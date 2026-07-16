Coffee喂细女吃奇异果 被轰「食口水尾」唔卫生 医生揭成人口腔 传播疱疹、手足口病风险 家长要注意3细节

36岁艺人林芊妤（Coffee）去年11月诞下小女儿后，不时在社交平台分享一家人温馨互动。近日她分享一段母女喂食影片引发热烈讨论。看似普遍的「你一啖、我一啖」或「口水交融」喂食方式，在医学上究竟隐藏了多少健康风险？

林芊妤喂食片惹「卫生争议」 被批忽略染病风险

影片中，Coffee手抱著初生女儿一起吃奇异果，并采取「自己先吃几口，再喂女儿」的方式，更在贴文中幽默写道：「我个人就好均真嘅，你一啖我一啖咪好啰，边有可能全部你食晒嘅啫。」有网民在 Threads 转载影片，直斥：「点解喂自己d口水比bb？其实系咩心态？唔系农村都咁冇卫生常识」，并指出成人口腔带有大量细菌与病毒，婴儿接触成人唾液可能引发蛀牙、肠胃炎或疱疹病毒（HSV）等感染。Coffee随即「认错」回复深感内疚，同时不忘感谢网民对女儿健康的关心。「你讲得真系啱，我深深地内疚自己竟然做咗啲咁嘅事出嚟，我下次会继续留意一下㗎啦，好多谢你嘅意见，但我唔错都错咗，唯有正面地希望佢哋免疫力因为我今次既错会从此增强咗，都多谢你咁紧张我个女嘅健康，佢真系幸福啦！」

「口水交融」对婴幼儿有何健康风险？

儿科专科陈欣永医生接受《星岛头条》访问解答健康风险，并提供安全建议。他指出健康成人的口腔内其实共存著多种不同的细菌与病毒，当人体免疫系统正常时，这些病菌会与我们和平共处。婴幼儿的抵抗力较弱，一旦接触到成人口腔中病菌，就极易受到感染。病菌的主要传播途径之一正是透过唾液与飞沫。因此，家长若本身正在生病，这种共用食物的习惯会大大增加孩子患病风险。

1. 疱疹病毒（HSV）

在众多传播媒介中，医生指出最需要警惕的是一型单纯疱疹病毒（HSV-1）。许多成人疲劳、压力大或生病时，嘴唇周围会出现俗称「唇疮」的疱疹，并会潜伏在人体内，随时复发。如果婴幼儿不幸感染了疱疹病毒，可能引发严重的疱疹性龈口炎，导致口腔溃疡、牙龈红肿出血、高烧，甚至因剧痛而无法进食、脱水。

2. 手足口病

除了疱疹病毒，手足口病（主要由肠病毒引起）也是极易透过唾液传播的传染病。手足口病的潜伏期一般为3至6天。在潜伏期内，患者可能没有任何病征，家长在不知情下喂食，便很容易传染给孩子。每年1月至5月更是手足口病的高峰期，家长必须加倍小心。

3. 会引致网民所说的蛀牙或肠胃炎吗？

蛀牙 ：虽然传播机率因人而异，并非百分之百会立即导致蛀牙，但成人口腔中致病菌确实有机会透过唾液转移给婴儿，增加孩子日后蛀牙风险。

肠胃炎：如果成人本身患有肠胃炎，或者手部、餐具带有致病菌，透过这种喂食方式，病菌确实会「病从口入」，引致婴儿患上急性肠胃炎。

想与孩子分享食物？安全做法要知道！

家长疼爱孩子，想与他们分享美食是人之常情，但为了健康著想，我们需要改变一些旧有的喂食习惯。陈欣永医生建议，家长其实不需要完全杜绝与孩子分享食物，最简单且安全的折衷做法是实行「切开或分盘」的原则。在享用食物之前，家长应先使用干净的公筷或刀叉，将准备要分给孩子的食物切开并拨出，直接装在孩子专属的餐具器皿中。在此过程中，必须绝对避免「你一啖、我一啖」地与孩子共吃同一份食物，也绝不能将食物放入口中咬碎、嚼烂后再喂给孩子，或是用自己刚刚碰过唾液的餐具直接夹食物送入孩子口中。透过这样的事先分装，能最大限度地减少彼此唾液的接触，从而有效减低因唾液传播细菌和病毒的风险，这才是最安全、也最合乎卫生的分享方式。

日常喂食时注意3项细节

陈医生提醒，日常喂食的原则同样离不开「个人卫生」与「餐具分开」：

无论是在家吃饭还是外出用膳，喂食时必须为孩子准备一套专用的餐具，与大人的餐具彻底分开。

许多家长习惯用口吹凉食物再喂给婴儿，这个动作其实会将成人的飞沫吹到食物上，应改用搅拌或静置的方式让食物自然变凉。

若家长出现感冒、喉咙痛、唇疮或肠胃不适等症状，应避免直接喂食孩子，或在喂食、接触孩子前彻底洗手并佩戴口罩。

资料来源：IG@coffee89921、儿科专科陈欣永医生

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