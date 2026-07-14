港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识

48岁港大生物医学学院讲师Michael Manio不幸离世，他在去年曾主持遗体捐赠日服务社区，而在逝前3日更坚持开直播教大众中风知识 。

港大生物医学院讲师Michael Manio离世

香港大学生物医学学院讲师Michael Manio为港大校友，于2014年在港大取得博士学位，其后在香港及菲律宾多间大学从事学术教学与研究长达15年，并于2022年正式加入港大生物医学学院。他的研究范畴非常广泛，涵盖生物化学与人体病理生理学教学、生物医学课程发展、健康教育、少数族裔精神健康、性与生殖健康，以及心血管疾病。

除了学术成就，Manio亦极度关心学生的全人发展。他曾在信兴学院及日新学院担任舍堂导师长达5年，与学生共同生活，其后更出任凤贤书院的高级舍堂导师。在课堂上，他主要向内外全科医学士（MBBS）及生物医学学士（BBiomedSc）的学生教授解剖学及生物化学。在传授专业医学知识的同时，他始终坚持教导学生不能忽视医学背后的「人文价值」。

连结医学生与社区 力推遗体捐赠

去年3月，在港大举行的遗体捐赠日上，Manio联同医学伦理与人文学部，主持了名为「Bridging Cultures, Saving Lives: The Role of Body Donation in Community Health」的分享会。该活动为MBBS学生提供了直接与社区成员交流的宝贵机会。凭借对医疗教育的全力支援与指导，他早已成为校园内备受尊崇的知名人物。

走入基层支援外佣 逝前两日仍不忘服务大众

离开校园后，Manio依然积极参与基层社区工作。他曾多次担任香港电台（RTHK）、DBC等电台节目的嘉宾和主持，亦曾在无线电视（TVB）明珠台等电视节目亮相。他更是一位热心探讨社会议题的专栏作家，每月撰文探讨在港外籍劳工所面临的健康问题。

为支援长期在港的外佣群体，他用心经营名为「Health Talk by Dr. Mike」的YouTube频道，透过拍片及直播分享各种实用的医学知识，成为不少基层市民熟悉的温暖声音。此外，他亦亲自设计多项服务学习活动，带领「Lingering Love」知识交流健康导赏团。他坚信医疗必须走入真实的社区，而这份信念一直延续至他生命的最后一刻。在离世前两天，他仍在Facebook专页上发文与社群交流。

校方深切哀悼：他的温暖笑容永留心中

对于Michael Manio的离世，港大生物医学学院表示，他常充满欢乐的笑容、真诚乐观的态度、待人友善的性格，以及对学生和社区充满热情、充满活力的精神，都令师生留下深刻印象。

校方向Michael Manio的家人、朋友，以及他多年来无私支援的广大社区致以最深切的慰问。他的善良、奉献和服务精神，将会永远被学院师生铭记。

资料来源：hkusbms instagram 、HKUSBMS、Dr Mike Manio youtube

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