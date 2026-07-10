9次参与无国界医生救援 见证叙利亚断肢男孩装上义肢展新生 外科医生陈健华：凭扎实基本功为灾民带来希望

本港外科医生陈健华9度深入战区参与人道救援，在缺乏先进仪器的恶劣环境下，他单靠扎实基本功抢救伤患，更亲眼见证叙利亚断肢男童装上义肢重获新生。

受父亲启发行医 为赴前线弃公院「铁饭碗」

据《中大校友》季刊第一百二十六期分享，自小立志救伤扶危的外科专科医生陈健华（Akin）与医学结下不解之缘，源于中三时父亲因病入住沙田威尔斯亲王医院。当时父母对医护人员的悉心照顾赞不绝口，令他对这份职业留下深刻印象。加上本身对解剖有浓厚兴趣，他最终顺利考入香港中文大学医学院，并选择了外科作为专业。

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早在中学阶段立志当医生时，陈健华已在电视节目中认识到无国界医生，对到落后地区医治病人充满向往。2011年完成专业试后，他随即向红十字会及无国界医生申请参与救援。不过，公立医院的假期制度成为了最大的阻碍。为了能更方便投入救援工作，他毅然离开公立医院。「公立医院假期不多，每次任务一去就是三个月，要请无薪假，还要考虑部门人手、其他同事放假会否撞期等因素，限制了参与任务的机会，于是索性走出来开设私人诊所，随时想去就出发。」

自首次随无国界医生出任务后，陈健华便全情投入，十多年来先后去了四次南苏丹、三次巴基斯坦和一次叙利亚，还跟红十字会去了一次孟加拉，帮助当地的罗兴亚难民，前后合共做了九次任务，甚至连疫情初期亦未间断。「疫情那次很有趣，我在2020年1月出发往非洲南苏丹参与任务，抵埗不久香港开始爆发新冠疫情，非洲却完全不受疫情影响。我与家人通电话时，更笑说我这边比香港还安全。完成此次任务回港后因封关才停下来，直至2023年通关后才再出发。」

9次参与无国界医生救援 见证叙利亚断肢男童展新生

如此热心投入在众多任务中，陈健华说是因为每趟旅程总换来不少窝心回忆。他表示，最感动的一次是在叙利亚，当时武装分子在撤退前，将大量爆炸装置藏于民居的雪柜甚至糖果罐中，导致大量回家的平民被炸伤。当中一名十多岁男童被地雷炸断双脚，需要截肢、植皮及长时间护理。他回忆道：「两个月后我准备离开时，他大致康复但仍未能出院，那一刻我其实挺担心的，心里预知到他的前路会很迷惘，但他却笑容满脸，好像没有半点不开心。回到香港大约半年后，当地一名职员传了短片给我，内容讲述叙利亚一间义肢中心开幕，原来那位男孩已装上义肢，成为了那场活动的嘉宾。那一刻真的很感触，觉得之前所做的十分值得。」

参与多次任务，陈健华说幸运的是仍未遇过太危险的情况。即使在叙利亚身处接壤土耳其边境的城镇，时常听到两地军队驳火的声音，但医院里的人早已习以为常，仿佛当枪声是烟花的声响。他忆述，「真正威胁到安全的一次，是帮一名中枪女士进行手术，她腿部大量出血，也有骨折，情况危殆。手术期间突然听到外面很嘈吵，原来她的丈夫刚赶到医院，他是当地恐怖组织的头目，扬言如果救不到太太，会即时炸掉整间医院。听到这番说话确实吓了一跳，但很快就叫自己冷静下来，那一刻首要是救病人。」幸好手术最终顺利完成，但基于安全考量，他的主管决定将负责手术的团队移送至「安全屋」暂避，由主管出面调停家属，直至半天后确定威胁解除，团队才重回工作岗位。

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无先进仪器全靠基本功 感激中大教授「当头棒喝」

第一次出发前，陈健华已有心理准备，当地不会有电脑扫描影像、手术机械人、内窥镜这些先进设备的辅助，甚至连最基本的「止血笔」也没有，只能单靠针线缝合止血。陈健华直言，在这些极端环境下，最重要的反而是医学基本功和灵活应变的能力，「只要能救到病人，甚么方法也会试。」每次旅程也为陈健华带来很多感悟：「无论是甚么病人，也要用心去医，尤其是去到没有任何科技及先进设备的地方，就更感受到与病人沟通和接触有多重要。」他体会最深的是家属对病人的支持，因为有些病人入院时，整条村的人也会来陪他，甚至在医院门外露天地方通宵等候消息。他回想起在公立医院工作时，每次手术后都未必有时间跟家人解说，后来无论工作多忙，也会主动联络病人家属解释病情，这可说是他加入无国界医生后的影响之一。

他特别感激当年外科学系吴国伟教授的一次「当头棒喝」。医学院三年级时，他被分派处理一个临床病例，需要问诊和检查后汇报病人情况，但他偷懒只问了病历而没有为病人进行身体检查，便向教授汇报病人没有问题。教授随即带他到病人面前，揭开衣服，只见病人腹部插满喉管和布满大大小小的伤疤。这个教训令他彻底改变，从此检查病人绝不偷懒。「我很庆幸有吴教授这位好老师，纠正了我的做法，事实上去到医疗较落后的地方，在没有仪器辅助的情况下，更需要细心检查病人，从细微之处揪出病因。」

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