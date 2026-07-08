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资深主持「朱翁」朱维德离世享年95岁 晚年患认知障碍症/住护老院｜即睇1条问题自测脑退化风险

医生教室
更新时间：17:20 2026-07-08 HKT
发布时间：17:20 2026-07-08 HKT

人称「朱翁」的资深电视主持兼演员朱维德，昨（7日）离世，享年95岁。其FB专页「朱翁同行」今日（8日）公布死讯，感谢各界关心，并表示家人希望能低调处理后事。朱维德是TVB开台首批员工之一，服务电视台长达53年，幕前形象深入民心，对香港本地文化、地理与历史素有研究，被誉为「第一代旅游KOL」。2023年3月曾误传死讯，当时其太太澄清朱翁因跌倒撞伤头部，证实患上认知障碍，需入住护老院及以轮椅代步。

朱翁离世｜认知障碍非正常老化 3大阶段须留意

台北慈济医院精神科医生黄宗正指出，轻度认知衰退常被误认为正常老化，因而错失治疗时机。认知障碍症（脑退化症）是认知功能、活动力与行为能力的全面性退化，可分为3个阶段：

1. 发病前轻度衰退：记忆力、注意力及判断力减退，但可经旁人提醒想起。
2. 早期认知障碍：记忆力明显下降，无法藉提醒回复，并出现沟通困难、情绪不稳。
3. 中后期阶段：可能出现妄想、幻觉、行动困难，最终丧失自我照顾能力。

 

朱翁离世｜拆解认知障碍3大成因 退化性/非退化性/可逆性

  • 退化性认知障碍症：脑部神经细胞渐进病变，目前无法根治，但可透过复健延缓恶化。
  • 非退化性认知障碍症：由脑部受伤、感染等原因造成。
  • 可逆性认知障碍症：因营养缺乏、内分泌失调等因素导致，若能及时治疗，有机会逆转。

朱翁离世｜1条问题自测脑退化风险

黄医生分享一项简易自我筛查方法：

在1分钟内尽可能说出「4只脚的动物」名称，能说出12种以上为合格。 

若作答时明显困难或忘词，建议尽早求医，把握治疗黄金时机。临床上亦常用「AD-8」问卷作进一步评估。

朱翁离世｜脑退化症早中晚期症状

据本港医管局资料，认知障碍症是因大脑神经细胞病变引致功能衰退，影响记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力。本港70岁以上长者中，约每6位女性有1人、每10位男性有1人患病，最常见类型为阿兹海默症（占74%）及血管性认知障碍症（占22%）。

认知障碍症按照不同成因，最常见的阿兹海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，占所有病例约74%，其次是血管性失忆症 (Vascular Dementia)，约占22%，其他失忆症如脑部前额颞叶病变，比例约为4%。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。


3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

 

延伸阅读：早期脑退化未必只是记忆变差？医生揭6大先兆易被忽略 脾气差恐已中招

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