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27岁YouTuber晓欣抗癌成功 喜见头发重生！DSE放榜公开学生照 勉励人生顺逆：最紧要开心

医生教室
更新时间：12:00 2026-07-16 HKT
发布时间：12:00 2026-07-16 HKT

现年27岁人气 YouTube 频道《入实验室揿PLAY掣》主持之一晓欣，去年10月不幸确诊患上卵巢癌。在经历了长达9个月艰苦的化疗疗程后，她终于在今年7月初向支持者宣布一个振奋人心的好消息，体内的癌细胞已成功清零！随着身体逐渐康复，昔日因治疗而脱落的头发亦重新长了出来。她日前在社交平台的限时动态中分享近照，看着镜中初生的短发，俏皮地跟头发打招呼说「好久不见」，坚强与乐观感动无数网民。

昨日迎来中学文凭试（DSE）放榜日子，全港共诞生了24名状元，成绩可谓有人欢喜有人愁。成功战胜癌魔、迎来人生新一页的晓欣，亦不忘在这个重要时刻为一众 DSE 考生打气。她大方公开自己的学生时代旧照，与考生分享心路历程。

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晓欣分享中学时代珍贵回忆 感性解读校园外的改变

晓欣在帖文中大方分享了自己中学生涯中最快乐的4个珍贵回忆。她提到，那时候每天放Lunch永远都有固定的同学聚在一起吃饭，生活简单而充实。此外，她亦曾加入校队并成功夺得冠军，体验过热血的校园时光。最有趣的是，有时迟到了她会索性先去吃完早餐才返学校，小息钟声一响更会第一时间冲落小食部买嘢食。这些琐碎却温馨的点滴，至今仍令她回味无穷，她亦邀请网民留言一起补充属于大家的集体回忆。

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随后，她感性地指出离开校园步入社会后的转变。她直言踏出中学校门之后，大家可能会发现世界变大了，很多事情都无以前想像中那么单纯。不论是升上大学还是外出工作，可能放 Lunch 不再固定有同一班人陪伴，迟到时亦无得再那么口爽地说「食埋早餐先」才算。她形容这些现实的改变听起来虽然有些可怕，但随即温柔地安慰一众正处于十字路口的考生，表示大家完全不用惊慌。她强调成绩只会决定大家去哪里读书，但绝对决定不到大家未来会成为一个怎样的人。

金句勉励人生顺逆：读咩都好、做咩都好，最紧要开心

对于目前仍对选科方向感到迷惘、不知如何抉择的学生，晓欣特别提及了岭南大学文化研究（荣誉）文学士课程（课程编号：JS7606）。她形容这个课程涵盖的范围非常广泛且贴地，由社区经济、多元性别、可持续发展，到日常生活，只要是大家想知道的事情，基本上都可以「研究一波」，非常适合喜欢探索多元议题的同学。

在文章最后，晓欣分享了嫲嫲常说的一句智慧金句「读咩都好、做咩都好，最紧要开心」。经历过生死关头的她，用自己的抗癌经历作最强后盾勉励学生。她深信无论是面对生命中的病魔，还是公开试的得失，最重要是抱持开心的心态去面对。晓欣的暖心分享引来大批网友留言激赞和支持，纷纷留言叫她保重，祝愿她未来健康幸福、一定会越来越好，并大赞她真的非常可爱，是个叻女，祝福她很快完全恢复健康。

 资料来源：晓欣Threads

延伸阅读：防妇科癌必吃10种食物 营养师教多吃1种鱼 降患卵巢癌风险

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