Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

急救要快？心脏骤停存活率低 3方法定位救命神器AED 香港急症科医学院办挑战赛 提升社区应急意识

医生教室
更新时间：21:00 2026-07-13 HKT
发布时间：21:00 2026-07-13 HKT

心脏骤停患者若无人施救，存活率极低。除了立即致电999，只要伸出援手、善用「救命神器」AED机（自动体外心脏去颤器），即使没有医学背景，也能为患者带来宝贵生机。但大家又知不知道AED机通常放在哪里？香港急症科医学院将于8月8日举办「AED Hunt」比赛，让参赛者走访公共场所，熟悉快速寻找AED设备，将急救知识融入日常生活。

AED专为公众设计 语音图示引导操作

AED主要用于纠正患者突然心跳停顿、心律不正或异常情况。仪器专为没有医学背景的市民设计，操作简单，会以语音及图示清晰引导每个步骤，任何人都可依照指示施救。

【同场加映】渣马跑手等AED机25分钟不治 专家拆解操作迷思 吁把握黄金4分钟救人

使用时，只需将电极片贴在患者胸部，AED会自动分析心律，仅在侦测到「可电击节律」时才建议电击；若心律正常或已停顿，仪器会提示「不建议电击」并引导进行心肺复苏。

AED使用步骤

 

如何快速寻找AED？

市民可透过以下方式快速寻找AED：

  1. 直接向场地负责人查询存放位置，留意绿底心电图标志（AED 标志）。
  2. 使用消防处「AED揾得到」网站及手机App，一键搜寻附近的AED位置。
  3. 机场、港铁站、体育馆、泳池、大型商场、学校及社区中心等公共场所普遍设有AED。

用AED施救会否负上法律责任？

AED会自动分析患者心律，仅在侦测到「可电击节律」时才会建议电击，若心律正常或已停顿，仪器会提示「不建议电击」并引导进行心肺复苏，不会误伤患者。

在紧急情况下使用AED施救，一般不会负上法律责任，香港普通法原则会考虑施救者是否出于善意及合理判断。只要根据指引合理施救，一般不会触犯刑法或承担民事责任。

香港急症科医学院办AED Hunt比赛

由香港急症科医学院将举办「AED Hunt城市寻踪挑战赛」，届时受邀学校师生及机构职员将组成队伍，化身「社区救命神器侦探」，在限定时间内穿梭香港不同社区，搜寻并记录有效的公共AED设备位置，借此拉近急救资源与市民日常生活的距离，提升社区应急意识。活动详情：

  • 名称：AED Hunt城市寻踪挑战赛
  • 日期：8月8日（星期六）09:00 - 15:00
  • 对象：受邀学校师生及机构职员
  • 目的：透过实地搜寻AED设备，提升公众急救应变能力

不少国家已将心肺复苏及AED训练纳入中学课程。香港急症科医学院期望透过类似活动，推动本地急救教育普及，让年轻一代掌握救人技能，在关键时刻伸出援手。

延伸阅读：心源性猝死｜常做运动不烟不酒也猝死？ 1种隐性疾病高危 医生拆解成因症状

---

最Hit
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
9小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
5小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
10小时前
中年好声音4｜大热尤淑情遭疯狂人身攻击  网民数3宗罪缺观众缘？  周国丰批洒狗血获赞
01:06
中年好声音4｜大热尤淑情遭疯狂人身攻击  网民数3宗罪缺观众缘？  周国丰批洒狗血获赞
影视圈
6小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
世界杯2026︱莲香楼搞VIP八人套餐 索价$3888包16款点心 网民嘲智商税
01:31
世界杯2026︱莲香楼搞VIP八人套餐 索价$3888 网民嘲智商税 负责人咁解释
社会
4小时前
公屋户搬迁1物震惊街坊？被指「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
生活百科
7小时前
网上求带「漏低衫裤」回港 网民踢爆衣物惊藏「运毒魔爪」 好心人提醒：老窦叫都唔好制｜Juicy叮
网上求带「漏低衫裤」回港 网民踢爆衣物惊藏「运毒魔爪」 好心人提醒：老窦叫都唔好制｜Juicy叮
时事热话
6小时前
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
12小时前
屯门蓝地石矿区。资料图片
屯门29岁男踩越野电单车不适晕倒 堕15米深斜坡 昏迷送院亡
突发
11小时前