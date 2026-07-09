游日注意！日本爆发手足口病  福冈/京都/东京达警报级别｜附中医推介茶饮预防

计划「返乡下」游日本的市民注意！日本全国范围手足口病个案正迅速增加，据日媒报道，日本全国范围已有15个都道县超过警报级别，是近10年来增长速度第三快的一次爆发。港人热爱的目的地如福冈、东京、熊本、京都及大阪亦已达警报级别。由于酒精消毒对部分肠病毒效果有限，专家呼吁必须做好个人卫生，以防感染。

手足口病｜福冈、东京、大阪、京都齐响警报

截至上月28日，日本全国约2,000间小儿科医疗机构共通报10,396宗病例，平均每间4.61人。疫情最严重的岛根县高达20.45人，港人常去的福冈（9.40人）、东京（6.30人）等主要城市亦已超过警报标准（每定点5人）。大阪亦通报已达警报级别（5.96人），疫情尤其集中于1岁幼童。京都同样超标（9.27人），关西地区整体感染风险上升。

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岛根县（20.45人） 大分县（10.94人） 佐贺县（9.42人） 福冈县（9.40人） 富山县（9.17人） 石川县（9.07人） 熊本县（9.04人） 长崎县（8.39人） 鹿儿岛县（8.13人） 山口县（7.55人） 静冈县（7.05人） 奈良县（6.63人） 东京都（6.30人） 千叶县（6.26人） 埼玉县（5.10人）

手足口病｜酒精无效 必须勤洗手

手足口病是由肠病毒引起的急性传染病，常见病原体包括柯萨奇病毒A16型及肠病毒71型（EV71）。后者较易引致病毒性脑膜炎、脑炎等严重并发症，甚至死亡。潜伏期一般为3至6天，病发首周最具传染性。主要症状为发烧、喉咙痛，随后口腔出现溃疡，手掌、脚掌及臀部出现红疹或水疱。大部分患者病情轻微，7至10天内自行痊愈，少数个案可致心肌炎、肺水肿或无菌性脑膜炎。

病毒可透过接触患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破水疱或粪便传播，亦可经受污染物件间接感染。本港衞生防护中心特别提醒，酒精搓手液对肠病毒71型无效，必须用枧液和清水搓手至少20秒，尤其接触口鼻前、进食前后、如厕后及接触水疱后。

手足口病｜中医预防：2款茶饮汤水提升抵抗力

注册中医师李孔熙早前接受《星岛头条》访问时指出，手足口病属中医「温病」及「疫病」范畴，与「热」及「湿」有关，儿童脏腑功能未成熟，免疫力较弱，属高发群体。他推荐以下2款性质温和的茶饮汤水，具清热、生津、健脾功效，适合作日常保健饮用。

金银花桑叶玉竹茶

材料：金银花3克、桑叶3克、玉竹6克、桔梗3克、甘草2克

做法：材料加500毫升热水浸泡约15分钟即可饮用

功效：清热润喉，纾缓口干及喉咙不适

土茯苓薏米瘦肉汤

材料：土茯苓30克、生薏米30克、赤小豆20克、蜜枣1至2粒、瘦肉300克

做法：材料洗净加清水，大火煲滚后转慢火煲约1.5小时

功效：清热祛湿，维持消化功能，适合夏季饮用

手足口病｜中医治疗：内服中药配合外洗

李医师指，中医按病程分阶段用药：初期以疏风清热解毒为主，纾缓喉咙痛；中期（出疹期）以清热祛湿为主，减轻口疮及肠胃不适；后续则按情况选用养阴或益气药材，帮助恢复体力。中药药浴或擦身亦有助清热除湿止痒，家长应轻力擦拭，切勿挤破水泡，避免继发感染。

饮食应清淡易消化，避免生冷、甜腻、油炸及烧烤食物；如口腔溃疡，应避开酸性及辛辣热烫食物。

保持充足水分，定时清洁玩具及常接触表面。

患童应留家休息，避免上学或参加集体活动，直至所有水疱干涸。如感染EV71，建议康复后多留家两星期才回校。

资料来源：日本MBS、苏安莎中医诊所、安禾中医专科中心

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