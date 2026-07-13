急救要快？心脏骤停存活率低 3方法定位救命神器AED 香港急症科医学院办挑战赛 提升社区应急意识

心脏骤停患者若无人施救，存活率极低。除了立即致电999，只要伸出援手、善用「救命神器」AED机（自动体外心脏去颤器），即使没有医学背景，也能为患者带来宝贵生机。但大家又知不知道AED机通常放在哪里？香港急症科医学院将于8月8日举办「AED Hunt」比赛，让参赛者走访公共场所，熟悉快速寻找AED设备，将急救知识融入日常生活。

AED专为公众设计 语音图示引导操作

AED主要用于纠正患者突然心跳停顿、心律不正或异常情况。仪器专为没有医学背景的市民设计，操作简单，会以语音及图示清晰引导每个步骤，任何人都可依照指示施救。

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使用时，只需将电极片贴在患者胸部，AED会自动分析心律，仅在侦测到「可电击节律」时才建议电击；若心律正常或已停顿，仪器会提示「不建议电击」并引导进行心肺复苏。

AED使用步骤

如何快速寻找AED？

市民可透过以下方式快速寻找AED：

用AED施救会否负上法律责任？

AED会自动分析患者心律，仅在侦测到「可电击节律」时才会建议电击，若心律正常或已停顿，仪器会提示「不建议电击」并引导进行心肺复苏，不会误伤患者。

在紧急情况下使用AED施救，一般不会负上法律责任，香港普通法原则会考虑施救者是否出于善意及合理判断。只要根据指引合理施救，一般不会触犯刑法或承担民事责任。

香港急症科医学院办AED Hunt比赛

由香港急症科医学院将举办「AED Hunt城市寻踪挑战赛」，届时受邀学校师生及机构职员将组成队伍，化身「社区救命神器侦探」，在限定时间内穿梭香港不同社区，搜寻并记录有效的公共AED设备位置，借此拉近急救资源与市民日常生活的距离，提升社区应急意识。活动详情：

名称：AED Hunt城市寻踪挑战赛

日期：8月8日（星期六）09:00 - 15:00

对象：受邀学校师生及机构职员

目的：透过实地搜寻AED设备，提升公众急救应变能力

不少国家已将心肺复苏及AED训练纳入中学课程。香港急症科医学院期望透过类似活动，推动本地急救教育普及，让年轻一代掌握救人技能，在关键时刻伸出援手。

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