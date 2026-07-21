谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单

影帝「四哥」谢贤昨日（20日）离世，享年89岁。儿女谢霆锋及谢婷婷证实悲痛消息。据了解，谢贤因肺炎于7月16日离世，家人遵从其低调处理身后事的遗愿，以「院出」形式办丧，遗体不经殡仪馆设灵，直接于医院完成简单仪式后火化。昔日巨星黄沾、倪匡亦曾以「院出」形式低调处理身后事，到底院出服务是甚么？香港哪些医院有相关服务？

谢贤离世｜晚年健康欠佳 霆锋聘4名看护照顾

谢贤自2022年凭电影《杀出个黄昏》夺得香港电影金像奖最佳男主角后，便未有再推出影视作品。他晚年健康大不如前，出入需依赖轮椅代步及拐杖辅助。据悉，他晚年居住于儿子谢霆锋安排的海景豪宅，谢霆锋更聘请4名具医护背景的专业看护，以24小时三班制全天候照料其起居饮食及复健。

谢贤一生纵横影坛数十载，相识满天下，最终选择以简约的方式告别，由家人在数日内完成所有仪式，让这位一代影帝得以安宁离去。

谢贤离世｜院出服务是甚么？低调的丧葬选择

「院出」是指遗体不经殡仪馆设灵，直接在医院殓房或告别室完成简单仪式后出殡，再送往火葬场或坟场进行火葬或土葬。近年不少市民选择此方式，以达丧仪从简之效。大部份医院均有提供「院出」服务，但一般只适用于在该医院离世的病人。

（图：东区尤德夫人那打素医院）

使用医院告别室注意事项

可作简单布置，如摆放鲜花、照片和挽联

可进行约30分钟简短告别仪式（需先与医院确认时间）

不可燃点香烛冥镪，只能使用室外化宝设施

少数医院不设化宝设施

谢贤离世｜本港提供院出服务医院名单

港岛：

东区尤德夫人那打素医院 2595 6224

律敦治及邓肇坚医院 2291 1030

葛量洪医院 2518 2202

玛丽医院 2255 3678

东华三院冯尧敬医院 2855 6111

东华医院 2589 8297

九龙

香港佛教医院 2339 6127

伊利沙伯医院 3506 8434

广华医院 3517 6194

圣母医院 2354 2209

香港儿童医院 3513 6258

九龙医院 3129 6038

将军澳医院 2208 0348

基督教联合医院 3949 3572

明爱医院 3408 6345

仁济医院 2417 8146

北大屿山医院 3467 7187

玛嘉烈医院 2990 3260

新界

雅丽氏何妙龄那打素医院 2689 2640

北区医院 2683 7112

威尔斯亲王医院 3505 2342

沙田医院 3919 7509

博爱医院 2486 8920

屯门医院 3767 7679

天水围医院 3513 5077

愿四哥一路好走，其经典作品将长留影迷心中。

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