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医疗事故｜希愈中心调乱样本惹全城关注 人工受孕程序大解构 即睇IVF由排卵到移植7个步骤

医生教室
更新时间：12:56 2026-07-08 HKT
发布时间：12:56 2026-07-08 HKT

人类生殖科技管理局昨日公布一宗医疗事故，有医学中心被揭发两宗人工受孕胚胎细胞样本出错事故，送检样本不属个案父母，事件引起公众对辅助生育技术安全性的关注。《星岛头条》为大家解构体外受孕（IVF）及宫腔内人工授精（IUI）的流程，让有意接受疗程的夫妇了解每个阶段的步骤与注意事项。

体外受孕（IVF）试管婴儿7个步骤

对于较复杂的不育问题，如输卵管阻塞、子宫内膜异位症、严重男性问题或多次IUI失败，则需要进行体外受孕（IVF）。整个疗程分为7个步骤：

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第1步：评估及诊断

开始疗程前，医生会了解夫妇的身体状况和病历，进行血液荷尔蒙检验、超声波检查及精液分析等诊断。

第2步：解释及签署同意书

确定治疗方案后，医护人员会详细解释疗程细节、风险、成功率和收费，并根据人类生殖科技管理局指引签署同意书。

第3步：发排卵与监察

医生会根据女方的身体情况计划促排卵疗程。女方需在月经周期第二或第三天覆诊，抽血检验荷尔蒙及进行超声波检查。如情况理想，便开始注射促排卵药，加速卵泡生长。期间每隔三至四天覆诊，医生按卵泡状况调整药物剂量，直至卵泡成熟至适当大小。

第4步：抽取卵子与处理精液

卵泡成熟后，医生为女方注射破卵针，约36小时后进行取卵手术，整个过程约45分钟，在麻醉下以超声波辅助从卵巢抽取卵子。男方同时提交新鲜精液样本，实验室会分析及处理，选用最佳精子与卵子结合。

第5步：受精及胚胎培养

获选中的精子会与卵子结合及培养。若因男性原因不育，专家会采用单精子卵细胞浆内显微注射技术，将质素较佳的精子直接植入卵子内；专家会密切监察受精及胚胎分裂情况，一般培养多2至6天，视乎胚胎品质和分裂数量再决定移植时间。

实时监察技术：现时会使用胚胎缩时监测系统，每隔几分钟自动采集胚胎图像，以便从中挑选着床机会率最高的胚胎优先移植，筛选发育潜能较差的胚胎。

第6步：胚胎移植

医生会将质素较好的1至3粒胚胎移植到女方子宫腔内。剩余未使用的优质胚胎会冷藏于摄氏负196度的液态氮内，留待下次使用。

第7步：成功率与验孕

胚胎移植后，夫妇需在约14天后覆诊验孕。如成功着床，即可安心养胎。若未成功，可将雪藏胚胎解冻，安排另一次移植。

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宫腔内人工授精（IUI）轻度不育者的选择

不育问题较轻的夫妇可选择宫腔内人工授精（IUI），条件是女方输卵管畅通，男方需有足够数量的活跃精子。适用人士包括：

  • 轻度男性不育
  • 月经周期不调
  • 不明原因不孕
  • 有性功能障碍的夫妇

流程：在女方排卵期间，胚胎专家将男方提交的精液样本进行洗涤处理，去除精浆、死精和杂质，抽取最活跃、质素最高的精子，直接注射入女方的子宫体内，协助受孕。

资料来源：仁安医院生殖医学中心

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