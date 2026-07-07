红磡游乐场竹架松脱意外！4岁半女童高处堕下骨裂 家长斥职员未即时召救护车 要求索偿16万附儿童骨折应变指南

小朋友出外游玩时经常横冲直撞，一不小心跌倒，轻则擦伤流血，重则随时引致骨折。《东张西望》昨晚报道一宗惊险意外，红磡一间私营游乐场发生设施松脱事故，导致一名4岁半女童从高处堕下重伤，更一度引发家长与场地营运方之间的赔偿争议。

4岁半女童高处堕下乐极生悲

事发时，该名女童正在游玩场内的竹架设施，期间竹架突然松脱，女童猝不及防由高处跌落。经医院诊断证实，女童右脚骨裂，必须即时入院接受手术治疗。受伤女童的家长向《东张西望》投诉，不满意外发生时场地职员反应极为缓慢，既没有即时报警，亦无主动召唤救护车，最终家长只能心急如焚地自行安排的士，将女儿送院抢救。

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医疗开支庞大 家长要求赔偿16万

事主透露，女儿入院开刀、住院及后续治疗，至今已累积花费港币6至7万元医疗费。考虑到女儿未来可能需要接受长期复康进进、往返医院的交通接送，以及因伤无法上课而耽误的兴趣班费用等，预计未来的额外开支非常庞大。因此，家长正式向场方提出港币16万元的赔偿要求。

涉事机构提出5万赔偿 家长拒绝接受

据了解，涉事机构在事后曾先后提出3万元及5万元的赔偿方案，惟家长认为金额未能弥补实际损失，均拒绝接受。《东张》摄制队已就意外正式致函该机构要求回应。场方回复时表示，已收集及审视相关资料，并多次研究向有关家庭提供协助，惟强调对方至今仍未提供任何具体的开支单据；场方承诺会继续与家长联络跟进，并以负责任的态度寻求改善方案。

认清儿童骨折种类

日常生活中，家长应多加留意骨折的科学常识。医学上，骨折主要分为三大种类：

闭合骨折： 骨折位置的皮肤没有伤口。

开创骨折： 骨折位置的皮肤有伤口破裂，甚至可清晰看见骨折处暴露于空气中。

青枝骨折（Greenstick Fracture）： 此类骨折只见于儿童。形容儿童的骨骼如青嫩的树枝一样，一侧因外力断裂，但另一侧依然完好或仅仅呈折曲状。

当小朋友跌倒后，若身体出现以下八大征状，家长应怀疑骨折的可能性：局部位置出现触痛和剧痛、严重肿胀、表面有瘀伤、伤肢无力、伤肢变形（参差不齐或缩短）、骨折处或附近关节失去活动能力，严重者更可能因内部大量出血而产生休克。

前臂骨折急救大手挂做法

万一不幸遇上骨折意外，家长在急救时必须保持冷静，并遵循以下七大正确处理步骤。若假设小朋友遭遇前臂骨折，可以善用三角巾以「大手挂」方式承托伤肢：

切勿盲目移动： 若非必要，切勿胡乱移动骨折部位，更绝对不应企图为骨折自行复位。 检查血液循环： 即时检查伤肢末端的血液循环、皮肤感觉及活动能力。 放置软垫： 在夹板与肌肉之间、关节之间或骨隆突处放置软垫。 固定伤处（大手挂做法）： 将三角巾的带尖与伤肢的手肘指向同一方向。

将其中一只带角放于患者后颈，保留尾端作打结用，另一只带角则向上反包裹伤肢。

收紧三角巾， 确保伤肢手臂保持 90 度角 ，随后在颈后打平结固定，将多出的带身扭紧收好。

包裹时必须露出手指 ，以便随时观察血液循环情况。

最后，可用横阔带于手肘对上位置加以固定。 略为抬高： 固定伤处后，在可能的情况下将伤处略为抬高，以减轻痛楚与肿胀。 频密复查： 包扎完成后，必须每隔数分钟检查一次伤肢的皮肤感觉与血管跳动。 速送医院： 完成初步固定后，应立即将伤者送往急症室治理。

留意4大血液受阻征状

在进行急救包扎时，家长要特别注意包扎力度要平均、动作轻快，且不可直接包扎骨折的伤口部位。

包扎后，必须严密留意伤者有否出现以下血液循环受阻（俗称「勒得太紧」）的危险征状：

伤肢末端失去血色、皮肤发白，触摸时有冰冻感。

伤肢以下部位的脉搏变得非常微弱、甚至停止跳动。

伤者反映手指或脚趾末端出现麻痺、针刺感或完全失去知觉。

伤肢末端出现严重充血、发紫或瘀黑。

一旦发现上述任何一项微血管受压征状，应立刻解开绷带重新调整松紧度，以免造成肢体缺血性坏死。

资料来源：东张西望

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