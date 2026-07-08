15岁少年无病无痛 健康检查惊揭血糖「爆标」医生揭3大无声警号！1项早期状况难被察觉

糖尿病近年呈现年轻化趋势，且往往来得悄然无声。台湾一名15岁少年阿德（化名）近日在学校的例行健康检查中，意外发现血糖值竟然高达14.3 mmol/L。家长大惊失色，随即带他前往诊所复查，然而在未有禁食的情况下，其随机血糖数值依然居高不下，达到13.2 mmol/L，健康已然亮起严重红灯。

认清高血糖3大无声警号

面对如此异常的数据，医生一般会建议尽快前往大医院进行更深入的抽血检验，以排除患上第一型糖尿病的可能。然而，由于阿德当时身体毫无任何不适，因而极为抗拒配合就医。这种抗拒心理在青少年族群中相当常见，亦凸显了早期高血糖的3大无声警号：

警号一： 在疾病的早期阶段，身体的代谢系统虽然已经亮起红灯，但往往只能透过抽血、体检等客观数据才会发现异常。

警号二： 此时体内的胰岛功能正处于「过劳初期」。由于患者完全没有任何痛楚、不舒服或异样，极具欺骗性，因此青少年与家长极易掉以轻心。

警号三：许多人对糖尿病的刻板印象仍停留在「多吃、多喝、多尿」。在早期阶段，这些典型症状通通不会出现，令患者在不知不觉中任由高血糖持续破坏微血管及各大器官。

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液态糖手摇饮瞬间冲高血糖

探究青少年高血糖的元凶，与现今盛行的饮食文化息息相关。当下街头充斥著各式各样的「液态糖」，许多学生习惯每天放学都来一杯手摇饮品，或是将含糖汽水当水饮。这类饮品中的精制糖分进入人体后，肠道吸收速度极快，会瞬间造成血糖剧烈波动。为了压低血糖，胰脏必须被迫不停「超时工作」来加速分泌胰岛素，长期负担过重便会演变成「胰岛素阻抗」，甚至导致胰脏功能逐渐衰退。

此外，为了求快求方便，大众时常以快餐、即食面及各式精制西饼甜点，取代营养均衡的原型食物。这类高热量、高脂肪且低纤维的垃圾食物，不仅无法提供身体所需的微量营养素，更是导致青少年肥胖与血糖失控的催化剂。加上现代学生读书压力大、饮食与作息时常失调，会严重打乱体内的荷尔蒙分泌机制，令血糖控制雪上加霜。

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2大方针逆转高血糖危机

要帮助年轻一代远离糖尿病的威胁，医生与营养师建议必须从生活习惯入手，严格执行以下2大方针：

第一招：实行原型饮食

必须减少对含糖饮料的依赖，鼓励以白开水、无糖茶来取代手摇饮。在三餐选择上，应尽量以原型食物为主，减少摄取过度加工的精制食品，并大幅增加蔬菜与膳食纤维的摄取量，这有助于减缓肠道吸收糖分的速度，稳定餐后血糖的波动。

第二招：规律作息与运动

确保青少年每天有充足且规律的睡眠时间，避免熬夜与日夜颠倒，好让体内的内分泌系统维持正常运作，减少压力荷尔蒙对血糖的不良干扰。同时，应培养每周固定运动的习惯，汗水与肌肉锻炼有助于显著提升身体对胰岛素的敏感度，让肌肉更有效地消耗血液中的葡萄糖。当发现异常的健检数据，即使身体没有感觉不舒服，务必及早赴医检查并调整生活型态，才能有效远离糖尿病的威胁。

血糖多高等于糖尿病前期/糖尿病？

空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

空腹血糖异常及血糖耐量异常都属于前期糖尿病

糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症状：

部分患者在患病初期可能会出现以下征状：

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：自由健康网、医管局

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