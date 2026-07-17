尿道生满「椰菜花」未必关性生活事？揭元凶是免疫力崩溃 糖尿病/化疗/挨夜易中伏？

俗称「椰菜花」的尖锐湿疣一般只生长在生殖器外部皮肤或浅层黏膜，但如果「椰菜花」蔓延至尿道，原来可能未必关性生活事！《新英格兰医学期刊》近日公布案例，有42岁男子尿道内长满椰菜花，而「元凶」竟是患者免疫力崩溃，连糖尿病患、化疗人士、长期挨夜者也有机会「中伏」！

42岁男子尿道生满「椰菜花」未必关性生活事？

泌尿科医生吕谨亨在个人专页引述《新英格兰医学期刊》特殊案例指出，尿道内长满菜花，往往反映患者正处于免疫力低下的状态。

尖锐湿疣由人类乳突病毒（HPV）引起。在免疫力正常的人身上，免疫系统通常能在1至2年内自行清除大部分HPV感染。然而，当免疫力下降时，HPV无法被清除，反而会引发对治疗反应差的湿疣。

吕医生强调，持续感染高风险型HPV会增加子宫颈癌、阴茎癌或肛门癌的风险，HPV不一定经由性行为传播，环境中亦可能接触到病毒，建议大众按时接种疫苗预防。

元凶是免疫力崩溃 糖尿病/化疗/挨夜易中伏？

吕医生分析，以下3大「元凶」会削弱免疫力，引发HPV病毒及「椰菜花」，糖尿病患、化疗人士、长期挨夜者也高危：

1. 疾病与代谢因素

HIV／爱滋病 ：病毒直接攻击免疫指挥细胞，导致免疫系统瘫痪。

：病毒直接攻击免疫指挥细胞，导致免疫系统瘫痪。 糖尿病控制不良：长期高血糖削弱白血球功能，令身体易受感染。

2. 医疗与药物影响

器官移植 ：需终身服用免疫抑制剂。

：需终身服用免疫抑制剂。 癌症化疗或放疗 ：杀死快速分裂的造血细胞，削弱免疫力。

：杀死快速分裂的造血细胞，削弱免疫力。 长期使用类固醇或生物制剂：常见于自体免疫疾病患者，压制免疫系统同时削弱抗病能力。

3. 生理状态与生活习惯

极度高压与慢性疲劳 ：长期熬夜令压力荷尔蒙飙升，压抑免疫反应。

：长期熬夜令压力荷尔蒙飙升，压抑免疫反应。 怀孕 ：免疫系统自然调弱，避免排斥胎儿。

：免疫系统自然调弱，避免排斥胎儿。 高龄：免疫反应速度与抗体制造能力自然退化。

免疫力低下时、5种性传染病易入侵

吕医生提醒，临床上不少长者年轻时抵抗力良好，但年长后因免疫力下降，潜伏多年的病毒如HPV或梅毒竟重新活跃。

HPV（如尖锐湿疣）：形成顽固湿疣，增加子宫颈癌、阴茎癌或肛门癌风险。 单纯疱疹病毒（HSV）：频繁爆发，溃疡更深、疼痛更剧。 梅毒：病程加速，可能数月内发展至神经性梅毒，或入侵大脑与脊髓，导致失明或失智。 念珠菌感染：剧烈搔痒、反复发作，尤其在免疫力崩溃或长期使用抗生素后，念珠菌会异常增生。 乙型 / 丙型肝炎病毒：潜伏在肝脏的病毒可能会被重新激活，导致病毒量暴增。

资料来源：泌尿科医生吕谨亨

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