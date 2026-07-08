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抗癌患者必睇！专家教按4大穴位 纾缓癌症副作用 改善疼痛/失眠/抑郁  

医生教室
更新时间：15:00 2026-07-08 HKT
发布时间：15:00 2026-07-08 HKT

随着医学界在肿瘤治疗方面不断进步，癌症患者的存活率显著提升。然而，在漫长的抗癌路上，患者往往需要承受由疾病本身，以及电疗、化疗等治疗带来的种种副作用及不适。临床上，这些副作用很少单独出现，而是以「症状群」（Symptom Cluster）的形式一并涌现。这些症状相互影响，加重患者身心负担，严重时更可能令患者因难以忍受而中断治疗。

纾缓癌症副作用：自我穴位按压

面对这些棘手症状，传统的药物治疗虽然有一定疗效，但往往伴随着额外的副作用，且多重用药可能加重患者的身体与经济压力。因此，医学界近年积极寻求非药物的中医辅助疗法。其中，源于传统中医的「穴位按压」（Acupressure），因其安全、无创、简便及低成本的优势，正逐渐成为癌症症状管理的新趋势。

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科学实证：刺激穴位激活「快乐荷尔蒙」

穴位按压根据中医经络理论，以指腹在特定穴位施加适度压力，达到疏通经络、调和气血的效果。现代医学研究发现，癌症患者的「疼痛—疲劳—睡眠障碍—抑郁」症状群，与体内慢性发炎反应（如促炎细胞因子升高）密切相关。适当的穴位刺激能调节自主神经系统及下丘脑—垂体—肾上腺（HPA）轴，降低发炎指数，同时促进大脑分泌「快乐荷尔蒙」——内啡肽、血清素和多巴胺，从而有效镇痛、减轻疲劳、改善睡眠并纾缓抑郁情绪。

多项针对癌症康复者的随机对照试验证实，每日在家中自行按压指定穴位，能显著改善身心状态，提升生活质素。这方法不受时间与场地限制，让患者重拾自我照护的能力，有助减轻漫长治疗中的无力感。

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4大常用穴位纾缓癌症副作用

对于希望尝试穴位按压的癌症患者，以下介绍四个在临床研究中最常被使用且有效纾缓不适的穴位：

1. 足三里（ST36）

位置：位于小腿前外侧，膝盖骨下方约四横指宽处。

功效：调理脾胃、补中益气，是改善癌症相关疲劳、增强体力及纾缓消化不良的首选穴位。

2. 三阴交（SP6）

位置：位于小腿内侧，足内踝尖直上约四横指宽处。

功效：对调节内分泌、改善失眠及稳定情绪（如焦虑和抑郁）有显著功效。

3. 神门穴（HT7）

位置：手腕掌侧横纹的尺侧（小指侧）凹陷处。

功效：宁心安神，有助纾缓精神紧张、改善睡眠障碍及减轻痛楚。

4. 内关穴（PC6）

位置：手腕掌侧横纹中央直上约两横指宽处。

功效：纾缓化疗引起的恶心、呕吐，同时能平复烦躁心情。

居家自我按压的技巧与注意事项

虽然穴位按压安全易行，但患者在家中自我护理时，仍需掌握正确的技巧与注意事项：

  • 力度与频率：可使用拇指或食指指腹，以打圈揉按或垂直按压的方式进行。力度应由轻到重，以局部出现「酸、麻、胀、痛」（中医称为「得气」）的感觉为佳，切忌过度用力导致瘀伤。建议每个穴位每次按压2至3分钟，每天可重复2至3次。
  • 避开禁忌区域：切勿在皮肤破损、溃疡、有皮疹、静脉导管（如植入式人工血管 ）周围，或肿瘤原发及转移部位进行按压。
  • 留意身体状况：若患者正处于极度虚弱、发高烧、有严重出血倾向（如血小板数量极低）或患有深静脉血栓，应避免进行按压。
  • 寻求专业指导：在开始任何新辅助疗法前，建议先咨询主诊肿瘤科医生或注册中医师的意见，并请医护人员协助确认穴位的准确位置，确保疗法适合自身健康状况。

癌症治疗是一场考验身心的持久战。面对复杂多变的治疗副作用，自我穴位按压为患者提供了一种安全、有效且能自主掌握的非药物纾缓方法。若能在医护人员的专业指导下，将穴位按压技巧融入日常生活中，逐步恢复身心健康，以更平稳的步伐，迈向未来的康复之路。

撰文：香港都会大学护理及健康学院副院长（发展及策略关系）、副教授 刘贤亮博士

延伸阅读：美国癌症基金会公布30种抗癌食材 对抗肺癌/乳癌/大肠癌多种癌症 辣椒/大蒜都上榜？

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刘贤亮博士香港都会大学护理及健康学院副院长（发展及策略关系）、副教授简介:

拥有丰富的临床及学术研究经验，专长涵盖循证护理、慢性病管理、肿瘤护理及护理教育，鼓励癌症患者透过安全有效的自我照护方法减轻治疗副作用并提升生活质素。此外亦积极参与都大护理及健康学院的策略性发展，致力为本港培育新一代优秀的护理专才。

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