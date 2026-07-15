DSE放榜2026︱压力太大点算好？补充4大「开心食物」香蕉蜜瓜助放松血管

2026年香港中学文凭试（DSE）于今日（15日）正式放榜。考评局已公布，本届文凭试共诞生14男10女，合共24名状元，人数再创历届新高，当中有6男5女，共11名「超级状元」。然而，在繁星背后，亦有不少考生因成绩未如理想而感到失落、气馁，甚至心情烦躁不安、情绪失控、压力爆棚。专业营养师指出，若长期处于高压与焦虑状态，容易导致暴食、节食等饮食不均衡的现象，进而引发身体慢性发炎。对此，营养师建议考生和家长，不妨透过日常饮食，多摄取一些能放松情绪、抗压的「纾压食物」。

营养师推荐4大抗压营养素

台湾营养师刘怡里曾于社交平台专页发文分享，当市民感到心烦意乱、压力沉重时，可以有针对性地补充以下4类纾压食材，帮助身体释放压力：

一、 饮水：清除自由基并抗发炎

水分能促进体内新陈代谢。当身体处于高压或烦躁状态时，体内极易产生自由基，进而导致身体慢性发炎。因此，摄取足够的水分是身体抗压和抗炎的必需营养素。当感到心烦气躁时，不妨倒一杯水，慢慢一口一口喝下去，能有效感受到身体压力的释放。

二、 高钾：帮助代谢盐分并放松血管

当压力与负面情绪上升时，人体的血压亦容易随之飙升。此时除了要减少进食高盐高钠食物之外，建议多补充含钾量高的食物。高钾能帮助身体代谢多余盐分、放松血管。

推荐食材： 菇类、空心菜、牛蒡、韭菜、香蕉、蜜瓜等。

三、 花青素：改善失眠并维持皮肤健康

情绪不佳、焦虑失落时，往往会影响日常作息与睡眠质素，令皮肤状况变差、面容憔悴。这时候最适合补充紫色食物，当中蕴含丰富的花青素，能保持皮肤微血管健康并富有弹性。

推荐食材： 蓝莓、茄子、桑葚、葡萄、紫薯、黑米、黑豆等。

四、 多巴胺：消除疲劳并提升专注力

多巴胺是一种大脑的神经传递物质。当体内多巴胺分泌不足时，容易引发疲劳、忧郁、专注力下降及丧失满足感，严重者更会引致失眠。在饮食中多摄取富含「酪胺酸」的食物，能有助身体顺利合成多巴胺，提升幸福感。

推荐食材： 香蕉、鸡胸肉、三文鱼、豆腐、南瓜籽、牛奶等。

生活小细节助重拾平静

刘怡里营养师提醒，除了选对抗压食物之外，考生们亦可搭配一些能让自己放松的疗愈小物。例如在房间使用精油或香氛、尝试更换家中的摆设、穿上色彩明亮舒适的衣服，或是进行适度的伸展运动、静坐和听音乐。这些简单的日常改变，都能有效纾缓绷紧的情绪，帮助考生们以平静、积极的心态，顺利渡过放榜这段心烦焦虑的关键时期。

资料来源：刘怡里营养师

延伸阅读：压力大恐削免疫易短命 10位名医亲教长寿减压法 必学1种10秒呼吸法

---