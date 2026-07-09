65岁韩国声优离世！努力抗癌47次仍坚持录音 地铁广播声线深植国民日常

南韩配音界日前传出令人痛心的噩耗。资深声优姜羲先于7月4日凌晨不幸病逝，终年65岁。这位在南韩被誉为「国民之声」的传奇配音员，长年为人气动画《蜡笔小新》中的妈妈「美冴」献声，同时亦包办了无数地铁广播与荷里活电影的配音，其离世消息震撼南韩演艺圈及无数动漫迷。

历经47次化疗坚持工作

姜羲先自2021年确诊患上大肠癌，其后病情恶化扩散至肝脏，当时医生曾悲观评估其寿命仅余下约两年。然而，她对配音工作的热爱与坚毅超乎常人。在漫长的抗癌期间，她一边与病魔搏斗，一边坚持工作，前后历经了多达47次化疗。

即使身患重病，她依然奇迹般完成了多项高强度的录音任务，当中包括为《蜡笔小新》动画剧场版进行长达约14小时30分钟的配音工作，甚至在生命的后期，她还曾在病房内设置临时设备，录制地铁站内的广播，其敬业乐业的精神令人肃然起敬。

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声演《蜡笔小新》野原美冴

在姜羲先逾40年的配音生涯中，最广为人知的代表作必然是长年为《蜡笔小新》中的野原美冴（韩版译名「奉美善」）配音，同时她亦兼任了「阿呆」等重要配角的声演。她那温暖、细腻且极具爆发力的声线，完美演绎了这位既唠叨又充满爱心的母亲。剧中多句经典台词，如「小新啊，我们小新是最帅的儿子」以及「孩子陷入危险，世界上哪有父母会坐视不管」，皆透过她的声音打动了几代观众。

除了《蜡笔小新》，她的声音亦贯穿了多部经典作品，包括《红发安妮》、《凡尔赛玫瑰》、《攻壳机动队》等。同时，她更是荷里活巨星莎朗史东、妮歌洁曼等人的御用韩语配音员，在电影界举足轻重。

日常生活必听车厢广播

除了影视作品，姜羲先的声音更融入了南韩市民的日常生活。自1996年起，她便负责首尔与釜山地铁多条主要路线的车厢广播。她曾坦言，地铁广播虽然听起来单调，但其实最考验基本功，是最难驾驭的工作之一。近年随着科技发展，部分路线改用机械语音，她曾感叹道：「去听了之后，反而觉得少了人的情感。」

姜羲先于1979年正式出道，翌年进入KBS电视台第15期体系，资历深厚，曾担任KBS配音员协会与声优协会的重要职务，并屡获文化奖项肯定。家属透露，她直到生命最后一刻依然心系工作，其儿子哀痛表示：「母亲始终对配音工作抱持着坚定的信念，她是真正深深热爱这份工作！」目前其灵堂设于首尔圣母医院，并已于6日上午出殡，正式安葬于京畿道龙仁市。

大肠癌12大常见征状 易疲倦头晕要留意

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。早期的大肠癌或全无症状，较常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血 排便习惯突变（持续便秘或腹泻） 粪便形状改变（幼条状） 大便后仍有便意 无故体重下降 下腹不适（腹部发胀或肠绞痛） 手脚冰冷 疲倦 心跳加速 气喘 面色苍白 头晕

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癌症网上资源中心亦列出大肠癌的常见风险因素，不良饮食习惯和曾患有某些肠病的人，患大肠癌的机率更高：

饮食纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉

缺乏体能活动、肥胖

饮酒和吸烟

带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」

大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」

过往有大肠瘜肉

直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：tvN D ENT

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