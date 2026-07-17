蚊叮/蠓咬/跳蚤/床虱点分辨？即睇4大伤口特征 蠓咬会剧痛无麻醉？

夏日炎炎，蚊、蠓、跳蚤、床虱活跃，稍有不慎便被叮得满身红肿。这些昆虫的叮咬痕迹、痛感各异，处理方法亦有所不同。《星岛头条》为大家拆解各自特征，并教导正确止痕及护理方法，让你在这个夏天免受「痕痒之苦」。

蚊叮/蠓咬/跳蚤/床虱点分辨？

蚊、蠓、跳蚤、床虱造成的伤口各有不同。皮肤科专科陈厚毅医生及胡惠福医生曾接受《星岛头条》访问，分析蚊叮、蠓咬、跳蚤、床虱的伤口特征：

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1. 蚊叮特征：粒状红肿 痛感不明显

叮咬部位：面部、身体、手脚均可能受袭。

伤口特征：呈一粒粒状隆起，通常不会一次过出现大量咬痕。蚊的唾液含抗凝血及麻醉成分，吸血时几乎无痛感。

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2. 蠓叮特征：数量多、剧痛、集中脚部

叮咬部位：身体外露且低矮的部位，如小腿、膝盖、脚踝、脚背。

伤口特征：常一次过出现大量咬痕，尤其在户外等车时脚部痕痒，多数是蠓所为。蠓的唾液不含麻醉成分，叮咬时会感到明显刺痛。

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3. 跳蚤叮咬：睡觉时袭击 集中手脚

叮咬部位：主要在睡觉时叮咬没有衣物覆盖的手、脚部位。

伤口特征：与床虱相似，但通常较为分散。

4. 床虱叮咬：线状分布 可致过敏性休克

叮咬部位：面颈、手脚外露部位，常在睡醒后发现。床虱通常在夜间睡觉时活动。

伤口特征：出现一粒粒红肿丘疹，类似「蚊癞」，中间或有血点，红肿可呈线状分布。严重者会出现大水泡，敏感人士甚至可能诱发过敏性休克。

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叮咬后正确处理 4大止痕方法

若不幸遭叮咬，应如何处理？医生建议，可透过冰敷及涂药膏，减轻发炎及痕痒；若情况严重，应尽快求诊。

即时冲洗：用清水冲洗患处，减少病菌停留。 冰敷：有助减轻疼痛及痕痒。 勿用偏方：避免涂抹口水或其他未经证实的物质，以免令情况恶化。 切忌搔抓：以免抓损皮肤，引发细菌感染。

叮咬后何时要求医？

被蚊虫叮咬后一般不需要求医，一般蚊叮虫咬数日内会自行好转。若患处数日后仍未消退，反而扩大或恶化，可能已受细菌感染，应尽快求医，按医生处方使用抗生素或药膏，以免留疤。

防蚊虫及外出防虱6大贴士

蚊、蠓、跳蚤、床虱的叮咬各有不同，掌握其特征，便能对症下药，选择合适的止痕与护理方法。外出及旅游时多加防范，减少虫患困扰：

1. 保持干爽：以蚊而言，由于牠们主要在细小积水地方产卵，例如花盆底、地面凹洞、冷气机去水盆及机内、食物容器等，因此任何时候都要保持没有积水。

2. 装蚊网及抽气扇：如果家居接近山坡树木，应在窗户装上蚊网，室内亦应该装上抽气扇。

3. 穿浅色长袖衣服及长裤：减少运动出汗，以免吸引蚊虫；不要接近树林下阳光照射不到的草地，减少被蚊蠓叮咬。

4. 身处室外地方，如花园或郊外时，应喷上含30% DEET的驱蚊剂（成人）/ 10% DEET驱蚊剂（儿童）。身处室内时，则可使用传统蚊香或电热式蚊香驱除蚊虫。

5. 外游时，检查好酒店床褥、被褥有无活虱、蜕皮、虫卵或血渍；若闻到「甜霉味」，可能代表有床虱滋生，应立即要求换房。

6. 若发现被叮咬，须进行灭虫。衣物用60°C以上热水清洗处理，行李可进行高温（60°C以上，至少20秒）或低温（-20°C以下，至少2小时）处理。

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