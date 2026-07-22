43岁男右侧腹股沟现肿块 以为运动拉伤肌肉 求医揭患小肠气 医生拆解症状/成因/治疗方法

坊间常误以为小肠气是「男人专利」或「搬重物才会患上」的轻症。实际上，小肠气是腹壁结构的「定时炸弹」，女性、婴幼儿、长者乃至一般上班族皆有罹患风险。当腹腔壁一旦出现薄弱缺口，肠道等组织便有机会突出，形成肿块。虽然初期症状轻微，容易被忽略，但若延误治疗，可能导致肠道坏死、腹膜炎等严重后果。香港外科专科医生刘卓灵教大家如何早发现、早处理，才能避开生命风险。

43岁腹股沟现肿块以为运动拉伤肌肉 求医揭患小肠气

刘卓灵医生分享病例指，一名43岁男子是上班族，平时有规律运动习惯。数月前，他无意中发现右侧腹股沟处有一个细小肿块，站立或用力时特别明显，躺下后又会消失。由于没有明显痛感，他误以为只是运动时拉伤肌肉，并未加以理会。直至一次例行身体检查时，他向医生提及此症状。经临床评估及超声波检查后，发现他不仅右侧腹股沟患有疝气，就连从未感到不适的左侧腹股沟，亦存在一个已形成的潜在小肠气。

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刘卓灵医生解释，腹股沟疝气大概有两成机会是双侧性的。即使初期仅单侧出现症状，另一侧也可能存在潜在的结构缺陷。若只修补单侧，未来另一侧发生疝气的机率相当高，可能需再次手术，增加身体负担与医疗成本。经过详细了解后，该男子选择接受微创腹腔镜双侧疝气修补手术，透过三个细小切口一次过修补两侧腹壁缺损，并放入人工网膜强化。手术过程顺利，他当天便可下床活动，并即日出院。术后一周覆诊时已能正常行走，几乎没有痛感。他庆幸及早检查并选择微创手术，一次解决了双侧的隐患，不用日后再经历一次手术，亦免去了随时发生嵌顿的潜在风险。

小肠气有哪些种类？

小肠气在医学上称为「疝气」（Hernia），根据发生部位可分为以下4种常见类型：

腹股沟疝气：最常见的类型，占所有疝气的75%。男性患病率高于女性，主要因为男性腹股沟位有一条先天管道，若出生后未完全闭合，便容易诱发。 股疝气：发生在大腿与腹部相接处。女性患病比例较高，特别是中年或产后妇女。 脐疝气：发生于肚脐周围，婴幼儿由于脐部组织未完全闭合，是脐疝气的高发人士，多数可随成长自行愈合；肥胖人士以及多次怀孕的女性因长期腹压增加，亦较容易出现成人脐疝气。 切口疝气：发生于曾经接受腹部手术的伤口疤痕位置，手术会破坏腹壁肌肉的完整性，若伤口愈合不佳、术后过早用力或出现感染，都会令疤痕处变得薄弱，日后肠道有机会从该处突出。

小肠气是男性的专利？女性/婴幼儿/一般上班族也可能发生？

刘卓灵医生表示，虽然腹股沟疝气男性患病率高达27%，远高于女性3%的患病率，但这不代表女性不会患病，更不是只有从事体力劳动的人士才会中招。股疝气虽然是较为少见，但在女士中却比较多见，患病风险显著高于男性，尤其是怀孕与生产过程会大幅增加腹腔压力，同时拉伸盆底与腹壁肌肉，是女性诱发疝气的重要因素。加上女性疝气位置往往更加隐蔽，初期症状并不明显，容易延误诊治。一旦发生嵌顿，严重程度亦不容忽视。

至于婴幼儿同样是高风险人群，婴儿疝气主要与先天发育有关：一方面由于脐部组织未完全闭合，较易出现脐疝气；另一方面，胎儿时期腹股沟处的鞘状突若未能正常闭合，出生后便容易形成疝气；早产婴儿因身体各项机能发育尚未成熟，发病风险相对足月婴儿更高。无论男婴、女婴皆有机会发病，其中女婴的疝囊内甚至可能包含卵巢及输卵管，一旦发生嵌顿，可能严重影响器官血液供应。

一般上班族，即使无需搬运重物，也有患病可能。长期便秘、慢性咳嗽、经常憋尿、久坐少动导致腹壁肌肉松弛，甚至长期过度用力排便，都会逐步增加腹腔压力，日积月累之下同样可能诱发小肠气。换言之，小肠气并非特定职业或性别的专利，而是任何年龄层都可能遇上的常见外科疾病。

有甚么原因会导致小肠气？有何常见症状？

小肠气的成因分为先天因素及后天诱因：

先天因素： 身体结构上的天生薄弱。例如男性腹股沟位置的先天性管道未闭合；又或是婴儿脐环闭合不全、腹壁肌肉发育未完善等，这些先天缺陷就像墙壁上预留的缝隙，日后只要腹压增加，组织就容易从中突出。

身体结构上的天生薄弱。例如男性腹股沟位置的先天性管道未闭合；又或是婴儿脐环闭合不全、腹壁肌肉发育未完善等，这些先天缺陷就像墙壁上预留的缝隙，日后只要腹压增加，组织就容易从中突出。 后天诱因：长期腹部受压、慢性咳嗽、便秘、小便困难、长期提取重物、进行剧烈运动、肥胖、腹壁肌肉流失，以及腹部手术后遗症等，均有机会成为诱发小肠气的因素。

小肠气症状方面，初期可能不明显。病人通常在站立、咳嗽或用力时，发现腹部或腹股沟位置出现软性肿块突起，平躺后肿块会慢慢缩回消失。随著病情发展，病人会感觉肿块附近有隐痛、胀痛或下坠拉扯感，用力时痛觉会加剧。

刘卓灵医生提醒，若肿块突然变大、变硬，且无法推回腹腔，同时伴随剧烈腹痛、恶心呕吐、发烧等症状，可能已发展为「嵌顿性疝气」。此时肠道被腹壁缺口卡住，血液供应受阻，若不及时处理，数小时内就可能演变为肠坏死、腹膜炎甚至败血症，属于需要紧急手术的外科急症。

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如何治疗小肠气？

小肠气若反复发作，唯一的根治方式是外科疝气修补手术，目前尚未有根治小肠气的药物。疝气带之类的辅助工具，只能暂时减轻症状，无法从根本解决腹壁薄弱的问题。过去比较常用的传统开刀疝气修补手术，需要在患者疝气部位的皮肤上开一个5至8厘米的切口，将突出的组织推回腹腔，再缝合腹壁缺口处。这种方法术后疼痛较明显，恢复时间较长，且直接缝合组织会产生张力，复发率相对偏高。

随著医学技术的进步，现时已可透过微创腹腔镜疝气修补手术来治疗疝气。只需在肚脐上开一个1厘米的切口及2个半厘米的穿刺孔，利用腹腔镜及精细仪器进行修补，并通常会放入人工网膜强化腹壁，以减低复发风险。

相比传统手术，微创腹腔镜疝气修补手术不但可以同时处理双侧疝气问题，而且伤口小、疼痛感低、恢复时间短，手术引发严重并发症的风险较低。手术时间约为30至60分钟，可在日间手术中心进行，术后当天即可出院，无需留院观察。术前需预约面见负责该手术的医生，以进行诊断和风险评估。

有甚么方法避免/预防小肠气？

即便接受过手术，小肠气仍有一定的复发风险。传统疝气修补术的复发率可达5%，疝气人工网膜无张力修补术为1%，而腹腔镜修补术可低至0.2%。患者应咨询医生，选择适合自己的手术方案。预防小肠气的发生，可从以下六个方面著手：

避免突然提起重物、强烈咳嗽和便秘时过度用力，以预防突然增加腹腔内压力。

增加蔬菜、水果及水分摄取，维持大便畅通。

维持健康体重，避免肥胖，尤其是中央肥胖，以减少腹腔内压力的增加。

保持适度运动，维持腹腔壁肌肉量，避免腹腔壁薄弱点出现。

若有慢性咳嗽、前列腺增生等问题，应尽快求医及控制症状。

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