北上体检注意 68岁港翁尿频苦等公院排期 赴深圳照超声波「$200有找」本地医生揭2大细节要慎防！

近年港人北上消费的热潮，已由过往的饮食娱乐扩展至医疗健康领域。由于香港公立医院专科排期漫长、私家医院收费高昂，HOY TV《一线搜查》报道，不少基层市民开始选择到深圳的公立医院进行身体检查，贪其「价格便宜」且「无需长时间轮候」。有本地医生提醒，内地与香港的医疗报告在临床互通上仍存在一定局限，市民北上体检前需留意相关风险。

港翁尿频苦等公院排期 转战深圳公院超声波「随到随做」

现年68岁的强哥（化名）领取综合社会保障援助（综援），经济负担能力有限。他自三、四年前起出现严重尿频及漏尿问题，情况甚至影响到日常出行，曾多次在搭乘地铁和巴士时因无法忍尿而遭遇尴尬场面。他每晚需起床如厕四次，虽然曾向香港公立医院普通科门诊求医，但仅被转介至物理治疗进行骨盆底肌肉运动。强哥曾希望排期检查前列腺，但鉴于过往在公院单是排期「照肠镜」就足足耗时超过一年，令他对漫长的专科排期望而却步。

经朋友介绍及网上查询后，强哥发现深圳部分公立医院设有针对中老年男性的体检套餐，可检查膀胱残余尿及前列腺等项目，基本费用最低仅需约50元港币。

日前，强哥在调查团队陪同下，北上前往深圳一间距离口岸约20分钟车程的公立医院实测。到达医院后，登记挂号费为47元人民币，候诊时间极短，几乎「随到随看」。接诊的内地医生以广东话沟通，并根据强哥的病史建议进行验尿、验血及前列腺超声波三项检查，总费用约400多元人民币。由于基本套餐不含前列腺超声波，经协商后，强哥最终选择自费进行膀胱及前列腺超声波检查，合共花费180元人民币（折合约194港元）。缴费后仅轮候20分钟便顺利接受检查，全程仅约5分钟，且当日即时取得彩色超声波报告，效率极高。

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内地报告术语有别 本地医生指纸本影像「无法放大的看」

虽然北上体检具备极高的性价比，但强哥最终决定不在内地开药，希望回港后寻求本地医生跟进。泌尿外科专科医生马伟杰接受访问时指出，将内地报告带回香港求医，在实际操作上存在两大局限：

影像资讯遭压缩： 内地医院发出的纸本彩色超声波报告，往往只抽取了三、四格由内地检验人员认为具代表性的影像印在纸上。香港医生无法像使用本地医疗系统般，在电脑档案内逐帧「放大的看」或调整清晰度，能获取的影像资讯已经被「压缩」。部分内地影像虽可透过微信小程序在病人手机查看，但本地医生在临床诊断时仍难以直接调阅完整的原始高解像度影像档案。 医学术语与语言差异： 内地报告全由中文撰写，并使用内地的医学名词（例如「多个点状强回音后方无声影」）。香港医生在阅读时需要即时将其转化为平日熟习的英文医学术语，过程中或会产生解读上的不确定性。

马医生直言，对于内地的医疗报告，本地医生一般只会视作「初步参考」。如果涉及开药、甚至安排手术等具创伤性的核心治疗判断，报告提供的资讯未必足够，本地医生极有机会建议病人重新在香港接受相同的检测。包括判断「是否适合做手术」及「哪个类型手术适合病人」。

马医生指出，内地医院分为三级十等，其中「三甲医院」属最高级别，其规模、设备及认证水平较高，报告的可信度相对较佳，病人若需在内地体检可优先考虑。至于强哥求诊的「二甲医院」，则属地区性综合医院，主要处理常见病症。

网民：质疑低价体检可靠性 盲目求快恐本末倒置

不少网民在社交平台展开激烈讨论。部分网民对于个案中强哥「又穷又唔食药又要快又唔信人。」同时，不少网民分享了自己或家人的实际北上体检经验，指出若要进行全面且安心的检查，实际开支并非如想像中低廉，各家医院的收费与定位亦有落差：「屋企人都系莲塘中医院抽血体检，埋单好似差不多2,000港元。」有市民直言，医疗检查的核心在于准确度，过于便宜的价格反让人对背后的化验程序产生怀疑：「体检最重要系d试剂可靠性同仪器有冇定期较准，会否混合几个病人sample（样本）一齐入机验以节省成本？虽然贵嘅不一定唔会犯呢d错，但劲平嘅可信度就自己考虑。」不过亦有网友反驳：「国内又平又快。呢个案系佢太穷，真系冇办法。」

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