抗癌患者必睇！专家教按4大穴位 纾缓癌症副作用 改善疼痛/失眠/抑郁  

随着医学界在肿瘤治疗方面不断进步，癌症患者的存活率显著提升。然而，在漫长的抗癌路上，患者往往需要承受由疾病本身，以及电疗、化疗等治疗带来的种种副作用及不适。临床上，这些副作用很少单独出现，而是以「症状群」（Symptom Cluster）的形式一并涌现。这些症状相互影响，加重患者身心负担，严重时更可能令患者因难以忍受而中断治疗。

纾缓癌症副作用：自我穴位按压

面对这些棘手症状，传统的药物治疗虽然有一定疗效，但往往伴随着额外的副作用，且多重用药可能加重患者的身体与经济压力。因此，医学界近年积极寻求非药物的中医辅助疗法。其中，源于传统中医的「穴位按压」（Acupressure），因其安全、无创、简便及低成本的优势，正逐渐成为癌症症状管理的新趋势。

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科学实证：刺激穴位激活「快乐荷尔蒙」

穴位按压根据中医经络理论，以指腹在特定穴位施加适度压力，达到疏通经络、调和气血的效果。现代医学研究发现，癌症患者的「疼痛—疲劳—睡眠障碍—抑郁」症状群，与体内慢性发炎反应（如促炎细胞因子升高）密切相关。适当的穴位刺激能调节自主神经系统及下丘脑—垂体—肾上腺（HPA）轴，降低发炎指数，同时促进大脑分泌「快乐荷尔蒙」——内啡肽、血清素和多巴胺，从而有效镇痛、减轻疲劳、改善睡眠并纾缓抑郁情绪。

多项针对癌症康复者的随机对照试验证实，每日在家中自行按压指定穴位，能显著改善身心状态，提升生活质素。这方法不受时间与场地限制，让患者重拾自我照护的能力，有助减轻漫长治疗中的无力感。

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4大常用穴位纾缓癌症副作用

对于希望尝试穴位按压的癌症患者，以下介绍四个在临床研究中最常被使用且有效纾缓不适的穴位：

1. 足三里（ST36）

位置：位于小腿前外侧，膝盖骨下方约四横指宽处。

功效：调理脾胃、补中益气，是改善癌症相关疲劳、增强体力及纾缓消化不良的首选穴位。

2. 三阴交（SP6）

位置：位于小腿内侧，足内踝尖直上约四横指宽处。

功效：对调节内分泌、改善失眠及稳定情绪（如焦虑和抑郁）有显著功效。

3. 神门穴（HT7）

位置：手腕掌侧横纹的尺侧（小指侧）凹陷处。

功效：宁心安神，有助纾缓精神紧张、改善睡眠障碍及减轻痛楚。

4. 内关穴（PC6）

位置：手腕掌侧横纹中央直上约两横指宽处。

功效：纾缓化疗引起的恶心、呕吐，同时能平复烦躁心情。

居家自我按压的技巧与注意事项

虽然穴位按压安全易行，但患者在家中自我护理时，仍需掌握正确的技巧与注意事项：

力度与频率：可使用拇指或食指指腹，以打圈揉按或垂直按压的方式进行。力度应由轻到重，以局部出现「酸、麻、胀、痛」（中医称为「得气」）的感觉为佳，切忌过度用力导致瘀伤。建议每个穴位每次按压2至3分钟，每天可重复2至3次。

避开禁忌区域：切勿在皮肤破损、溃疡、有皮疹、静脉导管（如植入式人工血管 ）周围，或肿瘤原发及转移部位进行按压。

留意身体状况：若患者正处于极度虚弱、发高烧、有严重出血倾向（如血小板数量极低）或患有深静脉血栓，应避免进行按压。

寻求专业指导：在开始任何新辅助疗法前，建议先咨询主诊肿瘤科医生或注册中医师的意见，并请医护人员协助确认穴位的准确位置，确保疗法适合自身健康状况。

癌症治疗是一场考验身心的持久战。面对复杂多变的治疗副作用，自我穴位按压为患者提供了一种安全、有效且能自主掌握的非药物纾缓方法。若能在医护人员的专业指导下，将穴位按压技巧融入日常生活中，逐步恢复身心健康，以更平稳的步伐，迈向未来的康复之路。

撰文：香港都会大学护理及健康学院副院长（发展及策略关系）、副教授 刘贤亮博士

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