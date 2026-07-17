玛丽医院眼科医生梁雅媛以助人为目标 创社企教少数族裔女孩游水防病 远赴非洲培训医疗人才

玛丽医院眼科医生梁雅媛为实践助人使命，不但创立社企，教本港少数族裔女游水孩预防慢性病；更远赴非洲卢旺达亲自培训当地眼科专才。

梁雅媛以助人为目标 弃争亚运入场券决心从医

据《中大校友》季刊第一百二十六期分享，梁雅媛（Rachel）的履历可谓光芒四射：她不仅是中学时期成绩名列前茅的「杰出学生」、精通长号与低音大号，更曾是香港游泳队代表；入读中大医学院后，她更成为中大第15位罗德学人，获全额资助远赴英国牛津大学攻读研究院课程。然而，在众多精英光环背后，她毕生最大的志愿始终是帮助别人。现时身为眼科医生的她，不但远赴柬埔寨及非洲参与医疗义务工作，更在本地创立社企支援少数族裔女孩。她以丰富的亲身经历道出现代行善的真谛：「以往的义工模式已过时，今时今日需要先找出受助人的需求，再调整合适方案，让它有持续性，才可以一直做下去。」

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Rachel的行善之心，早在童年已埋下种子。由于母亲在非牟利机构（NGO）工作，她小学时已跟随母亲参与步行筹款、清洁沙滩及探访老人院。到了中学阶段，她以杰出学生身分获邀到安徽阜阳的爱滋村做义工，这次经历彻底震撼了她。她忆述，村内不少孩子的父母因输血感染爱滋病，即使孩子本身没有染病，却饱受外界歧视，甚至被村民迷信地标签为「父母克星」。这让她深刻体会到，疾病不仅是生理上的折磨，更带有沉重的社会标签，从而更加坚定行医的志向。

身为港队泳手及多项校际纪录保持者，Rachel曾有机会争取亚运或东亚运的入场券。但在全职运动员与医生之间，她选择了后者：「作为运动员或许可以影响到社会，但要在完成艰苦训练、走上颁奖台之后，再凭借个人名气来影响社会，这很难准确拿捏；反之，做医生每天也在帮助病人，在社会层面带来微小但实在的影响，直接帮助到很多人。」

创社企教少数族裔女孩游水防病

虽然没有以游泳作为终身职业，但Rachel依然利用这项专长助人。2020年，她与巴基斯坦裔女生Bibi共同成立社企「Pink Dolphin」，专门教授本港少数族裔女性游泳。

她解释，因宗教背景限制，极难在公众泳池找到合适的游泳机会，例如需要全女班的救生员及教练、且必须穿著全身包裹的泳衣。长期缺乏运动，令她们更容易患上各种慢性疾病。为了解决这个健康问题，其社企特别租用私人泳池并聘请全女性教练和救生员，更协助她们从海外订购合适泳衣，让这群女生能在安心舒适的环境下运动防病。

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柬埔寨建厕所遭变卖 领悟做义工要从受助人角度思考问题

Rachel的大爱不仅留在香港，更在中大读书期间随着大学的「Project Little Dream」计划延伸至柬埔寨。在当地，她发现村民生活在人畜共生的环境，食水衞生恶劣，亦没有如厕后洗手或加热饮用水的常识。为了解决问题，她与工程系同学合作，研发出能将排泄物转化为农用肥料的洗手间。

起初，她打算将这些装置免费送给村民，怎料村民竟将装置拆掉变卖，认为卖零件赚的钱比种菜还多。这次「好心做坏事」的挫折让她猛然醒悟：唯有改为「收费模式」，让村民共同承担开支并看见实际利益，才能达至共赢。这启发了她：「做义工也要从受助人的角度出发思考问题，才能够与他们同行下去。」

执起手术刀远赴非洲培训眼科专才

在牛津攻读博士期间主修神经科学的Rachel，理应选择脑内科作为专业，但最终选择了与脑科有许多共通处、且能亲自执刀的眼科。即使现时眼科医生的工作极为繁重，她依然没有停下行善的脚步。去年7月，她跟随奥比斯登上前往非洲卢旺达的飞机医院。卢旺达全国拥有700多万人口，却仅有几十名眼科医生，技术难以追上现代医学步伐。Rachel在当地不仅亲自为病人做手术，提供眼科治疗、诊断，更致力培训当地的眼科专才，提升他们的手术水平。

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