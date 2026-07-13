46岁张柏芝健康亮红灯！ 自爆「非常贫血」医生教自测5大征兆 行楼梯易喘气要小心

46岁的张柏芝近来身体健康频频亮起红灯，令外界大感忧心。自与前夫谢霆锋离婚后，她便独力照顾长子 Lucas 及次子 Quintus，其后更诞下生父身份成谜的第三胎幼子张礼承（Marcus）。多年来她一直身兼多职，一边凑仔一边兼顾繁重的演艺工作，在中港两地奔波却从不埋怨辛苦。早前她远赴北京担任演唱会表演嘉宾时，就曾透露自己是带病发烧坚持上台，而日前她再度自爆身体出现新状况，憔悴病容曝光。

张柏芝最新验血报告证实严重贫血

张柏芝日前在 Instagram 上载短片透露，她最新的验血报告结果显示身体处于「非常贫血」的状态。为此，其经理人特意为她购买了补血口服液，现时她需要每日饮用三次，她亦在片中坦言：「希望会令我贫血治疗好啲。」随后她更在镜头前用探热针测量体温，虽然证实目前已经退烧，但画面中的她脸上难掩疲态，整个人显得相当憔悴。大批粉丝见状纷纷留言送上关心，叮嘱偶像一定要好好保重身体并注意休息。

为甚么会贫血？长期贫血恐患4大癌症

根据日媒《周刊女性PRIME》早前报道，日本内科医生秋津寿男指，血液负责将氧气运送至全身，红血球是当中的关键角色。当红血球数量减少，供氧的功能变差，导致身体氧气不足的状态，亦即是贫血。为了给身体和大脑补足氧气，心跳与呼吸频率会加快，轻则导致走几步路就喘气、晕眩等情形，严重则令心脏负担加重，增加心脏衰竭和心肌梗塞的危机，甚至危及生命。

秋津医生指，更年期前的女性每个月都有月经出血，加上怀孕及哺乳的阶段，都容易出现贫血。但如果停经妇女及长者持续出现贫血，就要留神是否患上严重疾病，甚至有机会是癌症征兆：

身体为何会贫血？

贫血成因是甚么？

1. 饮食习惯

大部分贫血患者都是缺铁性贫血。肉类是铁质含量最高的食物，长者可能因为咀嚼能力下降，口味及饮食习惯产生改变，变得不喜欢吃肉，铁质摄取不足，影响身体造血。

2. 月经量过多

例如子宫肌瘤导致月经量过多。

3. 老化影响

随著年纪增长，人体整体机能下降，包括造血的能力。

4. 肠胃疾病

胃溃疡或十二指肠溃疡引起消化道出血。

5. 癌症征兆

根据日本国立研究中心统计，有一半癌症患者同时有贫血问题，例如胃癌、十二指肠癌、食道癌等出血性癌症。

另外，当癌细胞扩散到骨髓，会削弱造血功能

患者身体虚弱或抗癌药物副作用也会引发贫血。

治疗令人食欲不振，则可能影响铁质摄取量。

6. 其他血液疾病：

例如白血病（血癌）、溶血性贫血等，导致红血球受破坏或造血不足。

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自测5大贫血征兆 留神2部位变苍白！

秋津医生指，慢性贫血患者的身体可能已经适应了一些症状，因此不容易发现患病。特别是很多长者都会有头晕、气喘的毛病，更难以察觉贫血。他建议，长者应该定期验血，检查血红蛋白水平，以尽早发现病情，平日也应该留意身体有否出现变化。

而在以下5大症状中，如果发现自己出现2个以上，就要小心身体出现贫血的可能：

经常头晕，或者一站起来就晕眩、眼前一黑。

双脚容易水肿。

牙龈或下眼睑内侧变得苍白。

行楼梯容易气喘。

经常想吃冰。

吃牛肉/内脏补铁最好？

针对缺铁性贫血，秋津医生建议从饮食中摄取铁质。另外，由于红血球中的血红蛋白，是由铁和蛋白质组成，因此吃摄取蛋白质也十分重要。

首选猪肝和鸡肝。

吃牛肉的效果最好，猪肉比鸡肉好，也可以吃羊肉、鸭肉和莎乐美肠；鱼类则建议吃鲣鱼和吞拿鱼。

吃含铁蔬菜和豆类，例如菠菜、小松菜和大豆时，因为吸收率较低，建议与肉类或鱼类同吃，以提升补铁效果。

他提醒，贫血患者切勿自行购买铁质补充剂，因为贫血可能是其他疾病引起，一旦摄取过量，多余的铁质会沉积在肝脏中，增加患肝癌风险。

缺铁性贫血有何症状？5类人风险最高

根据本港衞生署资料，贫血是一种常见的疾病，影响所有年龄层的人，而缺铁性贫血是最常见的类型。没有足够的铁，身体就不能产生足够的血红蛋白，而血红蛋白是红血球内的一种物质，负责将氧气输送到各种组织和器官。

缺铁性贫血症状

轻度病例可能没有症状，但中度至重度病例可能有疲倦、运动耐量低、食欲不振、气促、心悸或胸痛、头晕或头痛等症状。

其他症状包括舌头疼痛、指甲脆弱、经常吃纸或冰等非食物物品（异食癖），以及引致睡眠障碍的不安腿综合症。

每日的铁质建议摄取量

18至49岁女性及怀孕初期：18mg

怀孕中期：25mg

怀孕后期：29mg

哺乳期：24mg

50岁或以上／更年期后女性：10mg

成年男性：12mg

缺铁性贫血高风险人士

处于快速成长阶段的儿童和青少年以及孕妇：身体变化相关的铁需求量和红血球生成有所增加。 育龄妇女：经期失血。 老年人：摄入不足和各种慢性病。 素食者：肉类和海鲜含有丰富铁质，不吃这些食物的人容易患上缺铁性贫血。 经常捐血：往往是暂时的问题，多吃富含铁的食物可改善。

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资料来源：《周刊女性PRIME》