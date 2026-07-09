世界杯2026｜球员3大运动创伤逐个数 脊医教3招治疗方案 摊梳化睇波可伤颈椎？

世界杯热潮席卷全球！无论是深夜守在电视机前的狂热球迷，还是绿茵场上冲锋陷阵的顶级球员，身体都可能面临截然不同的伤患威胁。本港注册脊医王俊华向《星岛头条》分享，每逢大型足球赛事，坊间总会掀起「睇波变踢波」热潮，求诊个案会显著上升。除了球迷的久坐姿势危机，球员的运动创伤同样值得关注，巴西巨星尼马、曼联中坚马菲斯迪历特等也深受伤患困扰。他呼吁大众睇波要睇得安全，踢波也要踢得精明！

世界杯2026｜通宵睇波酿颈椎重创

王医生分享以往曾接获一个令人印象深刻的「球迷个案」：一名年轻电脑工程师，因日间工作劳累，晚上通宵睇波时贪图舒适，将过高的梳化手枕当作枕头入睡。翌日他以为只是「瞓捩颈」，但随后每当打喷嚏，颈椎便剧痛难当，甚至手臂麻痺。经详细检查后，发现是颈椎长时间受压，导致严重颈椎问题，压迫神经线。

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世界杯2026｜球迷与波友的3大「防守」

王医生建议，要安全享受足球乐趣，应从日常细节做起：

球迷 ：通宵睇波时保持正确坐姿，避免长期「驼背」或「摊坐」在梳化；每45分钟起身活动一下；切勿以过高、过硬的手枕当枕头。

：通宵睇波时保持正确坐姿，避免长期「驼背」或「摊坐」在梳化；每45分钟起身活动一下；切勿以过高、过硬的手枕当枕头。 波友 ：落场前必须进行10至15分钟热身（如高抬腿、弓步走），可参考国际足协FIFA 11+热身方案，激活核心与下肢肌群。

：落场前必须进行10至15分钟热身（如高抬腿、弓步走），可参考国际足协FIFA 11+热身方案，激活核心与下肢肌群。 定期检查：长期踢波或久坐人士，应定期寻求专业人士检查脊椎及骨盆结构，及早调整微小错位，防止恶化。

世界杯2026｜绿茵场上的3大隐形杀手

除了深夜守候电视机前的球迷的「梳化危机」，绿茵场上奔驰的现役顶级球星亦难逃运动伤害。王医生拆解最常见的3类足球伤患：

1. 骨盆倾斜与背部脊椎受创

成因： 足球员常用单边脚（惯用脚）进行大力踢球或控球，长期单侧重复用力，极易导致大腿及骨盆两侧肌力不平衡，引发骶髂关节错位及腰椎功能受阻。

案例： 曼联的荷兰顶级中坚马菲斯迪列治（Matthijs de Ligt）近年便饱受背部伤患困扰，更因此需要接受重大的背部手术。当脊椎结构出现微小错位或功能性问题，会令身体不自觉地产生力学代偿，进而加重下肢关节的负担。

2. 膝关节十字韧带断裂

成因：足球需要频繁高速急停、单脚著地变速转向，当膝关节过度内旋时，十字韧带极易承受过大压力而撕裂。

案例：巴西巨星尼马（Neymar）曾遭遇严重的膝关节十字韧带与半月板撕裂；皇家马德里的巴西当红前锋洛迪高（Rodrygo）及荷兰新星沙维西蒙斯（Xavi Simons）近期都饱受这类膝部重创。足见即使是身体质素顶尖的现役球星，也难逃这种高扭力运动带来的关节重创。

3. 腘绳肌与腹股沟拉伤

成因：未充分热身便突然全速冲刺，或在身体疲劳时大力抽射足球，肌肉因过度拉伸而超出极限，造成急性纤维撕裂。

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世界杯2026｜非药物、非手术的治疗方案

面对踢波引致的关节与肌肉创伤，或是因不当睇波姿势引起的椎间盘突出，王医生提供三大非药物介入方式：

手法矫正：针对椎间盘突出或骨盆倾斜，可透过手法矫正将减轻椎间盘压力，消除痛楚与麻痺感。对于长期高强度碰撞的运动员，矫正骨盆与脊椎平衡是维持运动寿命、避免下肢代偿性受伤的关键。 体外冲击波与软组织治疗：针对急性肌肉拉伤或慢性劳损（如腘绳肌），利用冲击波促进细胞再生，分解因受伤形成的疤痕组织，恢复肌肉弹性与长度。 神经肌肉复康训练：指导患者进行核心肌群及单腿稳定性练习，确保康复后大脑能精准控制肌肉，避免二次受伤。

足球是激情与热血的运动，无论你是电视机前的呐喊者，还是球场上拼搏的「波友」，强健的脊椎与平衡的关节，都是身体最重要的防线。王医生寄语：「希望大家都能睇得开心、睇得安全；落场时踢得落力，同时全身而退！」

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