好励志！内地考生「爆肺」坚持考试 带引流管吸氧气应考 终获清华录取｜附气胸成因与复发风险

考试前夕突然生大病，大家会如何抉择呢？内地有考生在高考前夕不幸「爆肺」，事主不但没有放弃，更带著引流管、吸著氧气，坐救护车赴考场应考，十分励志。而他这份坚持亦没有白费，考获佳绩、获「首席学府」清华大学录取。这段「带病上阵」的经历感动无数网民，亦引发大家对「爆肺」的关注。

考前三天「爆肺」 病床上坚持温书背公式

就读于上海曹杨二中的周宇谦，高考前3天「爆肺」（突发自发性气胸），右肺压缩40%，需即时进行胸腔闭式引流——在胸腔插入导管，连接体外引流瓶，目的是令胸腔内的气体或液体单向流出，让塌陷的肺部重新扩张。主诊医生陈巍指，周宇谦的身高184厘米、体重120公斤，属瘦高体型，是自发性气胸常见发病族群，可能因生长发育形成肺大疱破裂所致。

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据班主任透露，周宇谦数理基础扎实，曾获多项作文与古诗文奖项；初一才接触英文的他，用几年时间将英文成绩进步至高考年级第三，勤奋又坚韧。住院时，周宇谦一边挂著引流管，一边忍受著疼痛、侧身翻书；吸氧气时呼吸沉重，就开始背公式。周宇谦当时告诉自己：「此刻的考场，不在纸上，而在病床」，正正是这份信念支撑著他推著输液架、背著引流瓶也要应考。

坚韧个性感动医生、批准应考 终获清华青睐

陈巍医生指，周宇谦的意志力让他很感动，无论是在考前还是在考后，他一直在病床上阅读和做卷，更表示「如果因为气胸这急症，导致孩子要重读一年再去高考，那将会成为他生命中一件遗憾的事。」

陈巍医生评估其病情稳定，批准应考。考场特别为他设置桌椅及引流支架，医护人员亦作应变准备。周宇谦于考试当日带着引流管、吸著氧气，乘救护车赴考场应试。放榜后，他以618分（总分660）成绩获清华大学自动化类取录，现已出院在家休养，身体恢复良好。

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爆肺/气胸｜爆肺是甚么？了解4类气胸

周宇谦的故事展现了斗志与毅力，但要留意，「爆肺」属急性重症，一旦出现症状应立即求医。根据医管局资料，「爆肺」的正式学名为「气胸」，指肺部表面组织破裂，空气进入胸膜腔，压迫肺部。气胸可分为四大类：

原发性气胸：多见于高瘦年轻男性，因骨骼发育较快，肺胸膜变薄，容易出现小肺气泡破裂。 继发性气胸：常见于慢性肺病患者（如慢性阻塞性肺病），肺气泡压力较大，容易破裂。 外伤性气胸：由胸部创伤引致。 医疗并发症引起：因医疗程序所致。

爆肺/气胸｜症状与复发率

气胸通常急性发作，半小时至一小时内出现以下症状：

突发单边胸痛

呼吸困难

干咳

深呼吸时痛感加剧

首次发作后复发率相当高：原发性气胸复发率约20-30%，继发性则高达40%；若曾发作两次或以上，复发率更超过50%。

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爆肺/气胸｜手术治疗降复发率 4件事预防再爆肺

若属首次原发性气胸且危及生命，或病人从事飞机师、潜水等职业，医生或建议进行胸腔微创手术，术后复发率可大幅降至约1-3%。康复后，要做好4件事预防爆肺：

远离烟草：吸烟会增加气胸风险超过20倍。 康复后7-14日内避免搭飞机：机舱气压较低，易诱发复发。 避免潜水：水底压力变化可致肺内空气急剧膨胀。 暂缓用力憋气活动：如举重、吹乐器、搬重物或剧烈运动。

资料来源：澎湃新闻、医管局

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