Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尿道生满「椰菜花」未必关性生活事？揭元凶是免疫力崩溃 糖尿病/化疗/挨夜易中伏？

医生教室
更新时间：21:00 2026-07-17 HKT
发布时间：21:00 2026-07-17 HKT

俗称「椰菜花」的尖锐湿疣一般只生长在生殖器外部皮肤或浅层黏膜，但如果「椰菜花」蔓延至尿道，原来可能未必关性生活事！《新英格兰医学期刊》近日公布案例，有42岁男子尿道内长满椰菜花，而「元凶」竟是患者免疫力崩溃，连糖尿病患、化疗人士、长期挨夜者也有机会「中伏」！

42岁男子尿道生满「椰菜花」未必关性生活事？

泌尿科医生吕谨亨在个人专页引述《新英格兰医学期刊》特殊案例指出，尿道内长满菜花，往往反映患者正处于免疫力低下的状态。

尖锐湿疣由人类乳突病毒（HPV）引起。在免疫力正常的人身上，免疫系统通常能在1至2年内自行清除大部分HPV感染。然而，当免疫力下降时，HPV无法被清除，反而会引发对治疗反应差的湿疣。

吕医生强调，持续感染高风险型HPV会增加子宫颈癌、阴茎癌或肛门癌的风险，HPV不一定经由性行为传播，环境中亦可能接触到病毒，建议大众按时接种疫苗预防。

元凶是免疫力崩溃 糖尿病/化疗/挨夜易中伏？

吕医生分析，以下3大「元凶」会削弱免疫力，引发HPV病毒及「椰菜花」，糖尿病患、化疗人士、长期挨夜者也高危：

1. 疾病与代谢因素

  • HIV／爱滋病：病毒直接攻击免疫指挥细胞，导致免疫系统瘫痪。
  • 糖尿病控制不良：长期高血糖削弱白血球功能，令身体易受感染。

2. 医疗与药物影响

  • 器官移植：需终身服用免疫抑制剂。
  • 癌症化疗或放疗：杀死快速分裂的造血细胞，削弱免疫力。
  • 长期使用类固醇或生物制剂：常见于自体免疫疾病患者，压制免疫系统同时削弱抗病能力。

3. 生理状态与生活习惯

  • 极度高压与慢性疲劳：长期熬夜令压力荷尔蒙飙升，压抑免疫反应。
  • 怀孕：免疫系统自然调弱，避免排斥胎儿。
  • 高龄：免疫反应速度与抗体制造能力自然退化。

免疫力低下时、5种性传染病易入侵

吕医生提醒，临床上不少长者年轻时抵抗力良好，但年长后因免疫力下降，潜伏多年的病毒如HPV或梅毒竟重新活跃。

  1. HPV（如尖锐湿疣）：形成顽固湿疣，增加子宫颈癌、阴茎癌或肛门癌风险。
  2. 单纯疱疹病毒（HSV）：频繁爆发，溃疡更深、疼痛更剧。
  3. 梅毒：病程加速，可能数月内发展至神经性梅毒，或入侵大脑与脊髓，导致失明或失智。
  4. 念珠菌感染：剧烈搔痒、反复发作，尤其在免疫力崩溃或长期使用抗生素后，念珠菌会异常增生。
  5. 乙型 / 丙型肝炎病毒：潜伏在肝脏的病毒可能会被重新激活，导致病毒量暴增。

资料来源：泌尿科医生吕谨亨

延伸阅读：播毒渣男引发HPV关注！专家拆解5大迷思 港男每年300宗口咽癌相关 染病易反复复发

---

 

 

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
10小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
8小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
屯门找换店设「魔术手」骗局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大胆职员图强吞$500｜Juicy叮
屯门找换店设「魔术手」骗局 奸狡母子做媒 在旁做一事助攻 大胆职员图强吞$500｜Juicy叮
时事热话
5小时前
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
36分钟前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
11小时前
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
01:10
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
即时中国
12小时前
图为美军在叙利亚境内的坦夫基地（Al-Tanf）。AMK_Mapping_@X
伊朗局势︱革命卫队称突袭美军指挥中心 击毁直升机雷达致大量伤亡
即时国际
8小时前
韩股暴跌酿血案 20岁青年杠杆重仓海力士输凸 怒斩荐股网红至重伤
韩股暴跌酿血案 20岁青年杠杆重仓海力士输凸 怒斩荐股网红至重伤
投资理财
9小时前
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
生活百科
9小时前