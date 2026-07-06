初级大人必学！吞药丸有技巧 经常卡在喉咙？用呢个「姿势」安心服用

无论是小朋友、成年人还是长者，不少人都面对过同一个世纪难题——吞药丸。每逢生病吃药，药丸总像是卡在喉咙吐不出来、吞不下去，让人非常难受。其实，这未必是因为药丸体积太大，而是你的服药姿势出事！

台湾衞生福利部食品药物管理署（食药署）近日就公开了正确的「不卡喉」服药秘诀。原来，服用「胶囊药丸」与一般「锭剂药丸（药片）」的方法截然不同。我们惯常采用的「抬头吞药法」，遇上某一款药丸时，反而会大大增加卡喉的风险！

胶囊药丸宜低头吞服 一招防止「卡在喉咙」

遇到外壳是塑胶质感的「胶囊药丸」时，正确的姿势应该是低头吞。

原因： 胶囊的密度比较低（比水轻）。当你低头时，胶囊反而会自然浮在水面上，靠近喉咙口。

正确姿势： 先喝一口水，稍微低头（将下巴靠近胸口），然后顺著水流一并吞下，胶囊便会顺畅地流入食道。

错误姿势： 如果此时盲目抬头，胶囊会浮在口腔前半部，反而容易卡在喉咙或食道，延缓药物溶解的时间。

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一般药片宜抬头吞服

如果是普通药片、锭剂或带有甜味的糖衣锭药丸，则适合传统的抬头服用。

原因： 绝大多数的药片密度较高（比水重）。当你仰头时，药片会自然沉在水底，最先抵达喉咙深处。

正确姿势： 口中含水后，将头轻微向后仰，让药片自然下沉，再随水流一同吞咽，就能轻松过关。

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安全服药5大贴士：服药后不宜做1件事

除了因应药丸种类调整抬头或低头的姿势，台湾食药署亦特别提醒市民，日常服药时必须谨记以下五大安全建议，以免对食道造成慢性伤害：

温水水量要充足： 服药时必须配搭至少 200 毫升的温开水，确保有足够的水流将药物完全冲入胃部，避免药物卡在食道。

严禁盲目干吞： 没水时千万不要「干吞」药丸。干吞轻则会刺激喉咙引致敏感、咳嗽，重则可能刮伤食道黏膜，甚至令药物滞留于食道内溶解，释出化学物质引致食道灼伤、溃疡甚至穿孔。

每次逐颗吞服： 吃药切忌贪快「一啖过」。每次服药最好一颗一颗吞，一次最多只吞 1 至 3 粒，以防鲠喉窒息。

切半磨粉先咨询： 若药丸体积过大，市民觉得吞咽困难，切勿自行盲目剪碎。应先咨询医生或药剂师，确认该药物是否可以切半或磨成粉末服用。

服药后不宜即时躺下： 病人躺著吃药极易令药丸滞留在食道中。医生建议服药后 20 至 30 分钟内应保持身体直立（坐著或站著），切勿立刻躺下睡觉。

安全服药5大贴士

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