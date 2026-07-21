谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
更新时间：11:36 2026-07-21 HKT
发布时间：11:36 2026-07-21 HKT
发布时间：11:36 2026-07-21 HKT
影帝「四哥」谢贤昨日（20日）离世，享年89岁。儿女谢霆锋及谢婷婷证实悲痛消息。据了解，谢贤因肺炎于7月16日离世，家人遵从其低调处理身后事的遗愿，以「院出」形式办丧，遗体不经殡仪馆设灵，直接于医院完成简单仪式后火化。昔日巨星黄沾、倪匡亦曾以「院出」形式低调处理身后事，到底院出服务是甚么？香港哪些医院有相关服务？
谢贤离世｜晚年健康欠佳 霆锋聘4名看护照顾
谢贤自2022年凭电影《杀出个黄昏》夺得香港电影金像奖最佳男主角后，便未有再推出影视作品。他晚年健康大不如前，出入需依赖轮椅代步及拐杖辅助。据悉，他晚年居住于儿子谢霆锋安排的海景豪宅，谢霆锋更聘请4名具医护背景的专业看护，以24小时三班制全天候照料其起居饮食及复健。
谢贤一生纵横影坛数十载，相识满天下，最终选择以简约的方式告别，由家人在数日内完成所有仪式，让这位一代影帝得以安宁离去。
谢贤离世｜院出服务是甚么？低调的丧葬选择
「院出」是指遗体不经殡仪馆设灵，直接在医院殓房或告别室完成简单仪式后出殡，再送往火葬场或坟场进行火葬或土葬。近年不少市民选择此方式，以达丧仪从简之效。大部份医院均有提供「院出」服务，但一般只适用于在该医院离世的病人。
使用医院告别室注意事项
- 可作简单布置，如摆放鲜花、照片和挽联
- 可进行约30分钟简短告别仪式（需先与医院确认时间）
- 不可燃点香烛冥镪，只能使用室外化宝设施
- 少数医院不设化宝设施
谢贤离世｜本港提供院出服务医院名单
港岛：
- 东区尤德夫人那打素医院 2595 6224
- 律敦治及邓肇坚医院 2291 1030
- 葛量洪医院 2518 2202
- 玛丽医院 2255 3678
- 东华三院冯尧敬医院 2855 6111
- 东华医院 2589 8297
九龙
- 香港佛教医院 2339 6127
- 伊利沙伯医院 3506 8434
- 广华医院 3517 6194
- 圣母医院 2354 2209
- 香港儿童医院 3513 6258
- 九龙医院 3129 6038
- 将军澳医院 2208 0348
- 基督教联合医院 3949 3572
- 明爱医院 3408 6345
- 仁济医院 2417 8146
- 北大屿山医院 3467 7187
- 玛嘉烈医院 2990 3260
新界
- 雅丽氏何妙龄那打素医院 2689 2640
- 北区医院 2683 7112
- 威尔斯亲王医院 3505 2342
- 沙田医院 3919 7509
- 博爱医院 2486 8920
- 屯门医院 3767 7679
- 天水围医院 3513 5077
愿四哥一路好走，其经典作品将长留影迷心中。
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