耳咽管开放症｜回音、耳闷、听不清自己声音

荣民总医院资料显示，耳咽管开放症常见症状包括：

听觉回音：患者会听到自己说话、呼吸甚至心跳的回音。

耳闷不适：感觉耳朵像被塞住，但低头或躺下时会暂时缓解。

自声过强：无法准确判断自己唱歌或说话的音量与音准。

过去日本歌手中岛美嘉、国际天后席琳狄翁亦曾因患上此病而暂停歌唱事业，可见此病对歌手影响巨大。

耳咽管开放症｜病因与高危族群

耳咽管开放症的成因复杂，主要包括：

体重过轻或近期明显瘦身：耳咽管周围的脂肪组织萎缩，导致管口关闭不全。 神经肌肉疾病：如多发性硬化症、小儿麻痺等。 胃酸倒流：损害耳咽管黏膜，影响其正常开合功能。 头颈部放射治疗后遗症：黏膜纤维硬化，管口难以关闭。 长期精神紧张或咬牙切齿：导致颞颚肌肉紧绷，拉开耳咽管。

IU的身型向来纤瘦，加上近年工作繁忙、运动量增加，因此亦可能加剧了病情。

耳咽管开放症｜诊断与治疗方法

耳鼻喉科医生会透过听力测试、内视镜及影像检查来确诊。治疗方式分为传统与新式两类：

传统治疗：

低头姿势缓解：暂时减轻症状，但直立后复发。

鼻内药物或耳膜通气管：但可能引起感染或疼痛，并非人人适用。

新式微创治疗：

经鼻耳咽管注射填充术：以玻尿酸或自体脂肪注射，填补管口周边组织，改善闭合功能。玻尿酸效果约维持3至6个月，自体脂肪则可达一年以上。

颞颚肌群物理治疗：针对肌肉紧绷进行训练，需配合长期自我调整。

资料来源：dlwlrma@IG、荣民总医院

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