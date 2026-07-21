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谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单

医生教室
更新时间：11:36 2026-07-21 HKT
发布时间：11:36 2026-07-21 HKT

影帝「四哥」谢贤昨日（20日）离世，享年89岁。儿女谢霆锋及谢婷婷证实悲痛消息。据了解，谢贤因肺炎于7月16日离世，家人遵从其低调处理身后事的遗愿，以「院出」形式办丧，遗体不经殡仪馆设灵，直接于医院完成简单仪式后火化。昔日巨星黄沾、倪匡亦曾以「院出」形式低调处理身后事，到底院出服务是甚么？香港哪些医院有相关服务？

谢贤离世｜晚年健康欠佳 霆锋聘4名看护照顾

谢贤自2022年凭电影《杀出个黄昏》夺得香港电影金像奖最佳男主角后，便未有再推出影视作品。他晚年健康大不如前，出入需依赖轮椅代步及拐杖辅助。据悉，他晚年居住于儿子谢霆锋安排的海景豪宅，谢霆锋更聘请4名具医护背景的专业看护，以24小时三班制全天候照料其起居饮食及复健。

 

谢贤一生纵横影坛数十载，相识满天下，最终选择以简约的方式告别，由家人在数日内完成所有仪式，让这位一代影帝得以安宁离去。

谢贤离世｜院出服务是甚么？低调的丧葬选择

「院出」是指遗体不经殡仪馆设灵，直接在医院殓房或告别室完成简单仪式后出殡，再送往火葬场或坟场进行火葬或土葬。近年不少市民选择此方式，以达丧仪从简之效。大部份医院均有提供「院出」服务，但一般只适用于在该医院离世的病人。

（图：东区尤德夫人那打素医院）
（图：东区尤德夫人那打素医院）

 

使用医院告别室注意事项

  • 可作简单布置，如摆放鲜花、照片和挽联
  • 可进行约30分钟简短告别仪式（需先与医院确认时间）
  • 不可燃点香烛冥镪，只能使用室外化宝设施
  • 少数医院不设化宝设施

谢贤离世｜本港提供院出服务医院名单

港岛：

  • 东区尤德夫人那打素医院  2595 6224
  • 律敦治及邓肇坚医院   2291 1030
  • 葛量洪医院    2518 2202
  • 玛丽医院    2255 3678
  • 东华三院冯尧敬医院    2855 6111
  • 东华医院    2589 8297

九龙

  • 香港佛教医院    2339 6127
  • 伊利沙伯医院    3506 8434
  • 广华医院    3517 6194
  • 圣母医院    2354 2209
  • 香港儿童医院    3513 6258
  • 九龙医院    3129 6038
  • 将军澳医院    2208 0348
  • 基督教联合医院    3949 3572
  • 明爱医院    3408 6345
  • 仁济医院    2417 8146
  • 北大屿山医院    3467 7187
  • 玛嘉烈医院    2990 3260

新界

  • 雅丽氏何妙龄那打素医院    2689 2640
  • 北区医院    2683 7112
  • 威尔斯亲王医院    3505 2342
  • 沙田医院    3919 7509
  • 博爱医院    2486 8920
  • 屯门医院    3767 7679
  • 天水围医院    3513 5077

愿四哥一路好走，其经典作品将长留影迷心中。

延伸阅读：谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机

 

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