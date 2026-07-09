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游日注意！日本爆发手足口病  福冈/京都/东京达警报级别｜附中医推介茶饮预防

医生教室
更新时间：18:00 2026-07-09 HKT
发布时间：18:00 2026-07-09 HKT

计划「返乡下」游日本的市民注意！日本全国范围手足口病个案正迅速增加，据日媒报道，日本全国范围已有15个都道县超过警报级别，是近10年来增长速度第三快的一次爆发。港人热爱的目的地如福冈、东京、熊本、京都及大阪亦已达警报级别。由于酒精消毒对部分肠病毒效果有限，专家呼吁必须做好个人卫生，以防感染。

手足口病｜福冈、东京、大阪、京都齐响警报

截至上月28日，日本全国约2,000间小儿科医疗机构共通报10,396宗病例，平均每间4.61人。疫情最严重的岛根县高达20.45人，港人常去的福冈（9.40人）、东京（6.30人）等主要城市亦已超过警报标准（每定点5人）。大阪亦通报已达警报级别（5.96人），疫情尤其集中于1岁幼童。京都同样超标（9.27人），关西地区整体感染风险上升。

【同场加映】北上注意｜广东爆发手足口病 珠海/东莞/深圳多宗确诊 中医教煲茶饮汤水助预防

  1. 岛根县（20.45人）
  2. 大分县（10.94人）
  3. 佐贺县（9.42人）
  4. 福冈县（9.40人）
  5. 富山县（9.17人）
  6. 石川县（9.07人）
  7. 熊本县（9.04人）
  8. 长崎县（8.39人）
  9. 鹿儿岛县（8.13人）
  10. 山口县（7.55人）
  11. 静冈县（7.05人）
  12. 奈良县（6.63人）
  13. 东京都（6.30人）
  14. 千叶县（6.26人）
  15. 埼玉县（5.10人）

手足口病｜酒精无效 必须勤洗手

手足口病是由肠病毒引起的急性传染病，常见病原体包括柯萨奇病毒A16型及肠病毒71型（EV71）。后者较易引致病毒性脑膜炎、脑炎等严重并发症，甚至死亡。潜伏期一般为3至6天，病发首周最具传染性。主要症状为发烧、喉咙痛，随后口腔出现溃疡，手掌、脚掌及臀部出现红疹或水疱。大部分患者病情轻微，7至10天内自行痊愈，少数个案可致心肌炎、肺水肿或无菌性脑膜炎。

病毒可透过接触患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破水疱或粪便传播，亦可经受污染物件间接感染。本港衞生防护中心特别提醒，酒精搓手液对肠病毒71型无效，必须用枧液和清水搓手至少20秒，尤其接触口鼻前、进食前后、如厕后及接触水疱后。

手足口病｜中医预防：2款茶饮汤水提升抵抗力

注册中医师李孔熙早前接受《星岛头条》访问时指出，手足口病属中医「温病」及「疫病」范畴，与「热」及「湿」有关，儿童脏腑功能未成熟，免疫力较弱，属高发群体。他推荐以下2款性质温和的茶饮汤水，具清热、生津、健脾功效，适合作日常保健饮用。

 

金银花桑叶玉竹茶

  • 材料：金银花3克、桑叶3克、玉竹6克、桔梗3克、甘草2克
  • 做法：材料加500毫升热水浸泡约15分钟即可饮用
  • 功效：清热润喉，纾缓口干及喉咙不适

土茯苓薏米瘦肉汤

  • 材料：土茯苓30克、生薏米30克、赤小豆20克、蜜枣1至2粒、瘦肉300克
  • 做法：材料洗净加清水，大火煲滚后转慢火煲约1.5小时
  • 功效：清热祛湿，维持消化功能，适合夏季饮用

手足口病｜中医治疗：内服中药配合外洗

李医师指，中医按病程分阶段用药：初期以疏风清热解毒为主，纾缓喉咙痛；中期（出疹期）以清热祛湿为主，减轻口疮及肠胃不适；后续则按情况选用养阴或益气药材，帮助恢复体力。中药药浴或擦身亦有助清热除湿止痒，家长应轻力擦拭，切勿挤破水泡，避免继发感染。

  • 饮食应清淡易消化，避免生冷、甜腻、油炸及烧烤食物；如口腔溃疡，应避开酸性及辛辣热烫食物。
  • 保持充足水分，定时清洁玩具及常接触表面。
  • 患童应留家休息，避免上学或参加集体活动，直至所有水疱干涸。如感染EV71，建议康复后多留家两星期才回校。

资料来源：日本MBS苏安莎中医诊所安禾中医专科中心

延伸阅读：北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？

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李孔熙注册中医师简介:

苏安莎中医诊所中医师，香港浸会大学中医学硕士（针灸研究与应用） （肿瘤科、针灸科、儿科、内科）

网站: https://soschinmed.com/

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